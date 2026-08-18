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Llegó de Bolivia a los 2 años, creció en la Villa 1-11-14 y ahora cuenta su historia en un libro

La historia familiar, la experiencia de crecer en un barrio popular y la identidad de los hijos de migrantes atraviesan el relato, que también reflexiona sobre las oportunidades de progreso en la Argentina

Pablo Fernández Rojas publica Tu futuro en la espalda, un libro sobre migración desde Bolivia, identidad e integración en la Villa 1-11-14 de Buenos Aires
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Pablo Fernández Rojas publica Tu futuro en la espalda, un libro en el que convierte su historia de migración desde Bolivia a la Villa 1-11-14 de Buenos Aires en una reflexión sobre identidad, integración y movilidad social, en un momento en que, según su mirada, la promesa de progreso para los sectores populares “está rota” en la Argentina.

Nacido en Cochabamba, Fernández Rojas llegó a la Argentina cuando era niño. Su familia se instaló en la Villa 1-11-14 en 1994, después de un viaje por tierra de cuatro días, una experiencia que quedó en el centro de su primer libro.

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El título remite a “ñawpak”, una palabra en quechua que, según explica el escritor, permite invertir la idea habitual del tiempo. “ñawpak está en mi idioma materno, quechua. Es una palabra que la traducción literal sería como pasado o antiguo, pero significa una reinversión del tiempo, el futuro en la espalda de las personas y el pasado adelante”.

Leer la migración desde una idea circular del tiempo

Fernández Rojas combina crónica autobiográfica y ensayo para pensar el desarraigo, el arraigo y la incorporación de las comunidades migrantes al tejido social argentino. En esa clave, cuestiona la noción de progreso lineal: “Es tratar de no ver el tiempo lineal sino circular. Poder interpretarlo de esa forma y romper una idea progresiva del tiempo”, explicó en Infobae A las Nueve.

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Fernández Rojas llegó desde Cochabamba a la Argentina cuando era niño y su familia se instaló en la Villa 1-11-14 en 1994 tras un viaje por tierra de cuatro días (Captura de video)
Fernández Rojas llegó desde Cochabamba a la Argentina cuando era niño y su familia se instaló en la Villa 1-11-14 en 1994 tras un viaje por tierra de cuatro días (Captura de video)

La historia familiar organiza ese planteo. Su padre migró primero en medio de una etapa de crisis económica y social en Bolivia, consiguió trabajo y más tarde hizo venir al resto de la familia.

“Yo tenía un año, no había cumplido el segundo año. Mi papá migra solo a Argentina con cinco hijos. Yo soy el último hijo, cuatro hermanos mayores. Después de un tiempo, mi mamá junto a nosotros cinco hace el viaje desde Bolivia por tierra y venimos directo a la Villa 1-11-14”, detalló.

Para el autor, la Argentina de los años noventa aparecía como un destino de oportunidades para buena parte de los migrantes latinoamericanos. “En los 90 sí lo fue. Fue una oportunidad latente para Latinoamérica en general”.

En esa percepción pesaban tanto las expectativas económicas como la existencia de servicios públicos. “Había una imagen occidentalizada de Argentina, de ciertos derechos conquistados, posibilidades económicas y servicios garantes como la salud y educación”.

Mapa satelital de un área urbana con calles, edificios y zonas verdes. Se resaltan en amarillo la Villa 1.11.14, Sector Bonorino y Sector Polideportivo.
El título Tu futuro en la espalda remite a ñawpak, una palabra en quechua que propone una idea circular del tiempo entre pasado y futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su padre trabajó primero sin documentación, en tareas de albañilería y changas, hasta obtener el DNI. Después entró en una fábrica metalúrgica en Pompeya, donde permaneció 30 años; el año pasado, recordó el autor, se jubiló.

La experiencia en la Villa 1-11-14

Crecer en la Villa 1-11-14 implicó, para Fernández Rojas, convivir con límites materiales y también simbólicos. El problema más profundo, dice, no fue solo la precariedad sino el aislamiento respecto de otras posibilidades: “Para mí lo más complicado de vivir en los guetos es la falta de creatividad y vínculos con el mundo. Es cómo quedas aislado frente a las posibilidades que podrían estar latentes y que la ves muy cerca”.

En ese contexto, atribuyó un papel decisivo a la decisión de su madre de enviarlo a él y a sus hermanos a una escuela pública fuera del barrio, en Caballito. “La gracia de ustedes es que salgan de acá”, rememoró.

Esa salida cotidiana hacia otro espacio social aparece en su relato como una forma de ampliar horizontes y de evitar el asistencialismo. También le dio lenguaje para describir una experiencia de desdoblamiento que, a su juicio, atraviesa a muchos hijos de migrantes.

Historias de vida Villa 1-11-14 - COVID 19 - Coronavirus - Cuarentena Obligatoria (Foto: Franco Fafasuli)
El libro combina crónica autobiográfica y ensayo para pensar el desarraigo, el arraigo y la incorporación de las comunidades migrantes al tejido social argentino (Foto: Franco Fafasuli)

Uno se convierte en un ser frontera. Tenés que disociar tu cabeza y tus gustos. Sos una persona cuando estás con los chicos del barrio, que también son los míos, y de la misma forma uno tiene que disociar su cabeza y ver las otras cosas que le interesan del mundo afuera y ser otras personas. Hay una doble, triple personalidad de alguien que uno tiene que comprender”.

La hostilidad hacia el migrante

En su análisis, la endogamia en comunidades bolivianas, peruanas y paraguayas no responde solo a una preferencia cultural. Funciona, plantea, como una forma de protección frente a una sociedad que puede ser receptiva y hostil al mismo tiempo.

“Particularmente la boliviana, peruana y paraguaya en Argentina tiene una lógica concreta, que es que la viven y eligen cierta endogamia como modo de protección. Argentina en un aspecto es muy abierto y en otro aspecto es muy hostil también con el migrante”, destacó en Infobae en Vivo.

El autor también revisa el vínculo entre organización barrial y políticas sociales. Recordó que sus padres integraron el primer cuerpo de delegados de la Villa 1-11-14 reconocido por la ciudad, y que tras la crisis de 2001, 2002 y 2003 se abrió una discusión sobre el destino de los espacios donde antes se debatía política.

“Mis padres estaban totalmente en contra. Decían: con todo el respeto necesario. El problema en este caso no es particularmente el hambre. El problema en este barrio es seguir pensando las políticas de urbanización, de cosas así. Y se perdió esa discusión. Se convirtieron en comedores sociales”.

Su mirada sobre la urbanización parte de una distinción: mejorar las condiciones materiales siempre es positivo, pero eso no garantiza inclusión real. “Antes que salud, es vivir en una casa decente”, afirmó.

Desde esa experiencia, Tu futuro en la espalda plantea una lectura desde adentro sobre la vida en los márgenes urbanos de Buenos Aires, la identidad migrante y las condiciones bajo las que la movilidad social dejó de presentarse como una promesa disponible para todos.

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