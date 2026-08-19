Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

En una entrevista con Luis Novaresio, el conductor habló del impacto del ajuste, reconoció la baja de la inflación y advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan amplios sectores

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad de la Argentina
Guardar

Lejos de su éxito en Perros de la calle (Urbana Play), o su reciente estreno con PH Podemos Hablar (Telefe), este miércoles, Andy Kusnetzoff analizó la actualidad de la Argentina y puso el foco en los ajustes del Gobierno y en la baja de la inflación, aunque advirtió que esa mejora en los índices no alcanzó para aliviar la situación económica de una parte amplia de la población.

En una entrevista con Luis Novaresio, el conductor respondió a una pregunta sobre cómo describiría el presente argentino ante la mirada de un extranjero y ubicó el problema económico en el centro de su lectura. “La gente la está pasando mal porque nadie tiene un mango y, en definitiva, eso es lo más importante”, afirmó. A continuación, precisó: “Estamos en Argentina, que se está haciendo muy difícil económicamente para la mayoría de la gente”.

PUBLICIDAD

La conversación tomó como eje la distancia entre algunos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de buena parte de la población. Para Kusnetzoff, el debate público muchas veces queda encerrado en un “microclima” que no refleja la dimensión de los problemas materiales que atraviesan los sectores más golpeados.

En ese punto, Novaresio sumó un dato para reforzar el planteo. “Hoy salió una encuesta que dice: cuatro pibes sobre diez viven en hogares donde no pueden comprarle ropa y calzado”, señaló. Luego añadió: “No estamos hablando de una excentricidad”, con la intención de llevar la discusión a un plano concreto y social.

PUBLICIDAD

Andy Kusnetzoff contó cuál es su secreto para tener una pareja duradera

A partir de esa intervención, Andy Kusnetzoff reconoció que el gobierno de Javier Milei puede exhibir una desaceleración de la inflación como contraste respecto del período anterior. “Seguramente Milei te diría: ‘Bajó la inflación’, que es verdad, que era un desastre antes”, expresó. Acto seguido, marcó un límite a esa lectura y sostuvo que “ahora no estamos en la panacea”.

El conductor insistió en que la baja de los precios no resolvió el efecto del ajuste sobre una parte amplia de la sociedad. “Sí, bajó la inflación, pero la gente dejó, ese ajuste dejó a mucha gente afuera”, afirmó, al describir el costo social del programa económico. Su planteo combinó una validación del dato inflacionario con una crítica a la forma en que esa corrección impactó sobre el consumo y la vida diaria.

En otro tramo de la entrevista, Kusnetzoff apuntó a lo que considera una falta de respuesta política frente a ese deterioro. “Lo que yo le reclamo al Gobierno es un poco de sensibilidad”, dijo. Luego completó esa idea con una definición más precisa: “Decir ‘sí, estoy en esto, pero me voy a ocupar’, es lo que siento que no pasa”.

Andy Kusnetzoff debut PH Podemos Hablar
Andy Kusnetzoff afirmó que la gente la está pasando mal porque la situación económica se volvió difícil para la mayoría (Prensa Telefe)

La crítica apareció acompañada por una aclaración sobre su posición frente a la gestión libertaria. Kusnetzoff buscó tomar distancia de una lógica binaria y remarcó que no pretende ubicarse en un extremo del debate político. “No quiero ser un periodista que es todo bien o todo mal, la grieta”, sostuvo. Según explicó, ese recorte sobre temas puntuales se relaciona con la credibilidad y con la necesidad de evitar una lectura cerrada del escenario argentino.

Hacia el final de la charla, Luis Novaresio llevó la conversación al terreno personal y le preguntó por su relación con Flor, a quien conoció en la radio. Kusnetzoff contó que la pareja lleva “trece o catorce años” junta y, después de una breve corrección sobre su estado civil, definió el vínculo con una frase breve: “Somos pareja. Siento que somos un buen equipo”.

