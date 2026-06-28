Tras los cambios en el Gabinete, Karina Milei convocó a senadores y diputados libertarios a una nueva reunión en la Rosada

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reúne a diputados electos en Casa Rosada

Pasado el reordenamiento del Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada con intención de ordenar la agenda legislativa, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. El intercambio se dará el próximo miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y le permitirá a la funcionaria reajustar la estrategia legislativa para reactivar la actividad en el Congreso, empantanada durante los últimos meses a raíz de la situación judicial que atravesaba Manuel Adorni, quien renunció este sábado a su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete.

Junto a la menor de los Milei, que intensifica su participación en la dinámica de la gestión, estarán presentes Diego Santilli, quien podría hacerlo ya en calidad de flamante ministro coordinador, si se concreta su designación prevista para esta tarde; el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, potencial vicejefe de Gabinete; y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

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En principio, no se espera la presencia del presidente Javier Milei, que viajará el martes a Paraguay con motivo de la Cumbre del Mercosur, y tampoco del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien, en las últimas horas, reavivó las diferencias internas con un sugestivo posteo en su cuenta de X en referencia a las modificaciones instrumentadas durante el fin de semana.

“Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son”, sentenció en un posteo de X. Desde su entorno aseguran que busca contrarrestar las versiones que lo dan como “perdedor” tras la salida de Adorni y el potencial desembarco de Santilli.

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El presidente Javier Milei junto a Karina Milei y Santiago Caputo

No es la primera vez que la funcionaria los convoca a Casa Rosada. Tras el triunfo en octubre, recibió a diputados y senadores electos para fijar los objetivos del Poder Ejecutivo en el Congreso. Como contó este medio, decidió asumir un rol más activo en el plano legislativo, hasta entonces en manos de los alfiles que integran la mesa política, con particular interés en la dinámica que atraviesa a la Cámara de Senadores. En paralelo a las reuniones con los legisladores, el oficialismo creó un nuevo grupo de WhatsApp compuesto por Karina Milei, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y también la jefa de bloque del Senado, Patricia Bullrich.

La decisión no es azarosa y surge del desenlace de las últimas sesiones que tuvieron lugar en la Cámara Alta y que levantaron sospechas en algunos despachos de Casa Rosada. En el Poder Ejecutivo sostienen que la exministra de Seguridad acciona "en función de su rédito político“, y la acusan de maximizar los reportes que eleva a la cúpula del poder. ”Siempre descarga su culpa en los aliados. Mezcla todo para quedar bien con el periodismo“, le facturaron.

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Horas después de la falta de quórum en la sesión en la que la Casa Rosada aspiraba sancionar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, del pasado jueves, en Balcarce 50 acusaban a Bullrich de haber postergado el tratamiento pese a contar con los votos necesarios para la aprobación y anticipaban que intervendrían la conducción del bloque. En contraste, destacaban el dinamismo en la Cámara de Diputados que, en la última semana, logró la sanción del Super Rigi con la presencia de la funcionaria en uno de los palcos del Congreso.

“Lo que va a lograr (Bullrich) es que se empiece a manejar las cosas del Senado por canales no formales y no por la presidencia del bloque”, anticipaban días atrás desde el karinismo. Con el correr de la semana, la intervención en la comunicación y la nueva convocatoria terminaron de consolidarse.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a Patricia Bullrich en su despacho

En la previa a la salida de Adorni, Karina Milei ya había encabezado una serie de encuentros con los senadores del espacio, acompañada por el entonces ministro coordinador en la que fue la última actividad pública del exfuncionario. Pese a que se organizaron tres tandas de reuniones en distintos horarios, Bullrich no asistió a ninguna, en un nuevo gesto de autonomía. En esta oportunidad, desde su entorno aseguran que participará del encuentro previsto para el miércoles.

“Lo de Patricia siempre está todo dentro de lo previsto. Uno tiene que tener en cuenta el esquema de los aliados y a Patricia Bullrich”, ironizó un integrante de la mesa política ante este medio para ilustrar la mirada interna sobre la legisladora.

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Desde el Senado contrarrestan las críticas al sostener que la Casa Rosada “les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición”, y justifican el accionar de Bullrich al esgrimir que la negociación con los espacios políticos se complejizó en el último tiempo debido al caso Adorni.

Con reformas claves en el haber, como la electoral con la que la administración libertaria aspira a modificar el sistema de votación en la previa a las elecciones 2027, el oficialismo intensifica el diálogo con los gobernadores y legisladores aliados. Bajo ese objetivo, Karina Milei aspira a dotar de mayor protagonismo a sus alfiles, pero también participa de manera directa en la estrategia destinada a reactivar la actividad del Congreso.

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