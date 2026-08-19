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“El Capi”, exmilitar vinculado al Cartel de Sinaloa fue capturado en Guatemala tras ser deportado de Estados Unidos

Darwin Roderico González Delgado, “El Capi”, fue arrestado por ICE en Nueva Orleans y entregado a la Policía Nacional Civil en la capital guatemalteca

La captura y deportación de “El Capi” refuerzan la cooperación entre Estados Unidos, Guatemala y El Salvador contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Estados Unidos deportó a Darwin Roderico González Delgado, “El Capi”, para que enfrente a la justicia de Guatemala. (Infobae América)
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Las autoridades de Estados Unidos deportaron a Darwin Roderico González Delgado, conocido como “El Capi”, quien era buscado por la justicia de Guatemala.

El exmilitar, de 52 años, fue entregado en el Aeropuerto Internacional La Aurora a la Policía Nacional Civil (PNC) tras su detención por agentes de ICE en Nueva Orleans y su posterior traslado.

La captura se realizó con el respaldo de la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de ICE en Estados Unidos, en coordinación con la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos (SAFE) y la oficina de ERO en Guatemala.

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González Delgado fue entregado formalmente a la Policía Nacional Civil guatemalteca en la zona 13 de la capital, donde se confirmó su condición de requerido judicial.

Junto a “El Capi”, también fue detenido Rudy “N”, de 44 años, solicitado por autoridades de Jalapa. La orden de captura guatemalteca contra González Delgado, emitida el 6 de febrero de 2023, lo acusa por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La captura y deportación de “El Capi” refuerzan la cooperación entre Estados Unidos, Guatemala y El Salvador contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Junto a “El Capi”, también fue detenido Rudy “N”, de 44 años, solicitado por autoridades de Jalapa. (PNC de Guatemala)

Conexiones con el narcotráfico regional

La trayectoria de “El Capi” no se limita a Guatemala. Una investigación de La Prensa Gráfica de El Salvador, lo ubican como un actor clave en el tráfico de cocaína desde Sudamérica a través de rutas marítimas y terrestres.

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Según informes policiales salvadoreños, González Delgado coordinaba redes de narcotransportistas que operaban de manera independiente, pero lo tenían como contacto común.

“El Capi”, como lo conocían sus allegados, por haber sido capitán del Ejército guatemalteco, habría aprendido el negocio cuando fue seguridad de la familia “Los Lorenzana”, una importante estructura del narcotráfico guatemalteca que ha trabajado de la mano con el cartel de Sinaloa, principalmente cuando era dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Las autoridades de ese país recabaron pruebas a través de escuchas telefónicas, agentes encubiertos y declaraciones de testigos. Estas evidencias vinculan a “El Capi” con estructuras como Los Quijada y otros operadores, todos relacionados con el envío de droga hacia México, presuntamente para abastecer al cartel de Sinaloa.

González Delgado desertó del Ejército alrededor de 2008-2009 y coordinó durante una década el trasiego marítimo de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia Guatemala y México, integrando una red conocida como el “Cartel de los Capitanes” junto a otros exmilitares guatemaltecos.

Rutas y decomisos en El Salvador

El funcionamiento de las redes bajo la coordinación de González Delgado quedó expuesto a partir de varios decomisos. En junio de 2016, la Fuerza Naval de El Salvador incautó 351 kilogramos de cocaína frente a las costas de Usulután. Días después, se localizaron 122 kilogramos adicionales en un vehículo en Zacatecoluca. Ambas investigaciones concluyeron que la droga estaba vinculada a operaciones atribuidas a “El Capi”.

La captura y deportación de “El Capi” refuerzan la cooperación entre Estados Unidos, Guatemala y El Salvador contra el narcotráfico y el crimen organizado.
ICE detuvo en Nueva Orleans a “El Capi” y lo entregó a la Policía Nacional Civil en el aeropuerto de la capital guatemalteca. (PNC de Guatemala)

El propio González Delgado ingresó varias veces a El Salvador, según registros migratorios y reportes policiales, en intentos por recuperar cargamentos incautados.

Los reportes revelan que desde 2012, mantuvo vínculos con grupos de lancheros y operadores salvadoreños, quienes realizaban trayectos marítimos para trasladar droga desde Ecuador y Colombia hasta playas guatemaltecas, como Monterrico y Taxisco, antes de enviarla a México.

La relación con el cartel de Sinaloa

Las autoridades salvadoreñas y guatemaltecas coinciden en que las operaciones de González Delgado favorecían la logística del cartel de Sinaloa.

Francisco Gómez, jefe de la División Antinarcóticos salvadoreña, confirmó a La Prensa Gráfica: “Todas las estructuras de narcotráfico que han sido impactadas en el país han mantenido comunicación con ‘El Capi’ de forma separada”.

El dato central es que, aunque los distintos grupos narcotraficantes no se conocían entre sí, todos operaban bajo la coordinación de González Delgado.

En la investigación periodística se revelan declaraciones de un testigo que habría trabajado en la organización y quien afirmó que los lancheros salvadoreños transportaron “entre 10 y 12 sacos de cocaína” en cada uno de los 10 viajes anuales que hicieron para “el Capi” entre 2012 y 2014.

Mientras que la página de Homeland Security detalla que Gonzalez Delgado fue capturado en junio pasado, tras cumplir una condena por “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en Miami, Florida”, sin precisar fechas.

La captura y deportación de “El Capi” refuerzan la cooperación entre Estados Unidos, Guatemala y El Salvador contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Homeland Security detalla que Gonzalez Delgado fue capturado en junio pasado, tras cumplir una condena por “conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. (PNC de Guatemala)

No obstante, el testigo narró que tras la desaparición de “El Capi” en 2014, se desarrolló una reunión en un hotel de Guatemala, donde una mujer reactivó las operaciones de trasiego de cocaína, pero ahora con Marlon Francesco Monroy Meoño, alias “el Fantasma”.

El nuevo operador también fue capturado. En 2017 recibió una condena de 21 años, pero logró una reducción de la pena a 163 meses, por lo que su liberación podría darse en 2027.

Impacto judicial y cooperación internacional

La detención y deportación de “El Capi” activa la colaboración transnacional en la persecución de delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La Policía Nacional Civil de Guatemala y la oficina de ICE de Nueva Orleans destacaron el papel de la Alianza SAFE en el proceso.

La captura y deportación de “El Capi” refuerzan la cooperación entre Estados Unidos, Guatemala y El Salvador contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La fotografía fue distribuida por las autoridades previo a su detención en Estados Unidos.

De acuerdo con los registros, González Delgado ha permanecido en la mira de las autoridades centroamericanas desde al menos 2012. El hecho de que haya sido entregado a las autoridades de su país marca un avance en los esfuerzos binacionales contra el crimen organizado.

La entrega de Darwin Roderico González Delgado a la justicia guatemalteca representa un golpe a la red de narcotráfico regional, tras años de investigaciones y cooperación entre agencias de seguridad de varios países.

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