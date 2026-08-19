Crimen y Justicia
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Tras la Alerta Sofía, encontraron a la nena de tres años que había desaparecido en San Luis

La menor de edad había sido vista por última vez en las inmediaciones de su casa, ubicada en la misma zona que el Parque Industrial Norte. Después de varias horas, ya se reencontró con su familia

Alerta Sofía - San Luis
Según confirmaron las autoridades, la pequeña fue encontrada mientras dormía cerca de su casa
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Este martes por la noche, el Ministerio de Seguridad Nacional había activado la Alerta Sofía, luego de que fuera denunciada la desaparición de N. A. I. I., una nena de tres años, que fue vista por última vez en el Parque Industrial Norte, ubicado en la provincia de San Luis.

El caso se registró a partir del reporte de los familiares y testigos que indicaron que la menor había sido vista por última vez en las inmediaciones del predio durante la tarde de este 18 de agosto. Tras la denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda de la Alerta Sofía, el sistema nacional para la localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

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Después de varias horas de búsqueda, cerca de la 1 de la madrugada, las autoridades confirmaron el hallazgo de la menor de edad. Según trascendió, fue encontrada por la misma zona industrial donde era buscada. “Muy feliz de que haya tenido un buen final”, señaló el Procurador General de San Luis, Sebastián Cadelago, tras darse por finalizado el operativo.

“La nena apareció, estaba dormida muy cerca de la vivienda”, indicó Cadelago durante un diálogo con el noticiero de TN. Asimismo, confirmó que la pequeña se encontraba en buenas condiciones de salud, pese al tiempo que estuvo expuesta a la intemperie.

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Las inmediaciones del Parque Industrial Norte, donde buscan a la menor desaparecida
Las inmediaciones del Parque Industrial Norte, donde buscan a la menor desaparecida

Al mismo tiempo que confirmó que la nena ya había sido regresada a su madre, indicó que iba a ser atendida por el personal médico de una ambulancia por cuestiones de precaución. “Está todo perfecto, es una excelente noticia”, destacó.

En las horas previas, el operativo estuvo conformado por las autoridades de San Luis, junto con fuerzas federales, que habían intensificado los operativos en la zona. De acuerdo con la información obtenida por El Chorrillero, la búsqueda se focalizó en el Parque Industrial Norte, debido a que no se tenían indicios de que la menor hubiera salido del perímetro establecido.

Por este motivo, se centraron en un área compuesta por galpones, instalaciones fabriles y grandes espacios abiertos en la ciudad de San Luis. Asimismo, indicaron que el despliegue policial se había iniciado en la fábrica abandonada situada en la intersección de las calles 3 y 111, punto de residencia de la familia, que había llegado recientemente desde Mendoza.

En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron controles vehiculares en los accesos limítrofes, donde inspeccionaron automóviles, camiones y colectivos. Además, verificaron la documentación de los menores que viajaban y de quienes los acompañaban, ante la sospecha de que la menor hubiera sido sustraída de su hogar por una tercera persona.

Buscan a Sara Elizabeth Cuello, una joven de 16 años desaparecida en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba solicitó la ayuda de la comunidad para dar con el paradero de Sara Elizabeth Cuello, una joven de 16 años domiciliada en el barrio Villa Martínez, en la capital cordobesa. Según informaron, la última vez que la vieron fue el lunes 17 de agosto alrededor de las 15 horas en la Bajada de Pucará, ubicada al frente del Hospital Rawson.

La adolescente fue vista por última vez este lunes por la tarde
La adolescente fue vista por última vez este lunes por la tarde

La joven fue descrita como una persona de tez trigueña, contextura media, pelo largo lacio castaño, ojos marrones y una altura aproximada de 1,50. Asimismo, fue vista mientras vestía un buzo color rosa con corderito, pantalón de jean color azul, zapatillas de color negro y una blusa color negra acordonada.

De acuerdo con las autoridades, Cuello no dispone de medios para comunicarse y tampoco cargaría consigo su documento nacional de identidad. Asimismo, indicaron que solía pernoctar en la zona de Villa Martínez para consumir estupefacientes y cigarrillos. Cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, debe comunicarse a la Unidad Judicial N° 1, ubicada en calle Balcarce 251, Centro de Córdoba, o a los teléfonos (0351) 4332647/8.

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