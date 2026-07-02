Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori y anunció una nueva etapa en la relación bilateral con Perú

El presidente Javier Milei (REUTERS/ Tomas Cuesta/File Photo)

Javier Milei se comunicó hoy, de manera telefónica, con Keiko Fujimori para felicitarla por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y anunció, además, el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral entre ambos países.

El mandatario argentino afirmó que las dos naciones “vuelven a encontrarse en el camino de la libertad” y subrayó en X que el Perú se suma al bloque de países de la región que, según sus palabras, decidieron “plantarse frente al socialismo”.

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Fujimori, de 51 años, ganó la segunda vuelta del 7 de junio frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez por un margen de apenas 49.641 votos —50,135% contra 49,865%— sobre un total de más de 18 millones de sufragios. El resultado, confirmado con el 100% de las actas escrutadas, la convierte en la primera mujer en alcanzar la presidencia del Perú y pone fin a tres derrotas presidenciales consecutivas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto oficializar el resultado el 3 de julio.

Más allá de esta comunicación, Milei ya había felicitado a la presidenta electa el pasado 30 de junio, también a través de sus redes sociales. “El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, indicó en ese momento. Luego añadió que “los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”.

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Fujimori respondió a su par argentino y lo hizo utilizando la misma vía. “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras”. A su vez, adelantó los lineamientos de la relación bilateral que proyecta para su gestión. “El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.

En la publicación de hoy, a su vez, el mandatario destacó la necesidad de “abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”. “Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”, agregó. Y concluyó: “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

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Para Milei, la victoria de Fujimori se inscribe en una dinámica más amplia que el gobierno argentino viene promoviendo. Junto con Bolivia (Rodrigo Paz) y Colombia (Abelardo de la Espriella, presidente electo), presenta a Perú como parte de un bloque de países que, según su narrativa, se orientan hacia la libertad económica y el rechazo al socialismo.

La victoria de Fuerza Popular representa el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo peruano por primera vez desde el año 2000, cuando el gobierno de Alberto Fujimori colapsó tras el escándalo de los denominados “vladivideos”, una serie de grabaciones de video secretas realizadas entre 1998 y 2000 por orden de Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia y hombre de confianza del entonces presidente peruano, que registraban pagos a congresistas, jueces, empresarios, dueños de medios de comunicación y militares para asegurar su lealtad al gobierno fujimorista.

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Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio, fecha en que relevará al presidente interino José María Balcázar. La Constitución Política del Perú establece que la presidenta de la República es, a la vez, jefa de Estado y jefa de Gobierno, con atribuciones que abarcan desde la conducción de la política exterior y la conformación del gabinete ministerial hasta la dirección del Sistema de Defensa Nacional. El mandato tendrá una duración de cinco años.