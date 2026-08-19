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Estados Unidos destina USD 63 millones para atender a 33 municipios afectados en Honduras

Los fondos serán ejecutados por agencias de Naciones Unidas y estarán dirigidos a comunidades impactadas por sequía, inundaciones, desplazamiento, violencia y otros efectos asociados al cambio climático.

Los recursos estarán enfocados en municipios afectados por sequía, inundaciones, violencia y desplazamiento.(FOTO: Infobae)
Los recursos estarán enfocados en municipios afectados por sequía, inundaciones, violencia y desplazamiento.(FOTO: Infobae)
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Estados Unidos destinará USD 63 millones para atender a 33 municipios de Honduras afectados por fenómenos asociados al cambio climático, desplazamiento, violencia y otras situaciones que impactan directamente a la población, informó este martes el ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

El funcionario explicó que los recursos forman parte de una iniciativa desarrollada con el acompañamiento de distintas agencias de Naciones Unidas, las cuales serán las responsables de ejecutar los fondos.

La información fue brindada durante una visita al centro de atención para migrantes retornados ubicado en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula, donde autoridades recorrieron las instalaciones para conocer las condiciones de atención y las necesidades existentes.

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El financiamiento será ejecutado por agencias de Naciones Unidas y estará dirigido a comunidades afectadas por sequía, inundaciones, desplazamiento, violencia y otros fenómenos asociados al cambio climático. (VIDEO CORTESÍA: RCV)

Fondos se destinarán a municipios con múltiples afectaciones

De acuerdo con el ministro, los USD 63 millones estarán enfocados en comunidades que enfrentan problemas relacionados con inundaciones, sequía, desplazamiento, violencia y cambio climático.

“A través del gobierno amigo de Estados Unidos [se hará] un aporte de 63 millones de dólares para responder a 33 municipios que tienen distintas afectaciones”, manifestó el funcionario.

Explicó que la intervención busca atender a familias que han quedado en condiciones de vulnerabilidad debido a diferentes fenómenos que han golpeado al territorio hondureño.

Valle de Sula, una de las zonas más afectadas

El titular de Copeco señaló que el Valle de Sula figura entre las zonas que han sufrido mayores daños por las tormentas registradas en los últimos años.

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Según explicó, numerosas familias han perdido sus viviendas o han quedado en condiciones que las obligan a desplazarse e incluso a migrar en busca de mejores oportunidades.

El funcionario defendió además la importancia de contar con centros adecuados para atender a los hondureños que retornan al país después de haber migrado.

“Estos compatriotas que retornan de distintos lugares tienen que tener un lugar con condiciones óptimas para ser recibidos y con condiciones favorables para retornar al país”, indicó.

El Valle de Sula figura entre las regiones más afectadas por tormentas e inundaciones en los últimos años. (FOTO: Proceso HN)
El Valle de Sula figura entre las regiones más afectadas por tormentas e inundaciones en los últimos años. (FOTO: Proceso HN)

Naciones Unidas ejecutará los recursos

Sánchez aclaró que los fondos no serán ejecutados directamente por el Gobierno de Honduras, sino por agencias de Naciones Unidas.

“En este fondo de Naciones Unidas, que ejecuta Naciones Unidas, no lo ejecuta el gobierno”, precisó.

Añadió que el programa contempla tres entregas y que el proceso de focalización de las familias beneficiarias ya lleva varios meses en desarrollo.

El aporte estadounidense será canalizado mediante Naciones Unidas y no será ejecutado directamente por el Gobierno hondureño. (FOTO: La Tribuna)
El aporte estadounidense será canalizado mediante Naciones Unidas y no será ejecutado directamente por el Gobierno hondureño. (FOTO: La Tribuna)

El funcionario detalló que la selección de los 33 municipios fue realizada desde la administración anterior, con el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas.

Para determinar las zonas prioritarias se tomaron en cuenta factores como afectaciones por cambio climático, desplazamiento, violencia, inundaciones, sequía y otras condiciones de vulnerabilidad.

La operación, según explicó, fue lanzada meses atrás en la Cancillería hondureña y desde entonces se han desarrollado distintas actividades en varias regiones del país.

El aporte estadounidense representa una de las principales intervenciones recientes destinadas a atender comunidades hondureñas afectadas por fenómenos climáticos y sociales, en momentos en que distintas regiones del país enfrentan problemas de sequía, inundaciones y desplazamiento.

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