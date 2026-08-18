Un estudio revela que el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político

El relevamiento de Pulsar UBA también detectó un fuerte desinterés por la política y una mayor concentración en el centro ideológico. El politólogo Facundo Cruz analizó los resultados en diálogo con Infobae al Regreso

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El vínculo de los argentinos con la política atraviesa una transformación profunda. Cada vez son más quienes no encuentran una identidad partidaria que los represente, mientras el interés por la política también pierde fuerza. El fenómeno quedó expuesto en el último estudio de Pulsar UBA, que registró un récord de “ningunismo”: el 42% de los encuestados aseguró que no simpatiza ni se identifica con ningún partido o espacio político.

El dato surge de “Creencias Sociales 2026”, el relevamiento anual del observatorio de la Universidad de Buenos Aires, que analiza las percepciones, valores y actitudes de la sociedad argentina. En paralelo, el estudio detectó que seis de cada diez argentinos tienen poco o ningún interés por la política, una combinación que muestra un creciente distanciamiento respecto de las estructuras partidarias y de la actividad política en general.

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El fenómeno fue analizado por Facundo Cruz, politólogo e investigador de Pulsar UBA, durante una entrevista en Infobae al Regreso. Allí explicó que el “ningunismo” comprende a quienes “no se siente identificado ni tiene simpatía por ninguno de los espacios políticos vigentes” y señaló que el crecimiento registrado este año supone un cambio relevante en la distribución de las preferencias políticas de los argentinos.

Un récord que se consolida desde 2024

El 42% alcanzado este año no aparece como un dato aislado. La serie histórica de Pulsar UBA muestra una expansión sostenida del grupo que no manifiesta simpatía por ningún espacio, particularmente desde 2024.

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Un estudio de Pulsar UBA reveló que el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político (Pulsar UBA)

“Cuatro de cada diez están diciendo que ningún partido político le genera simpatía ni pertenencia”, resumió Cruz durante la entrevista. El dato permite dimensionar el fenómeno: el universo de ciudadanos que se mantiene al margen de las identidades partidarias ya tiene un peso similar al de los principales agrupamientos políticos tomados individualmente.

Pero el estudio introduce una precisión importante: no identificarse con un partido no significa necesariamente no tener una posición ideológica. De hecho, una parte considerable de quienes integran ese 42% puede ubicarse con bastante claridad dentro del espectro político.

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El centro gana peso entre quienes no eligen partido

Para medir esa dimensión, Pulsar UBA pidió a los encuestados que se ubicaran en una escala del uno al diez, donde uno representa la izquierda y diez la derecha. El resultado mostró una fuerte concentración en el centro: el 36% eligió el número cinco, mientras que, al sumar los valores cinco y seis, la proporción llega al 43%.

El promedio ideológico de la población se ubicó en 5,3, prácticamente en el centro de la escala. Entre los “ningunistas”, el promedio fue todavía más cercano al punto medio: 5,1.

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Para Cruz, ese comportamiento permite pensar al centro como un espacio de refugio frente a la polarización. “El centro político aparece como un refugio para los encuestados en nuestro estudio”, explicó.

Entre quienes no eligen partido político, el promedio ideológico fue 5,1, más cerca del centro que el promedio general de 5,3 (Pulsar UBA)

La particularidad es que ese centro no se corresponde necesariamente con una identidad política organizada. Por el contrario, aparece asociado a una sociedad que, en una proporción creciente, no encuentra una fuerza partidaria que traduzca esa posición en una pertenencia concreta.

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El peronismo conserva una identidad estable

El mapa de identidades partidarias presenta, además, una diferencia entre el peronismo y el resto de los espacios. Según el análisis de Pulsar UBA, el peronismo continúa siendo la identidad política que muestra mayor estabilidad, aunque actualmente representa a una proporción más cercana a un cuarto de la ciudadanía que al tradicional tercio.

