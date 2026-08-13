El Gobierno busca blindar el Súper RIGI: el secretario de Hacienda irá al Senado por pedido de la oposición

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, defendió el Súper RIGI en un plenario de tres comisiones de la Cámara alta (Fotos: Prensa Senado)

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Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional; y Legislación General del Senado continuaron esta tarde con el debate del Súper RIGI, que apunta a atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”. Ante un kirchnerismo que criticó la iniciativa y dialoguistas que se mostraron dubitativos, el oficialismo libertario traerá la semana próxima al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el fin de blindar el texto.

Quien realizó una cerrada defensa del proyecto este miércoles fue el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. “Sentimos que la Argentina está en un momento donde necesita mantener y aumentar el ritmo de inversiones para retomar la senda de crecimiento”, aseguró. Y continuó: “El RIGI ha sido una herramienta de muchísima utilidad -vence en julio del año próximo-, con 43 proyectos por casi USD 150.000 millones y la posibilidad de crear casi 200.00 empleos directos e indirectos”.

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De manera más concreta, González especificó que, de esos 43, 23 ya fueron aprobados por el comité evaluador, con una inversión ejecutada de USD 4.700 millones. “Si tomo el total comprometido, es prácticamente el 10%”, señaló, y agregó que se encuentran implicados en los mismos “1.223 proveedores locales contratados por los vehículos de inversión”.

Luego, el funcionario aclaró que mientras el RIGI se refiere a “recursos naturales e infraestructura, el Súper RIGI habla sobre la industrialización de esos recursos, y ahí está la diferencia”. También detalló que, en el primer caso, el plazo es de dos años más uno mientras que, en el segundo, es de cinco más uno debido a una “maduración más lenta”.

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El plenario se realizó en el Salón Azul del Senado

Sobre un punto importante relacionado con el ambiente, una cuestión que fue consultada por el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), González enfatizó la cláusula “de rechazo por impacto negativo en área de influencia” -ante la preocupación por los centros de datos-, que se incorporó cuando la iniciativa fue tratada en la Cámara baja. Otro ítem a considerar es que, a diferencia de la alícuota de Ganancias de 25% en el RIGI, en el Súper RIGI será de 15%. Caso similar para los derechos de exportación en el tercer año para el primero y de cero desde el primer año, para el segundo.

“No es elegir ganadores, no es específico. El RIGI tenía ocho sectores industriales por decisión del Congreso. Esto parte sobre proyectos que no conocemos”, añadió. A su lado estuvo el secretario de Coordinación Productiva de Economía, Pablo Lavigne. Además, en medio de un ida y vuelta de González con el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien observó el saldo negativo en inversión extranjera -en comparación con gobiernos anteriores-, el funcionario respondió: “Allí se incluían las utilidades retenidas. No se podían sacar dividendos, por eso le da tan alta”.

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Por su parte, la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, dejó en claro que se “necesitan condiciones básicas como la estabilidad que se lograron después de muchísimos años”, y advirtió que “decir que lo que se construye se destruye en el próximo gobierno genera incertidumbre”. “¿Por qué la Argentina no puede pensar en este tipo de industrias que no buscan un lugar físico, sino condiciones de certeza, de institucionalidad?“, resaltó la porteña.

Con una reunión pensada para el próximo miércoles y la visita confirmada de Guberman, se descarta una pronta firma de dictamen en los próximos días. Al término del convite, Infobae consultó cuáles eran las trabas que visualiza la oposición dialoguista -votos clave- y, según confiaron desde la bancada oficialista, la discusión inevitable será sobre un artículo que menciona el -denostado por algunos y halagado por otros- de “compre nacional”, lo que empujaría un dilema ante una eventual sanción y reglamentación.

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