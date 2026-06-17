Política

Miguel Ángel Pichetto retomó sus reuniones con Cristina Kirchner a un año del arresto domiciliario de la ex mandataria

El legislador volvió a verla en San José 1111 y sostiene el reclamo para anular la sentencia por la causa Vialidad, mientras impulsa recorridas con un armado nacional que busca reordenar al peronismo

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Migue Pichetto y Cristina Kirchner
Migue Pichetto y Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner cumple hoy un año detenida en su casa de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Desde que ingresó a su lugar de detención hubo un peregrinaje de dirigentes y personalidades que fueron a visitar a la ex Presidente pero hubo algunas que llamaron la atención por el impacto que tiene hacia adentro del peronismo.

Una de esas fue la de Miguel Ángel Pichetto en febrero pasado, quien luego de varios años retomó las conversaciones con CFK. Tanto es así que el ahora diputado se volvió a reunir ayer por la tarde con la ex presidenta. Y, aunque intentan que lo que trascienda es que nuevamente fue un encuentro para conversar sobre el estado de detención de la ex mandataria como se hizo en febrero, el escenario es totalmente diferente.

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Desde el primer encuentro a hoy, Pichetto inició un proceso de recorridas en donde se propuso un rearmado del peronismo en donde el kirchnerismo no sea el eje principal de esta recomposición que se busca.

Días atrás, el diputado realizó un acto en La Plata y presentó “Argentina Productiva”, un espacio que pretende reunir a dirigentes peronistas, referentes del centro político -ex PRO y UCR- y ex integrantes de La Libertad Avanza desencantados bajo una misma propuesta.

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A esto se le suma que el ex presidente del bloque del peronismo en el Senado durante los gobiernos kirchneristas dijo que el Congreso debería seguir el ejemplo de Brasil y declarar nula la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

Luego de reclamar su liberación, el diputado dijo que “tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad”.

Cristina Kirchner saluda desde el balcón
Cristina Kirchner saluda desde el balcón

Pichetto recorre las provincias en una ambulancia en donde empieza a levantar dirigente del peronismo que supieron estar enemistados con CFK y del PRO actualmente enemistados con Mauricio Macri. Aunque no necesita la autorización de la ex presidenta claramente cuenta con el visto bueno.

Mientras tanto, en contraposición, el mismo sector que deja hacer a Pichetto le reclama al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tenga mayores gestos respecto de la ex vicepresidenta.

La diputada Paula Penacca explicó esta diferencia política entre el kirchnerismo y el kicillofismo: los primeros entienden que el eje del debate es Cristina Libre y después ganarle a Javier Milei. En esa línea se mueve Miguel Ángel Pichetto, que no para de reclamar por la libertad de la ex Presidenta mientras avanza con un armado nacional.

En medio de esto, la ex presidente y sus abogados recibieron en las últimas horas una comunicación del juzgado que dictaminó su detención en donde reclama que se cumpla de manera más estricta las especificaciones que incluyen la domiciliaria.

Ayer se la pudo ver en el balcón de su casa para saludar el cortejo fúnebre de la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, quien falleció el domingo pasado, en medio de una decisión firmada por el juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu, quien le pidió que evite realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el edificio o en su entorno.

En ese mismo documento, señala que de persistir en esa actitud podría revocar. En la misma resolución, advirtió que si se repiten situaciones similares, el tribunal podría revisar el beneficio de la prisión domiciliaria y disponer su traslado a una unidad penitenciaria.

Esto llega luego de que desde los bloques de senadores y diputados del peronismo se realizara una conferencia de prensa conjunta en donde se señaló que la ex mandataria cumple condiciones de detención más estrictas que las de otros que tienen domiciliaria, como por ejemplo presos por delitos de lesa humanidad que pueden salir de sus domicilios o detenidos por causas de narcotráfico o sicariato.

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