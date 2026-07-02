El Gobierno pone a prueba la nueva etapa de diálogo con los aliados: las diferencias por la reforma política

El presidente Javier Milei expuso ante los legisladores oficialistas las metas que pretende cumplir en el corto plazo (Presidencia)

Menos de un día después de haber dado inicio a lo que espera que sea un relanzamiento de la gestión, el presidente Javier Milei fijó los objetivos parlamentarios que tiene en mente para el corto plazo, pero esta nueva etapa de diálogo con los aliados encontrará su primera prueba de fuego en el debate sobre la reforma electoral.

Se trata de uno de las iniciativas que el mandatario nacional tiene en carpeta desde hace tiempo, pero con la que nunca pudo avanzar hasta el momento por diferencias con el resto de los espacios en el Congreso.

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Luego de tomarle juramento a Diego Santilli como jefe de Gabinete, el líder libertario encabezó una reunión en la Casa Rosada con todos los diputados y senadores de su bloque, en la que explicó cuáles son los proyectos que pretende que se aprueben primero.

Además de la mencionada reforma electoral, también está una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y terminar de sancionar los cambios en la ley de zonas frías.

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El Gobierno estableció una hoja de ruta en el Congreso

La primera de esas metas ya plantea una dificultad, porque la propuesta del Poder Ejecutivo establece la eliminación de las elecciones primarias obligatorias (PASO), una medida con la que los otros partidos no están de acuerdo.

“Así como está, nosotros no apoyamos, y esto yo ya lo hablé con el ‘Colo’ e incluso le mencioné específicamente ese punto. Tiene que tener varias mejoras para empezar a discutirlo”, sostuvo, por ejemplo, un referente del PRO a Infobae.

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Por su parte, en agosto último, el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya anticipó que considera las primarias como “una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación”, por lo que no va a acompañar la reforma si no hay cambios.

La resistencia a quitar las PASO fue tal que meses atrás, antes de que estallara la polémica en torno a Manuel Adorni que frenó cualquier otra negociación, el Gobierno había reconocido que estaba dispuesto a analizar otras alternativas, como hacer que estos comicios se volvieran optativos.

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En el encuentro con los legisladores, Milei no hizo ninguna mención puntual sobre este asunto, sino que repasó el proyecto en términos generales, de acuerdo con lo que precisó uno de los integrantes del bloque que asistió el miércoles a la Casa Rosada para escuchar las palabras del Presidente.

El Gobierno quiere cambiar el sistema electoral (EFE/Enrique García Medina)

Sin embargo, en la bancada encabezada por Gabriel Bornoroni había un convencimiento de que aquella posibilidad de mantener las primarias, haciéndolas optativas, ya no iba a estar sobre la mesa y que se va a volver a presionar para eliminarlas.

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Por otra parte, el texto que envió el Ejecutivo también plantea el concepto de “Ficha Limpia”, para prohibir la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia.

También desregula el financiamiento de campañas al eliminar los aportes del Estado y los límites de gastos, y aumenta significativamente el tope de aportes privados.

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Asimismo, la iniciativa deroga la obligatoriedad del debate presidencial, introduce cambios en la boleta única (como un casillero para marcar lista completa) y flexibiliza las restricciones para la difusión de encuestas durante la veda electoral, buscando así transformar de manera integral el sistema de selección y financiamiento de los aspirantes a un cargo.

Sobre todos estos temas deberá discutir ahora Santilli, que viene teniendo reuniones con gobernadores para tratar de conseguir apoyo para los proyectos del oficialismo.

Santilli con gobernadores, antes de jurar como jefe de Gabinete

Antes de jurar como jefe de Gabinete, de hecho, conversó con los mandatarios provinciales que asistieron a la ceremonia y al día siguiente recibió en su oficina al catamarqueño Raúl Jalil. Allí estuvieron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

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Tras asumir como ministro coordinador, el “Colo” se instaló en el despacho que antes le correspondía a Adorni, en la planta baja de Balcarce 50, dentro de la otra vez disuelta cartera de Interior.

En cuanto al resto de las reformas que también quiere aprobar el oficialismo, entre los aliados hay cautela, dependiendo del tema del que se trate.

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A la iniciativa de zonas frías, por caso, ya acompañaron para que tuviera media sanción y podrían mantener el respaldo también en el Senado.

Para asegurar esto, el miércoles el funcionario fue a la Cámara Alta para visitar la bancada radical y explicarle, junto a la secretaria de Energía, María Tettamant, y al secretario coordinador de Energía y Minería,Daniel González, las razones por las cuales impulsan esta medida.

El encuentro fue coordinado por la jefa del bloque libertario en el recinto, Patricia Bullrich, en una nueva muestra para dejar atrás laS internas.

Por otro lado, en el PRO y la UCR prefieren esperar a leer el proyecto sobre la Carta Orgánica del Banco Central antes dependiendo tomar una posición al respecto.