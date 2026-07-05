Política

Una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg muestra que casi el 50% de los argentinos ven a la corrupción como el principal problema

El informe Latam Pulse de junio de 2026 indica que el 47,9% la menciona como la principal preocupación, por encima del desempleo y de la impunidad en la justicia. La perspectiva económica y la imagen del Gobierno

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Manos intercambian billetes de dólar frente a una bandera argentina rota, un edificio gubernamental, urna, dinero, esposas, mazo y sello de 'CORRUPCIÓN'.
La corrupción está a tope como problema para casi la mitad de los argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi el 50% de los encuestados ubicó a la corrupción en el primer lugar de sus preocupaciones, por encima del desempleo, la impunidad y el deterioro de las instituciones democráticas, en un contexto en que el 62% califica la economía del país como mala y el 73% hace lo propio con el mercado de trabajo.

Según el informe Latam Pulse Argentina, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, la corrupción encabeza el ranking de principales problemas del país con el 47,9% de las menciones —los encuestados podían elegir hasta tres opciones—, seguida por el desempleo (39,5%) y la impunidad y el sistema judicial (37,8%). El debilitamiento de la democracia y las instituciones (30,3%) y la situación económica en términos generales (30,1%) completan los cinco primeros lugares. Los altos precios e inflación, que en períodos anteriores dominaron la agenda, aparecen en el sexto lugar con el 20,8%. Más atrás se ubican los impuestos altos y la falta de facilidades para negocios (18,8%), la inseguridad (16,1%) y la educación (15,8%). El narcotráfico (9,4%), las obras públicas (5,2%), la salud (4,9%), la migración (3,9%), el medio ambiente (1,7%) y la electricidad (0,3%) cierran la lista.

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Infografía con título 'Principales Problemas'. Gráfico de barras enumera los 15 problemas más importantes para Argentina con sus porcentajes. Fuente: Pulse Atlas & Bloomberg
La corrupción está al tope de los principales problemas, según los encuestados

La serie temporal confirma un crecimiento de la corrupción en la percepción de los argentinos como problema. De acuerdo al informe, en octubre de 2024 se ubicaba en el 36%, trepó al 55% en su pico máximo de agosto del año pasado y se ubica ahora en torno al 48%, con una leve baja respecto del 51% de mayo. El desempleo también mantiene niveles elevados y consistentes, con oscilaciones entre el 32% y el 48% a lo largo del tiempo. El debilitamiento de la democracia y las instituciones ganó peso de manera sostenida y se consolidó en el tramo alto de la tabla con el 30% en junio. Los altos precios e inflación, que llegaron a concentrar el 44% de las menciones en mayo de 2024, registran en junio su nivel más bajo de la serie con el 21%, lo que refleja una percepción ciudadana de que la presión inflacionaria cedió frente a otras urgencias. La inseguridad se mantiene relativamente estable en torno al 16-18% en los últimos meses.

La situación económica

La percepción sobre la economía presente es negativa en los tres ejes que mide el informe. El 62% de los encuestados califica la economía de Argentina como mala en este momento, contra un 27% que la ve buena y un 11% que la considera normal. La situación familiar también recibe mayoría de evaluaciones negativas: el 54% la califica como mala, el 29% como normal y solo el 17% como buena. El mercado de trabajo concentra la peor percepción: el 73% lo evalúa negativamente, apenas el 13% lo considera bueno y el 14% normal.

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Infografía con tres gráficos de barras segmentadas que muestran la evaluación de la economía de Argentina, la situación familiar y el mercado de trabajo

La mirada hacia los próximos seis meses no revierte ese estado de ánimo. Sobre la economía de Argentina, el 49% cree que va a empeorar frente al 41% que espera una mejora y el 10% que anticipa estabilidad. Las perspectivas sobre el mercado de trabajo son más sombrías: el 49% anticipa un deterioro y solo el 34% una mejora, con un 17% que prevé que permanecerá igual. En cuanto a la situación familiar, el 43% prevé que empeorará, el 32% que mejorará y el 25% que permanecerá igual.

Gráfico de barras: 'EXPECTATIVAS ECONÓMICAS'. Evalúa situación de Argentina, trabajo y familia a 6 meses. Incluye porcentajes. Fuente: AtlasIntel y Bloomberg. Logo Infobae

La imagen de los dirigentes políticos

Entre los líderes políticos, Patricia Bullrich registra la imagen positiva más alta con el 45%. La diputada Myriam Bregman se ubica segunda con 42% positivo y 54% negativo, mientras que el presidente Javier Milei obtiene el 40% de imagen positiva y el 57% negativa. Axel Kicillof suma 38% positivo y 56% negativo, mientras que Cristina Fernández de Kirchner registra 34% positivo y 61% negativo.

