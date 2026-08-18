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Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo

El Ejecutivo oficializó el 17 de agosto de 2026 la salida del jefe de la principal entidad tributaria mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026 y nombró ese mismo día a Walter Petters Cuadra

La renuncia de Martín Rivas en la DGI de Nicaragua fue oficializada el 17 de agosto de 2026 tras quince años al frente del organismo. (Foto: Confidencial.digital)
La renuncia de Martín Rivas en la DGI de Nicaragua fue oficializada el 17 de agosto de 2026 tras quince años al frente del organismo. (Foto: Confidencial.digital)
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La renuncia de Martín Rivas como director general de la Dirección General de Ingresos (DGI) de Nicaragua, oficializada el 17 de agosto de 2026, cierra un ciclo de quince años al frente del organismo estatal. Rivas presentó su dimisión aduciendo “motivos de salud”, lo que fue formalizado mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026. El cambio en la titularidad de la DGI se produce en un contexto de transformaciones internas dentro de las principales agencias recaudadoras del Estado, según informó Confidencial.

En los días previos a la salida de Rivas, la Procuradora de Justicia, Wendy Morales Urbina, asumió de hecho el control tanto de la Dirección General de Ingresos como de la Dirección General de Servicios Aduaneros. Esta intervención estuvo acompañada por despidos y renuncias que generaron incertidumbre entre los trabajadores de ambas instituciones. Fuentes consultadas por Confidencial señalan que el clima interno se vio afectado por estos movimientos, que marcaron una nueva dinámica de control en el aparato fiscal del país.

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De acuerdo con fuentes del régimen citadas por el medio, Martín Rivas era considerado una “ficha” de Francisco “Chico” López Centeno, ex tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional y actualmente detenido en la cárcel La Modelo de Tipitapa desde mayo de 2026. Un informe de Confidencial.digital añade que una fuente oficial sostuvo que, con la salida del funcionario, “quien sale ganando es Murillo”, en referencia a Rosario Murillo, quien según la misma versión ya estaría gestionando los impuestos de manera directa a través de Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.

Walter Petters Cuadra asume la dirección de la DGI

El reemplazo en la Dirección General de Ingresos se resolvió sin demora. El mismo 17 de agosto, el Ejecutivo nombró a Walter Petters Cuadra como nuevo director general de la DGI, por medio del Acuerdo Presidencial 116-2026, publicado en La Gaceta. Petters Cuadra ocupaba hasta entonces la dirección general de Política y Estadísticas Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además, desde octubre de 2025 integraba el Banco de Fomento a la Producción como miembro propietario en representación del sector público.

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La DGI es identificada por empresarios, viajeros, importadores y contribuyentes como una entidad central dentro del sistema de recaudación fiscal del país. Entre los mecanismos de fiscalización mencionados figuran las auditorías, reparos fiscales y dudas de valor, que, según distintas voces consultadas por Confidencial.digital, se utilizan para maximizar la captación de recursos provenientes del sector privado. Estas prácticas han generado inquietud en los sectores económicos afectados, que perciben un endurecimiento de los controles fiscales en los últimos meses.

Daniel Ortega Combustibles
Martín Rivas presentó su dimisión por motivos de salud, según el Acuerdo Presidencial 115-2026. (Foto 19 Digital)

Cambios recientes y antecedentes de Rivas

Martín Gustavo Rivas Ruiz, capitán en retiro de la Policía Nacional, asumió la conducción de la DGI en 2011, en reemplazo de Walter Porras. Su extensa permanencia en el cargo lo convertía en uno de los funcionarios de mayor antigüedad dentro de la estructura estatal dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Durante el mismo proceso de reestructuración interna, se reportó también el despido de Francisco José Baltodano Díaz, quien ocupaba el cargo de director de Fiscalización en la DGI. Este movimiento se inscribe en la misma serie de cambios que siguieron a la intervención de Morales Urbina en las dos principales agencias recaudadoras del país.

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