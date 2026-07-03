Política

Polémica en Córdoba con un ministro al que comparan con Adorni: llevó a su pareja a un viaje oficial

El ministro de Economía, Guillermo Acosta, viajó a China con su esposa en una misión oficial del World Economic Forum. La UCR presentó un pedido de informe. Según el gobierno cordobés, “no hay fondos provinciales involucrados”

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El ministro de Economía, Guillermo Acosta
El ministro de Economía, Guillermo Acosta (Guillermo Acosta en X)

El viaje del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta, a China y Singapur en el marco del World Economic Forum y acompañado por su pareja, derivó en un pedido de informe formal ante la Legislatura provincial y reactualizó el debate sobre el uso de recursos públicos en misiones oficiales que tuvo como protagonista reciente al ahora exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

El legislador radical Miguel Nicolás, autor del pedido de informes, argumentó su iniciativa ante Infobae: “¿Éticamente corresponde que viaje la mujer del ministro en un viaje oficial, más en este momento?”. El legislador, además, comparó la situación de Acosta con la que atravesó Adorni, que sumó a su pareja, Bettina Angeletti, a la comitiva oficial de la denominada “Argentina Week” en Nueva York.

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Queremos que se acredite todo. Que lo acrediten, porque es difícil de explicar, y que no lo tomen como una operación política“, añadió el dirigente radical. Y apuntó contra la administración provincial a cargo de Martín Llaryora. “Lo que quieren es evitar es el control de los gastos públicos”.

Desde el gobierno cordobés, fuentes oficiales respondieron a Infobae que “el viaje no fue financiado por la Provincia”. “No hay fondos provinciales involucrados en ese viaje, ni siquiera para el ministro”, remarcaron. Las mismas fuentes explicaron que Acosta fue invitado al evento por sus organizadores, que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) cubrió los costos de la delegación oficial, y que su esposa, Paola Di Rienzo, viajó sin cargo alguno para el erario: “Vamos a responder el pedido de informe. Ni un centavo se destinó a esa misión”.

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Sobre la presencia de Di Rienzo, el gobierno agregó a este medio que Acosta cuenta con un diagnóstico de amnesia global transitoria a raíz de un episodio ocurrido en febrero de este año, y que los médicos le recomendaron no realizar viajes largos sin compañía de alguien que pueda tomar decisiones. “Le aconsejan en viajes muy largos viajar acompañado por personas que puedan tomar decisiones”, se informó.

Llaryora y Nacho Torres
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

El propio ministro amplió esos detalles en declaraciones a La Voz. “Tuve un problema de salud importante durante febrero y la recomendación médica es que siempre alguien me acompañe, preferentemente un familiar, por si hay que tomar decisiones. Por eso mi señora me acompaña, cubriéndose ella todos sus costos y sin participar de ninguna actividad oficial”, afirmó. Agregó que esa misma indicación lo llevó a desistir de integrar una misión oficial a Estados Unidos encabezada por el gobernador Llaryora en marzo pasado.

Según informó La Voz, el CFI confirmó que cubrió pasajes y viáticos de los dos funcionarios provinciales que integraron la delegación: Acosta y Natalia Selier, directora ejecutiva de Córdoba Competitividad. El esquema no incluyó hoteles, movilidad ni ningún gasto de Di Rienzo. El ministro precisó que “el viaje era para el gobernador Martín Llaryora y él me lo delegó a mí”, dado que Córdoba recibió por primera vez una invitación formal del Foro Económico Mundial (WEF) para participar como gobierno subnacional en la 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones, celebrada del 23 al 25 de junio de 2026 en Dalian. La gira incluyó además una escala en Singapur con agenda en AI Singapur, la NTU University y Enterprise Singapur.

El pedido de informes de la bancada radical reclama nueve puntos al Poder Ejecutivo: propósitos de la misión, nómina completa de funcionarios de la Provincia y de la ex Agencia Córdoba Conectividad que participaron, cronograma, agenda de reuniones, partidas presupuestarias afectadas e identidad de los familiares que viajaron, con comprobantes de pago. La oposición también quiere saber si un cuñado del ministro integró la comitiva. Desde el oficialismo, varios funcionarios calificaron el planteo como “una operación”. El expediente tomará estado parlamentario en la próxima sesión de la Unicameral y pasará a comisión.

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