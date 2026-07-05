Sociedad

Conmoción en Chaco: un futbolista de 18 años viajaba en moto, chocó contra un auto y murió

El brutal siniestro ocurrió en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Margarita Belén. El joven era integrante de un club reconocido de las afueras de Resistencia

Guardar
Google icon
Accidente Chaco: murió un futbolista de 18 años
Un futbolista de 18 años murió en un trágico accidente en Chaco

Un joven de 18 años murió producto de un brutal choque en la Ruta Nacional 11, cerca de la localidad de Margarita Belén, en la provincia de Chaco. La víctima era un reconocido futbolista de un club local y provocó conmoción en toda la comunidad chaqueña tras conocerse la noticia.

De acuerdo con lo que informaron medios locales, el trágico incidente ocurrió a la altura del kilómetro 1024. Por causas que todavía se investigan, pasadas las 3 de la mañana, la motocicleta Honda Titan en la que circulaban dos jóvenes de 18 años chocó contra un auto Volkswagen Gol conducido por otro hombre de 21 años.

PUBLICIDAD

El siniestro se registró alrededor de las 3:45 e involucró a tres personas oriundas de Colonia Benítez. La médica policial, doctora Cáceres, constató en el lugar el fallecimiento de uno de los ocupantes de la motocicleta, identificado como Jeremías Lucas Correa, de 18 años. Personal policial, sanitario y peritos trabajaron en el lugar para relevar las circunstancias del accidente.

Accidente Chaco: murió un futbolista de 18 años
La víctima viajaba en moto con un acompañante

El segundo ocupante de la moto fue trasladado al Hospital Perrando con fractura de fémur, fractura de brazo y politraumatismos. Según el parte médico, permanece consciente y estable. El conductor del Volkswagen Gol también fue derivado a ese centro de salud con traumatismo encéfalo craneano, una herida cortante en el cuero cabelludo, fractura de brazo y múltiples traumatismos. Al momento de su ingreso se encontraba inconsciente, aunque en condición estable.

PUBLICIDAD

Por disposición de la Fiscalía de turno, el conductor del automóvil fue aprehendido en el marco de una causa por supuesto homicidio culposo en accidente de tránsito. En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y Bomberos del Móvil Tanatológico para determinar la mecánica exacta del hecho.

Accidente Chaco: murió un futbolista de 18 años
El fallecido fue identificado como Jeremías Lucas Correa

Correa era jugador surgido de la cantera del Club Central Benítez, una institución de las afueras de Resistencia. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción en la comunidad deportiva de la región.

El club difundió un comunicado en sus redes sociales para despedir al joven. “Con profundo pesar, desde el Club Central Benítez despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía los colores con la fuerza que lo caracterizaba”, expresaron.

El mensaje cerró con una dedicatoria directa: “Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz, Jere, siempre serás recordado por la familia canalla”.

Accidente Chaco: murió un futbolista de 18 años

Un ex gobernador de Chaco chocó en la Ruta 11

Ángel Rozas, el ex gobernador de Chaco estuvo involucrado en un siniestro vial ocurrido semanas atrás en la provincia de Santa Fe. El hecho tuvo lugar alrededor de las 20 en el kilómetro 810 de la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Guadalupe Norte.

Según trascendió, Rozas, de 76 años, se encontraba detrás del volante de un Honda ZR-V RZ1 mientras viajaba acompañado por su hermano José Alberto Rozas, de 78. Durante el trayecto, el vehículo impactó contra el lateral izquierdo de un colectivo Mercedes Benz perteneciente a una empresa de turismo oriunda de la localidad de Santo Tomé.

Los testimonios recabados en el lugar indicaron que el ómnibus circulaba en sentido sur-norte, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Sin embargo, las causas exactas del choque todavía están bajo investigación.

Tras la colisión, se ofreció asistencia médica a los ocupantes de ambos vehículos. A pesar de esto, tanto Rozas y su hermano como el conductor del colectivo, un hombre santafesino de 35 años, manifestaron hallarse en buen estado de salud y rechazaron la atención médica. De acuerdo con la información obtenida por Diario Norte, el incidente solo provocó daños materiales.

