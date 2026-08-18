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Dirección General de Impuestos Internos recibe más de 2,000 millones de comprobantes electrónicos en 2026 en República Dominicana

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad tributaria, el 72% de los comprobantes fiscales recibidos en los primeros seis meses del año se emitió de manera digital

La DGII recibió más de 2,000 millones de comprobantes fiscales electrónicos en lo que va de 2026. (Imagen: cortesía)
La DGII recibió más de 2,000 millones de comprobantes fiscales electrónicos en lo que va de 2026. (Imagen: cortesía)
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Más de 2,000 millones de comprobantes fiscales electrónicos han sido recibidos por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en lo que va del año, según información oficial.

La entidad señaló que, durante los primeros seis meses de 2026, el 72 % de los comprobantes fiscales corresponde a facturas generadas en formato electrónico.

Este dato podría interpretarse como una muestra del avance en el proceso de digitalización tributaria, aunque la institución no ofreció comparaciones con años anteriores.

En relación con la cantidad de emisores electrónicos autorizados, la DGII informó que actualmente existen más de 80,000 contribuyentes habilitados para operar bajo este esquema.

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Entre ellos, aproximadamente el 64 % utiliza el Facturador Gratuito, una herramienta desarrollada internamente, que ofrece la posibilidad de emitir hasta 150 facturas al mes sin costo. De acuerdo con la DGII, esta opción ha permitido a pequeñas empresas y personas físicas acceder con mayor facilidad a la modalidad de facturación electrónica.

Como parte de los incentivos ofrecidos, los contribuyentes que eligen el Facturador Gratuito pueden solicitar un certificado digital sin costo durante un año.

La institución considera que esta medida facilita la incorporación de pymes y personas físicas al sistema digital, aunque no se precisaron cifras específicas sobre el impacto de este beneficio en la adopción del sistema.

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Desde la perspectiva de la DGII, el crecimiento en el uso de la facturación electrónica se atribuye, en parte, al interés de los sectores empresariales y profesionales. Pedro Porfirio Urrutia, director general de la DGII, expresó que “este crecimiento demuestra el interés de los contribuyentes de los sectores empresariales y profesionales en aprovechar las facilidades dispuestas para completar oportunamente su proceso de implementación”.

La declaración del funcionario se dio a conocer a través de un comunicado institucional.

La DGII informó que más de 80,000 contribuyentes están autorizados como emisores electrónicos. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)
La DGII informó que más de 80,000 contribuyentes están autorizados como emisores electrónicos. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

El entorno tecnológico también ha registrado cambios. Según la DGII, actualmente hay 190 proveedores autorizados que ofrecen soluciones para la emisión de comprobantes fiscales electrónicos. Esta variedad de opciones podría estar contribuyendo a que los contribuyentes encuentren alternativas adaptadas a sus necesidades, aunque la entidad no detalló la distribución de usuarios entre los distintos proveedores.

Por otro lado, la DGII recordó que los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación al sistema. Esta extensión del plazo fue establecida mediante el Aviso 06-26 y se enmarca en la Ley número 32-23 sobre Facturación Electrónica y el Reglamento de Aplicación incluido en el Decreto número 587-24.

La institución reiteró su disposición para acompañar a los contribuyentes en el proceso de adopción de la facturación electrónica, mediante programas de capacitación, asistencia técnica y el desarrollo de herramientas tecnológicas.

Según la DGII, estas acciones estarían orientadas a aportar al fortalecimiento de la administración tributaria, la competitividad empresarial y la modernización del país.

El desarrollo de la digitalización fiscal podría estar propiciando cambios en la gestión de las obligaciones tributarias. Aunque la DGII presenta cifras que indican una tendencia al alza en la adopción de la facturación electrónica, el proceso sigue en curso y existen oportunidades para que otros contribuyentes se incorporen dentro de los plazos estipulados.

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