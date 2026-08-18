Javier Milei cerrará la cumbre de la Fundación Libertad y Progreso que reunirá a oradores de 15 países

El presidente Javier Milei cerrará una cumbre de la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires (Prensa Fundación Libertad)

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El presidente Javier Milei cerrará la cumbre de la Fundación Libertad y Progreso que se llevará a cabo en Buenos Aires el próximo 1 y 2 de septiembre. Además del mandatario, se espera la presencia de varios miembros del Gabinete, como los ministros Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich.

El evento se llamará “Vientos de Cambio” y contará con la presencia de cuarenta oradores que vendrán de 15 países, entre los que habrá referentes del mundo de las ideas libertarias, la economía, inversiones, innovación o la política pública.

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La sede confirmada es el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y la agenda abarcará dos jornadas con paneles sobre economía, reformas, capital humano y desarrollo. Según informó la Fundación Libertad y Progreso, el encuentro busca convertir a Buenos Aires en un punto de referencia internacional para debatir el futuro de la libertad y el crecimiento en América Latina. Milei será el encargado de cerrar las actividades al término de la segunda jornada.

Milei participará del foro libertario junto a empresarios y otros miembros del Gabinete

La nómina de participantes confirmados combina funcionarios del Gobierno nacional con economistas, académicos y empresarios de distintos países. Del lado oficial estarán el canciller Pablo Quirno, el viceministro de Economía José Luis Daza y los ya mencionados Caputo, Sturzenegger y Bullrich. En el plano académico, la organización confirmó la presencia del Premio Nobel de Economía James Heckman, junto a figuras como Axel Kaiser, Gabriel Calzada, David Nott de Reason, Justin Callais, Bettina Horst, Carola Pessino, Iván Arriagada, Víctor Manuel Avilés, Carlos Carvalho, Martín Aguirre y Silvia Torres Carbonell del IAE, entre otros expositores nacionales e internacionales. También participará el economista de Libertad y Progreso Iván Cachanosky y el economista Emilio Ocampo.

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Una de las presencias internacionales que concentra mayor atención es la de Tim Reynolds, cofundador de Jane Street Capital, una de las firmas de trading cuantitativo más relevantes de Wall Street. Tras su etapa ejecutiva en esa compañía, Reynolds orientó buena parte de su actividad hacia la filantropía y la educación a través de The Reynolds Foundation y distintos proyectos internacionales.

En contraste, la cumbre no contará con otro nombre que había generado expectativa en torno al encuentro. Peter Thiel, el magnate cofundador de PayPal y Palantir Technologies que en los últimos meses adquirió una mansión en Barrio Parque y se reunió con Milei en la Casa Rosada, finalmente no podrá viajar a Buenos Aires. Según informó la Fundación Libertad y Progreso, la ausencia se debió a razones de agenda y logística ajenas a la organización, pese a que Thiel y su equipo realizaron esfuerzos para compatibilizar su participación con compromisos previamente asumidos. Desde la entidad expresaron su agradecimiento por la predisposición del empresario y señalaron que esperan contar con su presencia en una próxima visita al país.

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Peter Thiel era una de las voces que se esperaban en la cumbre, pero finalmente no asistirá por problemas de agenda

La agenda del presidente

El presidente Milei prepara dos discursos ante actores empresariales y económicos para esta semana. El jueves participará en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, en el Hotel Alvear, organizada por el Council of the Americas; al día siguiente viajará a Rosario para disertar en el aniversario de la Bolsa de Comercio de esa ciudad. Según pudo saber Infobae, entre las temáticas que el propio Presidente planea abordar figuran la morosidad y la incertidumbre generada en las últimas semanas por las tasas de interés.

El contexto en el que se enmarcan esas apariciones públicas es de reconocimiento interno sobre el ritmo de la recuperación económica. “La economía crece despacio, en torno al 2% anual, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, admitió el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Mendoza. Un importante gobernador advirtió a Infobae que no es optimista respecto de la recuperación de la percepción social, dado que el crecimiento salarial difícilmente superará en gran medida a la inflación de cara a los comicios: “Me marcaban que iban a ver un escenario optimista con unos salarios creciendo al 2,5% mientras que la inflación iba a ser del 1,5%. Me parece muy difícil de alcanzar”, afirmó.

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