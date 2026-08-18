Guía del Ministerio de Salud de El Salvador pide introducir alimentos de uno en uno para detectar reacciones en los bebés

El Salvador guía cómo iniciar alimentos a los 6 meses (Imagen ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de El Salvador ha publicado recomendaciones sobre las porciones ideales y las pautas para la alimentación complementaria de los bebés, destacando la importancia de iniciar este proceso a partir de los seis meses de edad. Según la institución, esta etapa representa un momento de descubrimiento tanto para los niños como para sus familias.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la lactancia materna debe mantenerse a libre demanda durante la introducción de nuevos alimentos. La entidad aconseja mostrar paciencia, cariño y atención en cada comida, priorizando siempre alimentos frescos y naturales. La guía oficial enfatiza que no se debe añadir sal, azúcar, miel ni otros condimentos a las preparaciones para bebés.

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Recomendaciones según la edad

La institución detalla recomendaciones específicas para cada rango de edad. De seis a ocho meses, se sugiere ofrecer purés espesos, alimentos triturados o licuados, en cantidades de una o dos cucharadas por comida hasta alcanzar tres tiempos diarios.

El Salvador guía cómo iniciar alimentos a los 6 meses (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos recomendados se encuentran dos cucharadas de manzana cocida con canela, una cucharada de frijoles colados y tres cucharadas de guineo en papilla. El Ministerio recomienda introducir los alimentos de uno en uno, observando posibles reacciones para identificar intolerancias.

Para bebés entre nueve y once meses, se sugiere ofrecer bastones gruesos, cuadros medianos o alimentos rayados, con tres comidas y un refrigerio al día. Los alimentos sugeridos incluyen bastones de zanahoria, zucchini (calabacín) bien cocido, dos cucharadas de mango rayado y dos cucharadas de puré espeso de plátano maduro. Según la guía, esta etapa permite ofrecer la mayor variedad de alimentos disponibles.

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El documento divide esta transición en tres etapas, con ejemplos de papillas, bastones, frutas y comidas caseras para acompañar el desarrollo y ayudar a las familias a organizar cada jornada (Imagen cortesía Ministerio de Salud)

En el caso de los niños de doce a veinticuatro meses, la recomendación es incorporar gradualmente alimentos o recetas preparados para la familia, en tres comidas principales y dos refrigerios. El Ministerio de Salud señala que es importante permitir que los niños exploren nuevos sabores y texturas, y sugiere opciones como mini tortitas de huevo con espinaca picada, media taza de sandía sin semillas y media taza de avena cocida con agua o leche.

La campaña del Ministerio de Salud de El Salvador subraya que la alimentación complementaria, unida a la lactancia materna, es clave para el desarrollo y bienestar de los niños. Esta guía forma parte de la estrategia “Crecer Juntos”, destinada a orientar a las familias sobre las mejores prácticas de nutrición infantil. “Al alimentar a tu bebé muestra cariño, paciencia y atención”, resalta la publicación oficial del Ministerio.

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La alimentación complementaria a la Lactancia Materna debe iniciar a los seis meses de edad. Es una etapa de descubrimiento y aprendizaje para los bebés y sus familias. (Imagen cortesía Ministerio de Salud)

Mes de la lactancia materna

Con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 al 7 de agosto) y del mes dedicado a la causa, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) hizo un llamado a los países de las Américas para reforzar la protección de las familias frente al creciente marketing digital de sucedáneos de la leche materna y otros productos que pueden interferir con la lactancia.

“En América Latina y el Caribe, solo el 43% de los lactantes reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, una cifra muy por debajo de la meta global del 60% establecida para 2030″, advierte el organismo. En El Salvador, la lactancia materna supera el 90% de inicio, pero la exclusividad en los primeros seis meses sigue por debajo de la recomendación internacional.

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