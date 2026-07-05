Conmoción en Chaco: un futbolista de 18 años viajaba en moto, chocó contra un auto y murió

Un futbolista de 18 años murió en un trágico accidente en Chaco

Un joven de 18 años murió producto de un brutal choque en la Ruta Nacional 11, cerca de la localidad de Margarita Belén, en la provincia de Chaco. La víctima era un reconocido futbolista de un club local y provocó conmoción en toda la comunidad chaqueña tras conocerse la noticia.

De acuerdo con lo que informaron medios locales, el trágico incidente ocurrió a la altura del kilómetro 1024. Por causas que todavía se investigan, pasadas las 3 de la mañana, la motocicleta Honda Titan en la que circulaban dos jóvenes de 18 años chocó contra un auto Volkswagen Gol conducido por otro hombre de 21 años.

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El siniestro se registró alrededor de las 3:45 e involucró a tres personas oriundas de Colonia Benítez. La médica policial, doctora Cáceres, constató en el lugar el fallecimiento de uno de los ocupantes de la motocicleta, identificado como Jeremías Lucas Correa, de 18 años. Personal policial, sanitario y peritos trabajaron en el lugar para relevar las circunstancias del accidente.

La víctima viajaba en moto con un acompañante

El segundo ocupante de la moto fue trasladado al Hospital Perrando con fractura de fémur, fractura de brazo y politraumatismos. Según el parte médico, permanece consciente y estable. El conductor del Volkswagen Gol también fue derivado a ese centro de salud con traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura de brazo y múltiples traumatismos. Al momento de su ingreso se encontraba inconsciente, aunque en condición estable.

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Por disposición de la Fiscalía de turno, el conductor del automóvil fue aprehendido en el marco de una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y Bomberos del Móvil Tanatológico para determinar la mecánica exacta del hecho.

El fallecido fue identificado como Jeremías Lucas Correa

Correa era jugador surgido de la cantera del Club Central Benítez, una institución de las afueras de Resistencia. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad deportiva de la región.

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El club difundió un comunicado en sus redes sociales para despedir al joven. “Con profundo pesar, desde el Club Central Benítez despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba”, expresaron.

El mensaje cerró con una dedicatoria directa: “Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz, Jere, siempre serás recordado por la familia canalla”.

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Un ex gobernador de Chaco chocó en la Ruta 11

Ángel Rozas, el ex gobernador de Chaco estuvo involucrado en un siniestro vial ocurrido semanas atrás en la provincia de Santa Fe. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20 en el kilómetro 810 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Guadalupe Norte.

Según trascendió, Rozas, de 76 años, se encontraba detrás del volante de un Honda ZR-V RZ1 mientras viajaba acompañado por su hermano José Alberto Rozas, de 78. Durante el trayecto, el vehículo impactó contra el lateral izquierdo de un colectivo Mercedes Benz perteneciente a una empresa de turismo oriunda de la localidad de Santo Tomé.

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Los testimonios recabados en el lugar indicaron que el ómnibus circulaba en sentido sur-norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Sin embargo, las causas exactas del choque todavía están bajo investigación.

Tras la colisión, se ofreció asistencia médica a los ocupantes de ambos vehículos. A pesar de esto, tanto Rozas y su hermano como el conductor del colectivo, un hombre santafesino de 35 años, manifestaron hallarse en buen estado de salud y rechazaron la atención médica. De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el incidente solo provocó daños materiales.

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Ángel Rozas es un dirigente político argentino que fue gobernador de la provincia del Chaco entre 1995 y 2003. A lo largo de su trayectoria, también ocupó cargos como diputado nacional y senador nacional. En la actualidad, desempeña el rol de vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la órbita del mandatario mendocino Alfredo Cornejo.