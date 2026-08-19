Conductor de plataforma murió en Costa Rica al quedar en medio de ataque contra joven de 18 años

El vehículo donde viajaban las dos víctimas quedó en medio de una ráfaga de disparos en Lotes Fecosa, Cartago. (Cortesía)

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Este martes terminó en tragedia para un conductor de plataforma de 44 años, quien murió como víctima colateral de un ataque armado dirigido, aparentemente, contra una joven de 18 años en El Carmen de Cartago en Costa Rica

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 a. m. en el sector de Lotes Fecosa, cuando el automóvil en el que viajaban ambos fue interceptado por sujetos armados que, según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se desplazaban en una motocicleta.

Los atacantes abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el vehículo y posteriormente escaparon del lugar. Dentro del automóvil quedaron los cuerpos de la joven, de apellido Ramírez, y del conductor, de apellido Solano.

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La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos localizaron a las dos personas con múltiples impactos de bala. Ambos fueron declarados fallecidos en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

El dato que cambió la dimensión del caso fue confirmado posteriormente por los investigadores judiciales: Solano no sería el objetivo del ataque, sino que aparentemente se encontraba trabajando cuando quedó atrapado en la agresión.

Según el OIJ, el hombre, vecino de Quircot de Cartago, realizaba un servicio de transporte privado mediante una plataforma cuando recogió a la joven de 18 años.

Una joven de apellido Ramírez, de 18 años, también murió durante el ataque ocurrido en El Carmen de Cartago. (Cortesía)

48 casquillos quedaron en la escena

La magnitud del ataque quedó reflejada en la escena. Los agentes judiciales recolectaron 48 indicios balísticos, una cantidad que evidencia la intensidad de la agresión.

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El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, señaló que los investigadores localizaron casquillos correspondientes a armas de grueso calibre y mencionó específicamente munición 7,62, utilizada en armas como el AK-47.

Las autoridades relacionan este tipo de armamento con disputas vinculadas al crimen organizado y la lucha por territorios para la venta de drogas.

“En Cartago hemos notado, a diferencia de años anteriores, un incremento muy notorio en la cantidad de homicidios utilizando armas de grueso calibre”, explicó Muñoz, quien agregó que los casos estarían relacionados con una pugna entre grupos que se disputan territorios para actividades de narcomenudeo.

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El funcionario advirtió además que la violencia podría continuar debido a los enfrentamientos entre organizaciones criminales.

Mientras los investigadores procesaban la escena, los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se realizarían las autopsias correspondientes.

Las autoridades encontraron evidencia de múltiples disparos contra el automóvil donde estaban las víctimas.(Cortesía)

Un conductor que terminó convertido en víctima

Solano, de 44 años, era padre de familia y tenía una hija de 21 años. Su muerte ha sido descrita preliminarmente por las autoridades como la de una víctima inocente, debido a que se encontraba realizando su trabajo cuando ocurrió el ataque.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan personas que transitan o trabajan en zonas donde se producen ataques dirigidos contra terceros. En esta ocasión, un servicio solicitado mediante una aplicación terminó con la muerte del conductor y de su pasajera.

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La investigación deberá determinar ahora quién ordenó el ataque, quiénes fueron los responsables materiales y cuál era la relación de la joven con los agresores.

Por el momento, el OIJ mantiene como una de las principales hipótesis que Ramírez era el objetivo de la agresión, mientras que Solano habría sido alcanzado por los disparos debido a que se encontraba dentro del automóvil.

Cartago acumula varios homicidios en pocos días

El doble asesinato ocurre en medio de una seguidilla de hechos violentos registrados recientemente en la provincia de Cartago.

El lunes por la noche, dos hombres fueron asesinados en Llanos de Santa Lucía, Paraíso, mientras que otro aparente ajuste de cuentas había ocurrido días antes cerca del polideportivo de Cartago.

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Con estos hechos, la provincia suma cinco homicidios en apenas cuatro días, según los reportes recopilados tras los diferentes ataques.