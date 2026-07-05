Degradé de grises, bolsillos y peinado con trenza: el elegante look de Juana Viale para este domingo de invierno

En una nueva entrega dominical, Juana Viale volvió a lucirse frente a las cámaras previo a recibir a sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo al mediodía, Juana Viale logra que la apertura de Almorzando con Juana (El Trece) se convierta en una cita ineludible para seguidores de la televisión argentina. La nieta de Mirtha Legrand supo construir su propio estilo al frente del programa, combinando carisma, espontaneidad y una apuesta permanente por la moda, que semana tras semana da que hablar tanto en la pantalla como en redes sociales. En pleno clima mundialista, con la Selección Argentina en el centro de la conversación, Juana apostó por regresar a los diseños de su aliado clave: Gino Bogani.

Desde los primeros segundos, la conductora marcó el tono de la jornada. “Hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Feliz domingo“, comenzó diciendo, emocionada, mientras comenzaba la emisión. “El viernes se paró la Argentina entera. La Selección siempre dando todo… Y el mundo habla de Messi, señores, y de Argentina, por supuesto. Así que maravilloso el desempeño, siempre dándolo todo a nuestra celeste y blanca”, celebró Juana, contagiando entusiasmo y anticipando un programa atravesado por la actualidad deportiva.

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Luego, la conductora, fiel a su costumbre, presentó el look elegido para el día: “Tengo un vestido drapeado realizado en seda pesada. No saben lo que pesa, es espectacular. En degradé de gris perla a negro. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que era medio color lavanda, pero no. Es gris perla a negro con el cinturón a tono y la maravillosidad, por supuesto, del señor Gino Bogani, que fue que me lo hizo con bolsillos. Nada más lindo que un vestido con bolsillos. Así que acá tenemos la creación. Muy bonito se ve. ¿Les gusta? Mi abuela siempre pregunta eso: ¿les gusta? A mí también me encanta”.

Para el amuerzo de este domingo, Juana Viale volvió a apostar por el talento de Gino Bogani y lució uno de sus diseños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vestido, de corte largo y escote en V, se convirtió en el foco de la apertura. El degradé de grises y negros, el cinturón a tono y el detalle de los bolsillos fueron destacados por la conductora, que no dudó en reconocer el trabajo artesanal de Bogani y el placer de vestir una pieza pensada a medida. El estilismo se completó con un peinado de ondas al costado, obra de Juan Fojo, y un maquillaje con destellos brillantes a cargo de Cris Sepúlveda. “La trenza no se ve, pero existe, una trencita acá. Muy bonito, me encantó. Y me maquilló Cris, que me hizo unos brillores divinos, a tono, por supuesto, con este vestido muy bonito que tengo”, sumó Juana, en una presentación que mezcla información, humor y complicidad con la audiencia.

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La relación con Bogani tiene historia. La última vez que Juana eligió uno de sus diseños fue el pasado 7 de junio. Aquella jornada, la conductora abrió el programa con su tradicional saludo y un guiño especial al Día del Periodista, celebrando la fecha y el entonces inicio de la Copa del Mundo. “Y les quiero decir que faltan cuatro días nada más para la locura mundialística y nueve días para el primer partido de Argentina contra Argelia, que creo que la jugamos en Kansas, si no me equivoco. Así que, bueno, vamos a estar todos pegados a la tele todo el día viendo todos los partidos, pero nunca perdiéndose este programa los domingos al mediodía”, dijo, sumando clima mundialista al mediodía televisivo.

El pasado 7 de junio, Juana Viale regresó a sus principios y decidió lucir un outfit confeccionado por Gino Bogani para su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

En esa ocasión, el look volvió a ser protagonista. Juana eligió un conjunto de terciopelo en tonos de verde, con un top de encaje y transparencias, también obra de Bogani. “Miren este lookazo que tengo. Es un conjunto de terciopelo en tonos de verde con un top al diez sobre top de encaje. Es muy bonito del señor Bogani. Muy bello, muy hermoso para salir ahora, porque no hace ni frío ni calor”, compartió, entre risas. La complicidad con el diseñador quedó clara en sus palabras: “No entiendo bien el clima, la humedad. Un poquito de todo, pero muy lindo. Me gusta verme en el monitor. Me encanta, Bogani. Muchas gracias. Una vez por mes se te extraña...”, expresó, dejando en claro el vínculo de confianza y admiración que los une.

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Entre guiños a la audiencia, referencias familiares y homenajes a la moda nacional, Juana Viale refuerza cada domingo su lugar como referente de estilo y anfitriona cercana. Sus aperturas, tan esperadas como la propia mesa, se convirtieron en un espacio donde el diseño argentino y la actualidad conviven, y donde cada look, cada palabra y cada gesto, suman un capítulo más a una tradición televisiva que sigue reinventándose.