Novaresio intervino entonces con un comentario directo sobre ella. “Es que es un encanto ella. Ganaste”, le dijo. A partir de esa observación, Andy Kusnetzoff desarrolló su idea sobre la vida en común y sobre la lógica que, a su entender, sostiene una relación de largo plazo.

Ella me conoce mucho y yo la conozco mucho”, afirmó. Luego señaló cuál es, para él, el punto central de una pareja: “Yo trato de que ella alcance su potencial laboral, como madre, como pareja, en lo que pueda y ella hace lo mismo conmigo”. Esa explicación cerró con una reflexión sobre el sentido del acompañamiento mutuo. “Los dos tratando de estar mejor, porque si no, ¿viste esas parejas que decís están como el orto? Bueno, ¿por qué no estás solo?”, concluyó.

Temas Relacionados

Andy KusnetzoffJavier MileiInflaciónLuis Novaresio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

La actriz compartió en sus historias de Instagram una visita a a la peluquería junto a su pequeña, donde ambas estrenaron un babybalayage en tonos cálidos que destacó su unión

La China Suárez mostró su nuevo look junto a Rufina Cabré: la conexión estética madre e hija

El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

La cantante, en diálogo con Ángel de Brito, apuntó contra el periodista luego de que la cuestionó por las actitudes que habría tenido durante las grabaciones de la serie de Moria Casán. Su fuerte respuesta

El contraataque de Lali Espósito a Marcelo Polino: “Miente de mala leche”

Un participante descolocó a Darío Barassi tras revelarle, frente a su esposa, que estuvo entre dos mujeres

Lo que empezó como una consigna más terminó en un cruce incómodo y divertido, con el conductor intentando sacar detalles mientras la pareja del competidor reaccionaba

Un participante descolocó a Darío Barassi tras revelarle, frente a su esposa, que estuvo entre dos mujeres

La reacción de Barbie Vélez cuando le preguntaron por el conflicto entre Cande Ruggeri y Flor Vigna: “Fuiste muy amiga”

En el ciclo de Bondi, la actriz y panelista intentó evitar la controversia sobre su ex amiga tras el relato de la bailarina en un reality. El video

La reacción de Barbie Vélez cuando le preguntaron por el conflicto entre Cande Ruggeri y Flor Vigna: “Fuiste muy amiga”

La pasión desconocida de Mercedes Sosa que reveló su nieta

Araceli Matus contó la afición de “La Voz de América” por la tecnología y los motores. La anéctoda del día que respondió cuando le enrostraron que por su posición política no podía conducir el auto que tenía

La pasión desconocida de Mercedes Sosa que reveló su nieta

AMÉRICA

Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años

Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años

Estados Unidos destina USD 63 millones para atender a 33 municipios afectados en Honduras

Más de 23 mil estudiantes reciben becas de la Universidad de Costa Rica: institución explica cuánto invierte y cómo se asignan

Siete de cada diez empresas en República Dominicana están dirigidas por hombres, según la Oficina Nacional de Estadística

Reforma energéticas en Honduras siguen en suspenso mientras Partido Liberal revisa contrapropuesta

MALDITOS NERDS

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Marvel’s Wolverine’ fija su estreno exclusivo en PlayStation 5 para el 15 de septiembre

‘Percy Jackson’ temporada 3 presenta a Nico y Bianca en su primer tráiler

Square Enix confirma Kingdom Hearts IV para PC y consolas a finales de 2027

Falcom lanza el parche final 1.07 de Trails in the Sky 1st Chapter

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

DEPORTES

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Auger-Aliassime y se despidió del Masters 1000 de Cincinnati

El sincericidio del técnico de Recoleta ante las cámaras en medio de la goleada de Boca por la Copa Sudamericana

12 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a los cuartos de la Sudamericana: de la baja de Paredes ante Racing al festejo de Villa

Los memes de la goleada de Boca ante Recoleta por la Sudamericana: de Ascacíbar en modo Palermo al debut de “Jagger” Herrera

Boca Juniors goleó 4-0 a Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana