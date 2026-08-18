Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al número 4 del mundo Felix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Juan Manuel Cerúndolo atraviesa la mejor temporada de su carrera (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

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El tenis argentino tendrá este martes otra prueba de alto nivel en el Masters 1000 de Cincinnati: Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, por un lugar en los octavos de final del torneo. El partido se disputará en el Grandstand, no antes de las 20 de la Argentina. Podrá verse en vivo por ESPN y Disney+.

El zurdo, que ocupa el 51° lugar del ranking ATP, llega a esta instancia después de sendos triunfos ante el estonio Mark Lajal (157°), proveniente de la clasificación, por 6-4 y 6-4, y el francés Arthur Rinderknech (28°), por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5), tras una batalla que se extendió durante más de 3 horas y media.

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Cerúndolo buscará dar un nuevo golpe ante un rival de máxima jerarquía y al que ya derrotó en otro Masters 1000 el año pasado: fue en Madrid, durante la gira de polvo de ladrillo, con parciales de 7-6 (5) y 6-4. Por entonces, Auger-Aliassime ocupaba el 19° lugar del ranking ATP.

El menor de los hermanos Cerúndolo es uno de los tenistas nacionales que en este 2026 vive la mejor temporada de su carrera. Además de haber eliminado a Jannik Sinner en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final -el mejor resultado en su carrera en un Grand Slam-, logró triunfos ante rivales del Top 20 como Casper Ruud (17°) y Luciano Darderi (20°), y conquistó el Challenger 175 de Cagliari, uno de los más importantes del tour.

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Felix Auger-Aliassime es uno de los jugadores más peligrosos del circuito ATP en la actualidad (Crédito: Reuters)

Juanma irá por un nuevo golpe sobre el cemento de Ohio: de ganar, De ganar, logrará su mejor actuación en un Masters 1000.

El obstáculo, a priori, asoma complicado: Auger-Aliassime llega en un gran momento y debutó en Cincinnati con un convincente triunfo sobre el griego Stefanos Tsitsipas (actual 49° y ex número 3) por 6-3 y 7-5.

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El ganador se meterá entre los 16 mejores en el Lindner Family Tennis Center, última estación que reúne a los mejores tenistas del mundo antes del US Open, último Grand Slam del año, que arrancará el 23 de agosto en Nueva York.

En octavos de final espera Thiago Tirante (50°), que este lunes eliminó al español Martín Landaluce (67°) en sets corridos, con parciales de 7-6 (5) y 7-6 (4), tras dar el gran golpe del torneo con su victoria ante el serbio Novak Djokovic (hoy número 5 del ranking), por 2-6, 6-4 y 6-4.

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Con este triunfo, Thiago se convirtió en el cuarto argentino en llegar a esta instancia en Ohio en lo que va de esta década: anteriormente lo habían logrado Diego Schwartzman (2021 y 2022), Guido Pella (2021) y Francisco Comesaña (2025).

El historial de títulos en singles en Cincinnati no tiene coronaciones de tenistas nacionales. El que llegó más lejos fue Guillermo Vilas, que en 1972 jugó la final contra el estadounidense Jimmy Connors y perdió en dos sets, por 6-3 y 6-3.

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Thiago Tirante ya se instaló en los octavos de final en Cincinnati (Crédito: Reuters)

Hora y cómo ver el partido en vivo<b> </b>

Juan Manuel Cerúndolo vs. Félix Auger-Aliassime

Estadio: Grandstand

Hora: no antes de las 20 de la Argentina (19 de Cincinnati)

TV: ESPN y Disney+