“Lo que se está moviendo es el no peronismo, que va cambiando de ropaje”, explicó Cruz. En los últimos años, ese espacio pasó por distintas expresiones electorales: primero tuvo como principal referencia a Juntos por el Cambio y luego a La Libertad Avanza. Actualmente, según el estudio, se encuentra más distribuido entre esas fuerzas y el creciente universo de quienes directamente no se identifican con ninguna.

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La diferencia también se observa cuando los encuestados se ubican ideológicamente. Mientras que La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio aparecen hacia la derecha, el peronismo se posiciona más cerca de la izquierda. Los “ningunistas”, en cambio, se mantienen prácticamente en el centro de la escala.

El peronismo conservó la identidad partidaria más estable, mientras el no peronismo se repartió entre La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y el “ningunismo” (Pulsar UBA)

Un fenómeno transversal y difícil de encasillar

El crecimiento del “ningunismo” plantea otra dificultad: no se trata de un grupo que pueda definirse fácilmente por edad o género.

Cruz explicó que el fenómeno es “transversal a todas las franjas etarias, a los géneros” y que esa característica dificulta construir un perfil único de quienes no simpatizan con ningún partido.

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La ausencia de una identidad partidaria, por lo tanto, no parece responder a un único segmento social. Se trata de un comportamiento que atraviesa distintos grupos y que, precisamente por esa amplitud, adquiere relevancia para interpretar el escenario político.

Una demanda de centro sin una oferta definida

La pregunta que surge a partir de estos datos es qué puede hacer la política con ese electorado. El crecimiento del “ningunismo” abre un espacio potencial para una propuesta capaz de representar a quienes no se sienten contenidos por las fuerzas existentes, pero Pulsar UBA no plantea que ese universo constituya automáticamente una nueva fuerza electoral.

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Cruz sostuvo que los datos muestran una demanda hacia una oferta política ubicada en el centro, aunque todavía no está claro quién podría ocupar ese espacio ni bajo qué formato. Además, recordó que el escenario electoral todavía se encuentra abierto y que falta definir tanto reglas como candidaturas.

En ese contexto apareció durante la entrevista la discusión sobre la posibilidad de que surja un nuevo outsider. Cruz puso como ejemplo a Javier Milei y planteó que su condición de outsider correspondió a una etapa determinada de su trayectoria: “Desde el momento en que se sienta en una banca, deja de ser outsider y pasa a ser insider”.

Facundo Cruz explicó que el crecimiento del “ningunismo” marca un cambio en la distribución de las preferencias políticas en la Argentina (Infobae en Vivo)

La cuestión, entonces, no pasa únicamente por la aparición de una figura nueva, sino por la capacidad de una eventual alternativa para transformar el desapego partidario en una identidad electoral concreta.

También cambia la mirada sobre el rol del Estado

El estudio de Pulsar UBA encontró, además, un cambio en otra dimensión de las creencias sociales: la relación entre Estado y mercado.

Cruz explicó que durante los primeros años del gobierno de Javier Milei los relevamientos mostraban una mayor demanda de “más mercado y menos Estado”. Sin embargo, durante el último año comenzó a aparecer un movimiento en sentido contrario: crece la demanda de un Estado más presente.

El dato suma una nueva capa al escenario. El alejamiento de los partidos no se produce en una sociedad completamente estable en sus preferencias, sino en un contexto en el que también están cambiando las expectativas sobre qué rol debería cumplir el Estado.

El resultado es un mapa político menos previsible que el de años anteriores: más personas sin identidad partidaria, menor interés por la política, un centro ideológico con fuerte peso y una demanda social que empieza a revisar algunas de las preferencias que había mostrado en los primeros años de la actual gestión.

El “ningunismo” aparece así como uno de los principales indicadores de ese cambio. Más que representar simplemente a quienes no eligen una bandera, el fenómeno expone la distancia creciente entre una parte significativa de la sociedad y las identidades políticas disponibles. Y, al mismo tiempo, deja planteada una incógnita para los próximos años: si ese desapego seguirá siendo una posición de espera o si finalmente encontrará una oferta capaz de convertirlo en una nueva identidad electoral.

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