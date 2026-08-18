Un ataque ruso con misiles mató a diez personas en Kharkiv y Zelensky prometió respuesta

Fuego en el sitio de un ataque aéreo ruso en Pechenihy, región de Kharkiv, que dejó al menos 10 muertos y 17 heridos (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

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Un ataque con misiles ruso causó la muerte de 10 personas este martes en un pueblo de la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania, según las autoridades ucranianas. “Esta mañana, los rusos lanzaron un brutal ataque contra un cruce muy transitado en Pechenihy, en la región de Kharkiv, una zona donde hay una oficina de correos y tiendas, rodeada únicamente de edificios residenciales”, dijo el presidente Volodímir Zelensky en la red social X.

Fuego en el sitio de un ataque aéreo ruso en Pechenihy, región de Kharkiv, que dejó al menos 10 muertos y 17 heridos (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

Zelensky publicó fotos de un edificio destruido, vehículos en llamas y personal de emergencias trasladando a personas en camillas. “Sin duda responderemos a este ataque ruso”, afirmó. Otras 17 personas resultaron heridas, informó el gobernador de la región, Oleh Siniehubov, a través de Telegram. Rusia no hizo comentarios públicos inmediatos sobre el ataque.

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Fuego en el sitio de un ataque aéreo ruso en Pechenihy, región de Kharkiv, que Zelensky calificó de "brutal ataque" contra un cruce muy transitado (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)

El bombardeo causó daños en diez edificios privados, una cafetería, una oficina de correos, una tienda y al menos siete vehículos, según Siniehubov. La Fiscalía General de Ucrania señaló que, según información preliminar, Rusia utilizó dos misiles de crucero “Banderol” de pequeño tamaño. Un representante local dijo a la cadena pública Suspilne que los ataques alcanzaron la parte central de la localidad, donde se encuentran la cafetería, la oficina de correos y las tiendas.

Ucrania lanzó casi 800 drones contra Rusia

Llamas y humo se elevan de un sitio de construcción tras un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, en momentos en que Kiev lanzó casi 800 drones en una sola noche (Oficina del gobernador de la región de Moscú vía AP)

El ataque contra Pechenihy se dio en medio de una de las mayores ofensivas aéreas de Ucrania contra Rusia desde la invasión de Moscú hace más de cuatro años: las fuerzas ucranianas lanzaron casi 800 drones, apenas dos días después de disparar una andanada similar. Según Andrii Sybiha, ministro ucraniano de Exteriores, “Putin sigue prolongando la guerra en lugar de aceptar las propuestas realistas de alto el fuego de Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre”.

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Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche 791 drones ucranianos sobre varias regiones rusas, además de sobre la anexionada Crimea y los mares Negro y de Azov, informó el Ministerio de Defensa en Moscú. Según un recuento de la agencia AP, fue el segundo mayor ataque con drones desde enero de 2025. Más de 600 drones volaron hacia la región de Moscú, donde 180 fueron derribados, según el alcalde Serguéi Sobianin, sin dar más detalles. Las autoridades no reportaron muertes ni daños importantes en la capital, aunque en la región de Moscú tres personas resultaron heridas, indicó el gobernador Andrei Vorobyov.

El ataque nocturno provocó además un incendio en un almacén de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, en una zona industrial. Ucrania viene atacando de forma repetida los depósitos de la empresa, que según asegura ayudan a abastecer al ejército ruso. Wildberries dijo que sus instalaciones sufrieron “daños insignificantes”.

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Combates estancados en el frente, escalada en los ataques aéreos

Un trabajador de limpieza observa el minuto de silencio diario en memoria de los soldados caídos en la guerra con Rusia, en Kiev, en momentos en que Ucrania acelera sus ataques con drones (AP Foto/Francisco Seco)

Ambos países en guerra incrementaron sus ataques aéreos de largo alcance, mientras los combates a lo largo de la línea del frente —de unos 1.250 kilómetros— en el este y el sur de Ucrania se ven restringidos por la gran cantidad de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas, según analistas. Durante el último año, Ucrania desarrolló y desplegó drones de largo alcance de producción propia para atacar el interior de Rusia, una tecnología que impresionó a gobiernos y fabricantes de defensa de todo el mundo. Las autoridades en Kiev buscan que el público ruso sienta las consecuencias de la guerra y presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que negocie un acuerdo de paz, aunque hasta ahora no mostró señales de que pretenda detener la invasión.

Más muertes en Sumy

En la región de Sumy, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas durante el último día en ataques rusos, incluidos ataques con drones y la explosión de un artefacto explosivo, informó la Policía Nacional de Ucrania. El nuevo saldo de víctimas se suma a una escalada sostenida de ataques que, según Naciones Unidas, ya dejó cerca de 17.000 civiles muertos desde el inicio de la guerra, con julio marcando el mes más letal para la población civil ucraniana desde mayo de 2022.

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