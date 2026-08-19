Crimen y Justicia
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El juicio por la desaparición de Loan se reanuda este miércoles con la declaración de cuatro testigos

Para esta jornada fueron citados un comisario, un agente de la PFA, otro de Prefectura Naval y un chofer de ambulancia

Juicio por Loan Peña - Portada
Este miércoles se desarrollará la decimoctava audiencia del juicio por la desaparición de Loan Peña
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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la presencia de cuatro testigos ante el tribunal. La atención estará puesta en los aportes que puedan realizar funcionarios policiales, personal de salud y agentes vinculados a la investigación de los días posteriores al hecho.

Entre los citados figura Maximiliano Aciares, integrante del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA).

Su intervención en la causa aparece reflejada en actuaciones oficiales en las que describió la distribución de viviendas y la presencia de posibles testigos en la zona del naranjal y la casa de Catalina Peña.

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En ese sentido, el funcionario detalló la ubicación de varias familias que habitan la zona y que fueron entrevistadas durante los primeros rastrillajes, en el marco de la reconstrucción de lo ocurrido la tarde en que se reportó la desaparición del niño.

Otro de los testigos que comparecerá es Gabriel Arnaldo Pinolli, agente de la Prefectura Naval Argentina.

En su caso, cumplió funciones como custodio en el hotel “Despertar del Iberá”, lugar donde se alojaron algunos de los imputados y que fue señalado por la fiscalía como centro de operaciones de un grupo conocido como la “banda del hotel”.

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Según la acusación, las personas que afirmaban representar a la Fundación Lucio Dupuy llevaron a ese hospedaje a testigos, entre ellos menores y mujeres en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de influir en sus declaraciones. Las autoridades sostienen que, así, realizaron maniobras para entorpecer y alterar la investigación.

Uno por uno, los 17 imputados por la desaparición de Loan Peña
Uno por uno, los 17 imputados por la desaparición de Loan Peña

También fue convocado Ricardo Ramón Vázquez, quien se desempeña como chofer de ambulancia.

Su testimonio se espera en torno al episodio ocurrido durante la madrugada del 14 de junio, cuando una falsa alarma sobre el hallazgo de Loan movilizó a equipos de salud y personal policial hacia la vivienda de la abuela del niño. Vázquez estuvo presente junto a otros profesionales al llegar constatar que la información era incorrecta.

El último testigo citado de la jornada es el comisario Marcelo Daniel Román.

Hay que recordar que en la última audiencia decidió declarar uno de los detenidos, Nicolás “El Americano” Soria, el empresario bonaerense dedicado a la logística internacional que está acusado de formar parte de la llamada “banda del hotel”.

Nicolás El Americano Soria Juicio caso Loan
Nicolás "El Americano" Soria

Soria negó toda acusación y se refirió a los motivos personales que, según manifestó, lo llevaron a involucrarse en una causa relacionada con la desaparición de un chico.

Vine a 9 de Julio a buscar a Loan. En ese momento estaba pasando por un momento de mi vida en el que al tener muchas cosas, uno se empieza a preocupar por otras cosas que son más importantes, como es la vida de un menor. Mi trabajo como simple voluntario de O.U.R. (NdR: Operation Underground Railroad, según sus siglas en inglés; es una organización no gubernamental sin fines de lucro creada en Estados Unidos que tiene como misión principal combatir la trata de personas y la explotación sexual de menores en todo el mundo), hizo que mi corazón y mi espíritu empezaran a tener una concepción de ciertas cuestiones con las cuales no se transa, como la desaparición de un menor y la violencia de género”, relató.

Dijo también que su “investigación como civil” estaba “centrada en los integrantes del almuerzo” y contó en qué consistía: “Iba preguntando, analizaba pistas que veía por internet. Creo que tengo una percepción sobre algunas características o situaciones que llevaba a apreciaciones totalmente válidas”.

Por su participación tuvo gastos de $4 millones aproximadamente. “Los fondos provenían de mis empresas. Me moví por diferentes pueblos, viajé a Misiones, Chaco, Formosa, Paraguay... Estuve en la frontera de Clorinda, en Asunción más de diez días siguiendo una pista, estuve en Goya”, concluyó.

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