Andy Kusnetzoff analizó la actualidad del país: "Estamos en una Argentina difícil para mucha gente"

Andy Kusnetzoff analizó la actualidad de la Argentina

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Lejos de su éxito en Perros de la calle (Urbana Play), o su reciente estreno con PH Podemos Hablar (Telefe), este miércoles, Andy Kusnetzoff analizó la actualidad de la Argentina y puso el foco en los ajustes del Gobierno y en la baja de la inflación, aunque advirtió que esa mejora en los índices no alcanzó para aliviar la situación económica de una parte amplia de la población.

En una entrevista con Luis Novaresio, el conductor respondió a una pregunta sobre cómo describiría el presente argentino ante la mirada de un extranjero y ubicó el problema económico en el centro de su lectura. “La gente la está pasando mal porque nadie tiene un mango y, en definitiva, eso es lo más importante”, afirmó. A continuación, precisó: “Estamos en Argentina, que se está haciendo muy difícil económicamente para la mayoría de la gente”.

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La conversación tomó como eje la distancia entre algunos indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de buena parte de la población. Para Kusnetzoff, el debate público muchas veces queda encerrado en un “microclima” que no refleja la dimensión de los problemas materiales que atraviesan los sectores más golpeados.

En ese punto, Novaresio sumó un dato para reforzar el planteo. “Hoy salió una encuesta que dice: cuatro pibes sobre diez viven en hogares donde no pueden comprarle ropa y calzado”, señaló. Luego añadió: “No estamos hablando de una excentricidad”, con la intención de llevar la discusión a un plano concreto y social.

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Andy Kusnetzoff contó cuál es su secreto para tener una pareja duradera

A partir de esa intervención, Andy Kusnetzoff reconoció que el gobierno de Javier Milei puede exhibir una desaceleración de la inflación como contraste respecto del período anterior. “Seguramente Milei te diría: ‘Bajó la inflación’, que es verdad, que era un desastre antes”, expresó. Acto seguido, marcó un límite a esa lectura y sostuvo que “ahora no estamos en la panacea”.

El conductor insistió en que la baja de los precios no resolvió el efecto del ajuste sobre una parte amplia de la sociedad. “Sí, bajó la inflación, pero la gente dejó, ese ajuste dejó a mucha gente afuera”, afirmó, al describir el costo social del programa económico. Su planteo combinó una validación del dato inflacionario con una crítica a la forma en que esa corrección impactó sobre el consumo y la vida diaria.

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En otro tramo de la entrevista, Kusnetzoff apuntó a lo que considera una falta de respuesta política frente a ese deterioro. “Lo que yo le reclamo al Gobierno es un poco de sensibilidad”, dijo. Luego completó esa idea con una definición más precisa: “Decir ‘sí, estoy en esto, pero me voy a ocupar’, es lo que siento que no pasa”.

Andy Kusnetzoff afirmó que la gente la está pasando mal porque la situación económica se volvió difícil para la mayoría (Prensa Telefe)

La crítica apareció acompañada por una aclaración sobre su posición frente a la gestión libertaria. Kusnetzoff buscó tomar distancia de una lógica binaria y remarcó que no pretende ubicarse en un extremo del debate político. “No quiero ser un periodista que es todo bien o todo mal, la grieta”, sostuvo. Según explicó, ese recorte sobre temas puntuales se relaciona con la credibilidad y con la necesidad de evitar una lectura cerrada del escenario argentino.

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Hacia el final de la charla, Luis Novaresio llevó la conversación al terreno personal y le preguntó por su relación con Flor, a quien conoció en la radio. Kusnetzoff contó que la pareja lleva “trece o catorce años” junta y, después de una breve corrección sobre su estado civil, definió el vínculo con una frase breve: “Somos pareja. Siento que somos un buen equipo”.

Novaresio intervino entonces con un comentario directo sobre ella. “Es que es un encanto ella. Ganaste”, le dijo. A partir de esa observación, Andy Kusnetzoff desarrolló su idea sobre la vida en común y sobre la lógica que, a su entender, sostiene una relación de largo plazo.

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“Ella me conoce mucho y yo la conozco mucho”, afirmó. Luego señaló cuál es, para él, el punto central de una pareja: “Yo trato de que ella alcance su potencial laboral, como madre, como pareja, en lo que pueda y ella hace lo mismo conmigo”. Esa explicación cerró con una reflexión sobre el sentido del acompañamiento mutuo. “Los dos tratando de estar mejor, porque si no, ¿viste esas parejas que decís están como el orto? Bueno, ¿por qué no estás solo?”, concluyó.