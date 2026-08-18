Opinión
Agregar Infobae enGoogle

América Latina se recompone

Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú reflejan un denominador común: una ciudadanía cada vez más exigente frente a los resultados de quienes gobiernan.

Ilustración de un mapa de América Latina con un péndulo que lleva símbolos de balanza, engranaje y escudo, y seis personas lo observan desde abajo.
Un péndulo cuelga sobre América Latina mientras ciudadanos diversos observan su movimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En la historia de las naciones existen momentos en los que el electorado, más allá de las diferencias ideológicas, decide privilegiar la eficacia sobre la retórica. América Latina parece encontrarse precisamente en una de esas coyunturas. Los recientes procesos electorales celebrados en diversos países sugieren el surgimiento de una tendencia política que coloca en el centro del debate la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional, el crecimiento económico y la recuperación de la confianza en el Estado.

Más allá de las particularidades de cada país, Honduras, Chile, Costa Rica, Colombia y Perú reflejan un denominador común: una ciudadanía cada vez más exigente frente a los resultados de quienes gobiernan. Después de años marcados por la incertidumbre económica, el aumento de la inseguridad y una profunda polarización política, amplios sectores sociales parecen inclinarse por liderazgos que prometen orden, disciplina fiscal, fortalecimiento institucional y condiciones favorables para la inversión y la generación de empleo.

PUBLICIDAD

Esta tendencia no debe interpretarse únicamente como un giro hacia la derecha del espectro político. Sería una simplificación que impediría comprender la verdadera dimensión del fenómeno. Lo que parece emerger es una demanda creciente por gobiernos capaces de administrar con responsabilidad, ofrecer seguridad jurídica, combatir la corrupción y garantizar oportunidades reales para el desarrollo. En otras palabras, los ciudadanos parecen valorar cada vez más el pragmatismo por encima de las consignas ideológicas.

En este contexto, también adquiere renovada importancia la relación estratégica con Estados Unidos. Más que una discusión basada en antiguos antagonismos, la realidad económica demuestra que el principal socio comercial de buena parte de la región continúa siendo un aliado indispensable en comercio, inversión, innovación tecnológica, infraestructura y cooperación en materia de seguridad. Entender esta relación desde una perspectiva de intereses compartidos, respeto mutuo y beneficios recíprocos constituye una visión mucho más acorde con las exigencias del siglo XXI que los discursos ideológicos heredados de otras épocas.

PUBLICIDAD

Naturalmente, las victorias electorales representan apenas el primer paso. Gobernar exige mucho más que ganar elecciones. La verdadera prueba consistirá en traducir las expectativas ciudadanas en políticas públicas eficaces, fortalecer la independencia de las instituciones, reducir la corrupción, estimular la inversión privada y generar crecimiento económico sostenible con inclusión social. Sin resultados concretos, cualquier capital político termina por agotarse rápidamente.

Brasil, que afrontará un nuevo proceso presidencial en 2026, podría convertirse en un punto de inflexión para confirmar si esta tendencia logra consolidarse como un nuevo ciclo político latinoamericano o si, por el contrario, responde únicamente a circunstancias nacionales particulares. Su peso económico y geopolítico tendrá una influencia determinante sobre el rumbo de toda la región.

Latinoamérica dispone hoy de una oportunidad poco frecuente para recuperar la confianza de sus ciudadanos y proyectarse con mayor fortaleza hacia el mundo. No se trata de regresar al pasado ni de abrazar nuevas ortodoxias, sino de construir una cultura política donde prevalezcan la responsabilidad, la institucionalidad, el crecimiento económico y la cooperación internacional inteligente. Si los nuevos liderazgos consiguen responder a las expectativas que despertaron en las urnas, la región podría iniciar una etapa de estabilidad y prosperidad que durante décadas ha permanecido como una aspiración pendiente. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad.

* El autor es empresario y comentarista político ecuatoriano. Fue presidente de BanEcuador.

Temas Relacionados

América LatinaHondurasChileCosta RicaColombiaPerúArgentinaBrasil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Después de Miami y Panamá, ¿existe una nueva alianza entre EEUU y Latinoamérica?

La administración Trump hizo muy bien en advertir del peligro de los Cárteles y en reconocer la existencia de una delincuencia transnacional

Después de Miami y Panamá, ¿existe una nueva alianza entre EEUU y Latinoamérica?

Venezuela: cambiar de régimen, reconstruir una nación

No se trata solamente de sustituir a quienes ejercen el poder, sino de reconstruir las reglas, las instituciones y, sobre todo, la confianza que permite que una sociedad vuelva a reconocerse como una comunidad

Venezuela: cambiar de régimen, reconstruir una nación

Crimen organizado y crisis democrática

Si prevalece la teoría de la soberanía del narco, si hay leyes financieras permisivas y si hay corrupción endémica, las soluciones necesarias demorarán en llegar o no llegarán nunca

Crimen organizado y crisis democrática

100 años de Fidel Castro, promotor de guerrillas, torturas y terrorismo

Fidel Castro y sus crímenes son celebrados por la izquierda Latinoamericana, por Lula en Brasil, Ortega en Nicaragua y Delcy Rodríguez en Venezuela

100 años de Fidel Castro, promotor de guerrillas, torturas y terrorismo

Extrema derecha, extrema izquierda: la conexión antisemita

Del supremacismo blanco al comunismo revisionado, los dos polos ideológicos se han encontrado cómodos en los mismos bulos, en las mismas teorías conspiranoides, y en el mismo discurso demonizador hacia el estado hebreo

Extrema derecha, extrema izquierda: la conexión antisemita
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Clima por la DANA Aníbal tendrá máxima intensidad hoy martes 18 de agosto: especialista advierte nieve, granizo y lluvias

Clima por la DANA Aníbal tendrá máxima intensidad hoy martes 18 de agosto: especialista advierte nieve, granizo y lluvias

Argentino que sobrevivió al terremoto en Cali ayudó por ocho horas entre los escombros tras la tragedia: “Realmente una catástrofe”

Gobierno De la Espriella alista proyecto de ley para facilitar el ingreso de donaciones por el terremoto: en qué consiste

Corte de luz en Lima y Callao: conoce las zonas afectadas este martes 18 y miércoles 19 de agosto

Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional

DEPORTES

“¿Qué es eso?”: el misterio en torno a la extraña bebida que tomó una tenista en medio de un partido del Masters de Cincinnati

“¿Qué es eso?”: el misterio en torno a la extraña bebida que tomó una tenista en medio de un partido del Masters de Cincinnati

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El contundente mensaje de Simeone a Julián Álvarez en medio de las tensiones por su deseo de irse del Atlético Madrid

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Murió Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior e ícono de la moda en Francia

Murió Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior e ícono de la moda en Francia

Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere antes de su muerte

Los Grammy revisan la categoría de pop asiático tras la baja de BTS

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

“Lo odié”, la confesión de Gillian Anderson sobre la fama que le dio Dana Scully en The X-Files