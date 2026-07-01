El Gobierno sostiene que el desembarco de Santilli reordena el vínculo con el PRO, pero no acerca a Milei y Macri

Santilli luego de jurar en el cargo junto a Javier Milei

“Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía. Por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones”, celebró esta mañana el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, en su debut ante la prensa acreditada en la Sala de Conferencias de Casa Rosada. Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni, un movimiento que fue leído por propios y ajenos como un recambio interno.

No obstante, luego de los persistentes intentos del mandatario libertario por tomar distancia del titular del PRO, en Casa Rosada especificaron que la reconfiguración no implica un acercamiento personal entre ambos dirigentes, sino una mayor coordinación política entre el oficialismo y el PRO.

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“Ravier no hablaba de la relación personal sino desde lo político, el vínculo con el PRO”, aclaró una fuente con acceso al despacho presidencial. “No veo un acercamiento entre Macri y Milei”, coincidió un integrante de la mesa política ante este medio.

Las dudas surgieron de los dichos del flamante funcionario presidencial que, en su primera conferencia formal, sostuvo que es “clave” que el PRO y La Libertad Avanza trabajen “en conjunto”, y destacó el diálogo existente entre los dos espacios. “El PRO es un aliado clave. No tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos”, se sinceró.

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El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo

Asimismo, hay quienes creen que la posibilidad de repetir las cenas de milanesas en la quinta de Olivos, y que tuvo su última edición el 1 de noviembre de 2025, dependerá de las “pretensiones” de Macri que, en los últimos meses, retomó la actividad y se perfila como candidato de un espacio de centro. “Milei va a seguir actuando de la misma manera. Tiene redes y todo lo ve”, vaticinaron desde uno de los despachos de Casa Rosada.

En el campamento amarillo aspiran a trabajar en coordinación entre funcionarios del espacio, que actualmente asciende a cuatro, y figuras del partido que mantienen buen vínculo con Milei, para achicar la distancia entre los representantes de la derecha regional. “No es fácil, hay que laburarlo. Tenemos que hacer tándem con Santilli”, precisó un referente nacional.

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En paralelo a la tarea legislativa que impulsan los distintos alfiles violetas —y en la que Karina Milei intenta ganar protagonismo—, La Libertad Avanza sabe que deberá comenzar a diagramar las listas rumbo a 2027. En consecuencia, también tendrá que avanzar en acuerdos electorales que garanticen la reelección del Presidente.

“Las alianzas tienen que estar enfocadas a garantizar la reelección del presidente y el PRO aporta”, sostuvo una importante fuente ante este medio.

Por otra parte, una fuente del armado pareció discepar al plantear que el único volumen político propio que conserva el PRO se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, aunque eso no impedirá repetir acuerdos con los gobernadores, como en 2025, donde el partido mantiene influencia.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en Infobae en Vivo

Como contó este medio, los libertarios dejaron abierta la posibilidad de cerrar filas con el alcalde porteño, Jorge Macri, aunque esperan que el espacio se ordene internamente. “Hay un quilombo entre los primos. Son raros. Es difícil si no lo ordenan. ¿Con quién hay que sentarse a hablar de los dos? ¿Jorge es el candidato de Mauricio?“, se preguntó ante este medio un alfil de La Libertad Avanza.

En el plano discursivo, Milei mantuvo durante las últimas semanas un tono marcadamente crítico hacia Macri, lo que fue recibido con malestar en las filas amarillas. “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“, arremetió en una entrevista que brindó al canal de streaming Neura.

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No es la primera crítica al expresidente que refleja que el vínculo, que atravesó diversos estadios, transita días complejos. Hace una semana, se había expresado en la misma tónica durante el evento de Fundación Faro. Incluso, en Balcarce 50, hay quienes detectan que, detrás de la insistencia de la bancada del PRO que conduce Martín Goerlin Lara por interpelar a Manuel Adorni, se esconden los hilos del exmandatario.

En medio de las tensiones, el desembarco del exlegislador del PRO en la coordinación de los ministerios, también resintió, en una primera instancia, el vínculo con los aliados. El tironeo que se generó luego de que Milei anunciara su designación, después de que Macri revelara que había conversado previamente con Milei antes de la reunión en Olivos, despertó suspicacias.

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El tironeo surgió después de que Milei anunciara la designación de Santilli y de que Macri revelara que ambos habían conversado previamente al encuentro en Olivos. Esa secuencia despertó suspicacias. “Ahora se acuerdan que el Colo es del PRO”, ironizaron desde su entorno ante este medio.