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La visita del Papa: reunión con Javier Milei, homenaje a Francisco y la posibilidad de que haya asueto

Este martes se llevó a cabo la primera reunión en Casa Rosada por la llegada de León XIV. Estuvo el gobierno porteño y la Conferencia Episcopal, que pidió que haya representantes de la provincia de Buenos Aires en los próximos encuentros

El líder religioso llegará a la Argentina en noviembre
El líder religioso llegará a la Argentina en noviembre
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Cuando falta poco más de dos meses para la llegada a la Argentina del Papa León XIV, el Gobierno tuvo la primera reunión formal para organizar el evento con representantes de la Iglesia Católica y de la ciudad de Buenos Aires, con los que comenzaron a acordaron los pormenores de la visita, un eventual homenaje a Francisco y la posibilidad de decretar asueto durante esos días.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que estuvo acompañada por las ministras de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Capital Humano, Sandra Pettovello; el canciller, Pablo Quirno, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

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Por parte de las autoridades porteñas, el enviado fue el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, mientras que por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), máximo representante del Vaticano a nivel local, asistieron el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Por pedido explícito de la institución religiosa, las autoridades nacionales se comprometieron a sumar en una próxima oportunidad a funcionarios de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, los otros dos sitios donde estará el Santo Padre.

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Karina Milei junto a Monteoliva
Karina Milei junto a Monteoliva

Si bien con el primero de esos distritos ya viene habiendo desde hace tiempo una comunicación informal por este tema, con la administración bonaerense la relación está totalmente cortada y no hubo ninguna conversación ante el inminente arribo del Papa.

A la salida de la reunión, García Cuerva precisó que, además de la Basílica de Luján, León XIV podría recorrer también la localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Asimismo, adelantó que como el líder católico “es además un jefe de Estado, seguramente tenga un encuentro con Javier Milei”, porque se trata de “una visita nacional”.

Así lo remarcó en el mismo encuentro el arzobispo, quien señaló que “el espíritu es de trabajar absolutamente en conjunto” con todas las partes involucradas, por lo que “esta fue una primer reunión y después habrá grupos y comisiones más pequeños”

“Estamos esperando una segunda avanzada de la santa sede, que confirmará el itinerario. Hay varias actividades que fueron propuestas, como el cotolengo de Claypole”, explicó a la prensa.

San Cayetano - 7 de agosto - García Cuerva
García Cuerva fue uno de los representantes de la CEA en la reunión (Adrián Escandar)

La seguridad de todo el evento estará a cargo de Monteoliva, que será la que articulará los operativos con la ciudad de Buenos Aires y las provincias, ya que serán todas “celebraciones al aire libre” en las que se calcula que habrá “un millón de personas en cada una de ellas”.

Nos imaginamos que, seguramente, León va a hacer en algún momento algún homenaje al papa Francisco. No tenemos todavía las actividades, pero nos imaginamos que sí”, anticiparon a este medio fuentes de la CEA.

Asimismo, confiaron en que el Sumo Pontífice podría referirse a cuestiones políticas o económicas durante su estadía en la Argentina: “Va a decir todo lo que quiera y todos lo vamos a escuchar. Y seguramente nos va a hacer bien escucharlo, a todos, a la Iglesia, a nosotros, a los curas, a la gente, a los que gobiernan, al pueblo. Me parece que, cuando uno escucha a alguien que tiene tanta sabiduría... Y además, acordémonos que conoce América Latina. Estuvo muchos años de misionero en Perú”, remarcaron.

Por esta razón, la gestión libertaria está analizando la posibilidad de un asueto los días de la visita, que si se confirma se decretará poco antes de la llegada de León XIV, a principios de noviembre.

Los tres representantes de la Iglesia que estuvieron este martes en la Casa Rosada integran también la Comisión Nacional para la Preparación de la Visita, que creó recientemente la CEA, especialmente para preparar internamente la llegada del Santo Padre.

Aunque no asistieron a Balcarce 50 por cuestiones de organización, también son miembros de ese grupo el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y sus colegas Raúl Pizarro,Jorge Eduardo Scheinig y Alejandro Musolino.

Según la institución religiosa, esta comisión tiene como misión principal el delineado de los criterios generales y la narrativa de la visita del Papa, orientar su preparación y acompañar su desarrollo, procurando que las distintas acciones expresen el sentido pastoral de la presencia de León XIV en el país.

Se espera un homenaje a Francisco (REUTERS/Max Rossi)
Se espera un homenaje a Francisco (REUTERS/Max Rossi)

Asimismo, se conformó un Equipo Coordinador General, encargado de planificar y llevar adelante los distintos aspectos necesarios para la realización de la estadía del líder católico, ejecutar las decisiones adoptadas y articular el trabajo con los equipos de cada uno de los lugares que visitará.

En este caso, estarán al frente de la tarea el mencionado Pizarro, como coordinador general; el sacerdote Taricco, como director operativo; y el contador Pablo Sabatté, como gerente de proyecto. En tanto, Jurcinovic se encarga de la comunicación.

El grupo lo completan, en Logística e Infraestructura, el Dr. Gonzalo Zabala; el área de Voluntarios, a cargo del Dr. Federico Desteffaniz; el sector de Eventos y Liturgia, con el Lic. Pedro Inzaurraga y el Lic. Rodrigo Martínez; el departamento de Contenidos, donde trabaja la Lic. Constanza Levaggi; y Recursos, con el Ing. Marcelo Cancelliere como cabeza.

A su vez, en Buenos Aires, Córdoba y Luján se conformarán Equipos Locales de Coordinación, conducidos por un director operativo local y articulados por Pizarro.

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