Gráfico de barras con la imagen positiva, neutra y negativa de catorce líderes políticos argentinos. Incluye datos y fuente AtlasIntel y Bloomberg
La imagen de catorce líderes políticos de Argentina, con datos de AtlasIntel y Bloomberg.

En el gabinete, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, es el ministro con mayor imagen positiva: el 39% lo valora favorablemente, frente al 55% que lo hace de forma negativa. Diego Santilli lo sigue con 35% positivo y 47% negativo (aunque la evaluación se hizo mientras aún era ministro del Interior), y Sandra Pettovello obtiene 34% positivo y 50% negativo. Pablo Quirno acumula 28% positivo, 30% de encuestados que no lo conocen y 42% negativo mientras que Federico Sturzenegger registra 27% positivo y 57% negativo.

Gráfico de barras que compara la imagen de diez funcionarios argentinos. Incluye fotos de los ministros y porcentajes de imagen positiva, neutral y negativa

En el tramo más bajo del gabinete, la encuesta muestra que el ahora ex jefe de Gabinete Manuel Adorni concentraba el rechazo más pronunciado: apenas el 15% lo valoraba positivamente al momento de la encuesta, mientras que el 76% tenía una imagen negativa de él.

Aprobación y evaluación del gobierno

La encuesta también mostró que la desaprobación del presidente Milei alcanza el 58,2%, frente a un 39,7% que aprueba su gestión y un 2,1% que no emite opinión. La serie temporal revela que la aprobación del presidente tocó su piso en febrero y marzo de 2026, cuando cayó al 36%, y desde entonces recuperó terreno hasta el 40% en mayo, aunque en junio volvió a ceder un punto. La desaprobación, que en marzo llegó a su techo histórico del 63%, cedió hasta el 58% en mayo antes de estabilizarse en el 58,2% de este mes.

El 58.2% desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, según datos de Pulse Atlas y Bloomberg.
El 58.2% desaprueba la gestión del presidente Javier Milei, según datos de la encuesta

La evaluación del gobierno amplía ese cuadro: el 53,8% la califica como mala o muy mala, el 33,5% como excelente o buena, y el 12,7% como regular. La serie histórica muestra que la valoración negativa trepó de manera sostenida desde el 44% registrado en marzo de 2024 hasta el 59% de abril de 2026, su punto más alto. La valoración positiva, que llegó a su piso de 30% entre agosto y septiembre de 2025, se mantiene en torno al 33-35% en los últimos meses.

Gráfico de barras que muestra la evaluación del gobierno de Javier Milei. Fuente: AtlasIntel y Bloomberg. Infobae
La evaluación del gobierno de Javier Milei, según AtlasIntel y Bloomberg

En tanto, la imagen de Milei como líder político sigue una trayectoria similar. Desde octubre de 2024, cuando el 55% lo veía positivamente y el 41% negativamente, la imagen positiva fue cediendo terreno de forma gradual hasta marcar su piso en el 36% en marzo de 2026. En junio se ubica en el 40% positivo y el 57% negativo, con una leve recuperación respecto del peor momento, pero sin retornar a los niveles de fines de 2024.

Quiénes hicieron la encuesta

Latam Pulse es una iniciativa conjunta entre AtlasIntel —firma especializada en inteligencia de datos— y Bloomberg, que produce reportes mensuales sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. El reporte combina un módulo permanente de indicadores —aprobación presidencial, evaluación de gobierno, confianza del consumidor, inflación y riesgo político— con un módulo variable que aborda temas de coyuntura.

La metodología utilizada es el Reclutamiento Digital Aleatorio (Atlas RDR), un sistema que recluta participantes de forma aleatoria durante su navegación habitual en la web, desde cualquier dispositivo y ubicación geolocalizada. Los encuestados responden en condiciones de anonimato pleno, sin la presión de un entrevistador. Las muestras se post-estratifican mediante un algoritmo iterativo que considera sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral previo, con un margen de error de ±2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

En este caso, el informe se elaboró a partir de una muestra de 2202 encuestados entre el 26 y el 30 de junio.

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