Ángel Rozas es un dirigente político argentino que fue gobernador de la provincia del Chaco entre 1995 y 2003. A lo largo de su trayectoria, también ocupó cargos como diputado nacional y senador nacional. En la actualidad, desempeña el rol de vicepresidente segundo del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la órbita del mandatario mendocino Alfredo Cornejo.

Temas Relacionados

ChacoAccidentesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mejora la salud de los heridos por la tragedia del Skate Park en Mar del Plata: un joven despertó y un menor recibió el alta

A casi dos semanas del accidente que dejó una víctima fatal, el cuadro clínico de los internados comenzó a mostrar signos alentadores. Todavía hay dos que permanecen en terapia intensiva

Mejora la salud de los heridos por la tragedia del Skate Park en Mar del Plata: un joven despertó y un menor recibió el alta

El perro Cooper y el chisme del año: las revelaciones del juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

Durante la primera semana del debate, amigos y testigos dieron a conocer detalles de las últimas horas con vida del trader. La declaración de uno de los acusados que enfureció al hermano de la víctima

El perro Cooper y el chisme del año: las revelaciones del juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba

Imputaron a cinco detenidos por el brutal crimen de una jubilada en Tucumán: los acusan de haber actuado con “ensañamiento”

Para la Fiscalía, Marta Azucena Migliorini fue sometida a una extrema violencia antes de morir durante un robo en su vivienda. Cuatro de los acusados quedaron con prisión preventiva por cinco meses y un adolescente de 17 años fue alojado en un instituto de menores por el mismo plazo

Imputaron a cinco detenidos por el brutal crimen de una jubilada en Tucumán: los acusan de haber actuado con “ensañamiento”

Intentó pasar por un boquete que hizo en un techo y murió asfixiado: investigan si buscaba entrar a robar

El hecho sucedió en un depósito industrial a las afueras de Mar del Plata. La víctima, con antecedentes penales y de 28 años, quedó atrapada en el agujero

Intentó pasar por un boquete que hizo en un techo y murió asfixiado: investigan si buscaba entrar a robar

Un conductor a bordo de un Audi chocó y huyó en pleno centro de La Plata: buscan identificarlo a través de las cámaras

El hecho ocurrió el sábado por la mañana, sobre la calle 46, entre 10 y 11. El pedido de los dueños de un local gastronómico afectado por el siniestro

Un conductor a bordo de un Audi chocó y huyó en pleno centro de La Plata: buscan identificarlo a través de las cámaras

DEPORTES

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: la Verdeamarela falló un penal en un vibrante partido

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: la Verdeamarela falló un penal en un vibrante partido

El posteo de Franco Colapinto luego de su notable labor en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: “Un poco de justicia”

El duro comunicado de Bélgica luego de que la FIFA habilitara a la figura de Estados Unidos que había sido expulsada ante Bosnia

“Tenemos a Salah y a 26 Messis”: las desafiantes declaraciones del cuerpo técnico de Egipto antes del duelo ante Argentina

Las sentidas palabras del hincha argentino que se volvió viral por cantar el himno detrás del equipo ante Cabo Verde: “Un sueño hecho realidad”

TELESHOW

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas tras su reconciliación: el video

La foto hot de Marixa Balli en el agua y la divertida reacción de Vero Lozano: “Ese pan dulce y no es Navidad”

La insólita experiencia de meditación que vivió Evangelina Anderson con Majo Martino en la playa de Marbella

Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

La espectacular fiesta de Ángel de Brito por sus 50 años: baile, diversión y reencuentros con la farándula argentina

INFOBAE AMÉRICA

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Un hidroavión realizó un amerizaje de emergencia en el East River de Nueva York: al menos dos heridos

Las autoridades salvadoreñas capturan a un presunto cabecilla expulsado por Guatemala

Juan Orlando Hernández volverá a Honduras en 21 días y confirma que regresará el 26 de julio

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

Roban 20 joyas valoradas en varios millones de euros de un museo francés