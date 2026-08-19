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Equipos salvadoreños se juegan su futuro esta semana en la Copa Centroamericana

Los tres representantes del país disputarán entre el 19 y el 20 de agosto compromisos que marcarán su continuidad en la fase de grupos, con visitas y partidos en casa condicionados por otros resultados

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 entra en una semana decisiva para Alianza, FAS y Luis Ángel Firpo. (Cortesía: Alianza/FAS/Firpo)
La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 entra en una semana decisiva para Alianza, FAS y Luis Ángel Firpo. (Cortesía: Alianza/FAS/Firpo)
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La cuarta jornada de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 marca un momento decisivo para los equipos salvadoreños. Alianza FC, CD FAS y CD Luis Ángel Firpo enfrentan compromisos que definirán su futuro en el certamen regional. Los encuentros se jugarán entre el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto, con la atención puesta en la posibilidad de avanzar a la siguiente etapa.

El primer foco estará en Alianza, que cerrará su participación en la fase de grupos con una visita al CD Marathon de Honduras. Este partido, programado para el miércoles 19 de agosto las 19:00 horas en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, representa el último desafío de los albos en esta etapa. Los elefantes suman seis puntos, resultado de dos victorias y una derrota, lo que le permite mantenerse con opciones de avanzar dependiendo de los resultados de esta fecha.

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Alianza FC definirá su clasificación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ante CD Marathon en Honduras. (Cortesía: Alianza)
Alianza FC definirá su clasificación en la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 ante CD Marathon en Honduras. (Cortesía: Alianza)

El equipo dirigido por el argentino Roberto “Tito” Pompei ha mostrado solidez en sus presentaciones previas, logrando seis puntos en tres partidos, y buscará sellar su boleto a la siguiente fase ante un Marathon que también pelea por avanzar a la siguiente etapa del campeonato.

“Saldremos a intentar ganar el partido. Somos 11 contra 11 en la cancha y tenemos la ilusión de hacer un buen partido y no pensar en venir a buscar poco”, expresó Pompei en rueda de prensa.

Por su parte, el actual campeón del fútbol salvadoreño FAS buscará consolidar su posición como local cuando reciba a Municipal de Guatemala en el estadio Cuscatlán. El encuentro está pactado para las 21:00 horas del miércoles. El equipo santaneco registra una victoria y una derrota tras dos jornadas disputadas. El objetivo será obtener su segundo triunfo y fortalecer sus posibilidades de clasificación, aprovechando el apoyo de su afición.

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Según la información proporcionada por el sitio web de Concacaf, FAS es uno de los cinco equipos que han marcado más de un gol de cabeza en la actual edición de la competición, con dos anotaciones por esta vía, por lo que comparte este registro con Deportivo Saprissa (Honduras), FC Motagua (Honduras), Plaza Amador (Panamá) y CS Cartaginés (Costa Rica).

CD FAS recibirá a C.D.S. Municipal en el estadio Cuscatlán con la necesidad de sumar un segundo triunfo para sostener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. (Cortesía: Concacaf)
CD FAS recibirá a C.D.S. Municipal en el estadio Cuscatlán con la necesidad de sumar un segundo triunfo para sostener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. (Cortesía: Concacaf)

Semana clave para equipos salvadoreños

Por su parte, el panorama se completa con Firpo, que tendrá una prueba exigente el jueves al enfrentar al LD Alajuelense de Costa Rica, vigente campeón de la competencia centroamericana. El duelo se disputará a las 21:00 horas en el estadio Las Delicias de Santa Tecla. Los usulutecos llegan a este compromiso con una victoria y una derrota en su haber.

El club usuluteco necesita sumar puntos ante un rival de alto calibre para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Firpo debe puntuar para no comprometer su futuro en la Copa Centroamericana, ya que una derrota podría dejarlo con escasas oportunidades de avanzar.

CD Luis Ángel Firpo enfrentará en Las Delicias a LD Alajuelense, campeón vigente y uno de los favoritos del torneo. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)
CD Luis Ángel Firpo enfrentará en Las Delicias a LD Alajuelense, campeón vigente y uno de los favoritos del torneo. (Cortesía: Luis Ángel Firpo)

El desarrollo de la cuarta semana de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 será determinante para los representantes de El Salvador. Los resultados de Alianza, FAS y Luis Ángel Firpo no solo influirá en sus aspiraciones inmediatas, sino también en el posicionamiento del fútbol nacional en la región.

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