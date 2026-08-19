El caso por abuso sexual grupal contra un cadete del Servicio Penitenciario de Santa Fe ya tiene siete imputados

La entrada de la Escuela Penitenciaria N° 7 Marcos Sánchez en Santa Fe, en donde ocurrieron los hechos denunciados

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En medio de la investigación por el presunto abuso sexual sufrido por un cadete del Servicio Penitenciario “Marcos Sánchez” de la cárcel de Las Flores, este martes siete hombres de entre 18 y 29 años fueron imputados en la ciudad de Santa Fe por delitos contra la integridad sexual cometidos contra uno de sus compañeros de formación.

Durante una audiencia, que se realizó a primera hora en los tribunales de la capital provincial, la fiscal Jorgelina Moser Ferro presentó los cargos contra los acusados ante el juez José Luis García Troiano. Según reconstruyó la investigación, el jueves pasado alrededor de las 19 horas, los imputados abordaron con violencia a su compañero.

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La víctima acababa de rendir un examen y había ingresado a un cuarto del establecimiento cuando fue sorprendida por el grupo. Allí, los agresores atacaron al cadete con patadas, lo hicieron caer al suelo y lo abusaron sexualmente.

De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el ataque cesó cuando otros tres cadetes intervinieron para socorrer a la víctima. Finalmente, el caso salió a la luz luego de que una autoridad del Servicio Penitenciario denunciara lo ocurrido y la Policía informara el hecho a través del Sistema de Consultas Centralizadas de Flagrancia y de Turno (0800-MPA).

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El próximo viernes se realizará otra audiencia, en donde definirán las medidas cautelares contra los imputados

Por este motivo, se les atribuyó la coautoría de los delitos de abuso sexual simple agravado —por haber sido cometido por dos o más personas— y lesiones leves. Asimismo, se estableció que la audiencia para debatir las medidas cautelares se realizará el próximo viernes, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). No obstante, la fiscal Moser Ferro adelantó que solicitará prisión preventiva para las siete personas investigadas.

Los detalles del caso

Luego de que el jueves pasado se denunciara el hecho, dos de los acusados habían quedado detenidos, mientras que los otros cinco quedaron bajo investigación tras la denuncia de abuso sexual presentada por un compañero en la Escuela Penitenciaria N°7 “Marcos Sánchez” de la ciudad de Santa Fe.

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Según trascendió, la víctima tiene 19 años y cursa el primer año junto a los sospechosos. Asimismo, indicaron que el ataque se dio en un área fuera de la custodia directa del personal responsable de la formación.

La denuncia fue presentada por uno de los directores de la escuela, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de la provincia. En primera instancia, la fiscal Moser Ferro había dispuesto el traslado del joven a la Comisaría de la Mujer para la realización de los exámenes físicos y psicológicos pertinentes.

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El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, confirmó que los acusados serán desafectados

De acuerdo con las autoridades, los acusados fueron notificados formalmente de la causa y dos de ellos fueron puestos bajo arresto. Por su parte, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, confirmó el caso y señaló que se trata de un “abuso sexual simple”, precisando que el hecho ocurrió fuera del área de vigilancia directa.

Frente a la gravedad del caso, Galfrascoli subrayó que el Gobierno provincial asiste a la víctima y a su familia, y que los aspirantes denunciados “no van a pisar nunca más un establecimiento santafesino por el hecho que han cometido”.

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De la misma manera, indicó que las instituciones de formación cuentan con protocolos y prácticas estrictas para actuar ante estas situaciones y que no se permite ni se encubre ningún tipo de agresión. “No se deja que ninguna persona que haya tenido conductas como estas pueda seguir un segundo más en nuestras escuelas”, expresó Galfrascoli.

Desde entonces, la causa avanza con la intervención del área de género de la Policía de Investigaciones, que reunió elementos probatorios para las próximas audiencias imputativas y de medidas cautelares en los tribunales provinciales. El caso fue caratulado de manera preliminar como abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque la calificación podría modificarse según los resultados de los informes médicos y psicológicos.

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