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Designaron a una nueva funcionaria en la Secretaría de Comunicación y Medios

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Además, realizaron dos nombramientos en áreas clave del Ministerio de Capital Humano

Fabián Horacio Fernández
Fabián Fernández lidera la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación
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El Gobierno nacional continúa con su proceso de reestructuración en la Secretaría de Comunicación y Medios. De esta manera, nombraron a una nueva funcionaria que ocupará un rol clave dentro del organismo. Además, también designaron a dos titulares de áreas dependientes de la cartera de Capital Humano.

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 747/2026, a partir de este martes, Verónica Magdalena Varela se desempeñará com subsecretaria de Coordinación Administrativa y Legal, del área de Comunicación.

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La subsecretaría que ahora encabeza Varela tiene como misión central la gestión ordenada de los recursos y la supervisión de los procedimientos legales internos, funciones consideradas esenciales para el funcionamiento cotidiano del organismo, que se encuentra bajo la conducción de Fabián Fernández.

Según la disposición oficial, la abogada será responsable de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada una de las acciones que la Secretaría de Comunicación y Medios lleve adelante. Esto incluye la revisión de contratos, la administración de recursos y la articulación con otras áreas del Estado para asegurar la transparencia y legalidad de los procedimientos.

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Dos nuevas designaciones en Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano formalizó la designación de dos nuevos funcionarios en áreas estratégicas vinculadas a la gestión social y la promoción de derechos a través de la publicación del Decretoo 739/2026 en el Boletín Oficial.

Se trata del abogado Martín Domingo Lepera y la licenciada Verónica Yanina Ramos. El primero estará al frente de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Análisis de la Información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, un organismo desconcentrado encargado de articular acciones y monitorear el impacto de las políticas públicas en todo el país.

Por su parte, Ramos fue designada como subsecretaria de Promoción Humana de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con competencia directa sobre programas orientados a la protección y desarrollo de poblaciones vulnerables.

Estas incorporaciones se producen en un contexto de reformas administrativas y búsqueda de perfiles técnicos para fortalecer la implementación de políticas sociales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. La decisión responde a la intención del Ejecutivo de robustecer la estructura estatal en áreas sensibles, con el objetivo de garantizar mayor eficacia en la gestión y coordinación de recursos.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (NA)

La Subsecretaría de Coordinación Técnica y Análisis de la Información tiene entre sus funciones principales la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales implementadas por el Estado nacional. El área se ocupa de recopilar datos, analizar indicadores y diseñar herramientas de monitoreo para optimizar la toma de decisiones y el uso eficiente de los recursos públicos.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales actúa como un espacio de articulación entre distintas áreas gubernamentales, facilitando la integración de programas y la detección de duplicidades o vacíos en la cobertura social. Con la designación de Lepera, se busca fortalecer el análisis técnico y la producción de información confiable que respalde las intervenciones estatales.

La subsecretaría también coordina sistemas de información social, propiciando la interoperabilidad de bases de datos y la transparencia en la asignación de beneficios. El objetivo es contar con herramientas precisas para medir el impacto de las políticas públicas y ajustar estrategias en función de las necesidades detectadas en la población.

En tanto, la licenciada Ramos dirigirá un área que tiene a su cargo el diseño e implementación de políticas orientadas al desarrollo integral de niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.

Esta subsecretaría es responsable de coordinar programas de fortalecimiento familiar, promoción de derechos, prevención de situaciones de riesgo y generación de oportunidades para los sectores más postergados. El área trabaja en articulación con provincias y municipios, así como con organizaciones de la sociedad civil, para ejecutar proyectos de inclusión y acompañamiento.

Entre las tareas habituales de la Subsecretaría de Promoción Humana se encuentran la elaboración de lineamientos técnicos, el seguimiento de indicadores sociales y la capacitación de equipos territoriales. El objetivo central es crear condiciones que favorezcan el acceso equitativo a derechos y la mejora de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes.

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