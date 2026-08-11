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El Ministerio de Capital Humano ratificó los pagos al sistema universitario en medio del paro convocado para mañana

La Subsecretaría de Políticas Universitarias afirmó que se realizaron las erogaciones a centros asistenciales académicos y que se respetó el acuerdo de junio con sindicatos, mientras se mantiene la medida de fuerza de 24 horas

Antes de la medida de fuerza de los gremio universitarios, el Ministerio de Capital Humano ratificó todos los cumplimientos acordados
Antes de la medida de fuerza de los gremio universitarios, el Ministerio de Capital Humano ratificó todos los cumplimientos acordados
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El Ministerio de Capital Humano ratificó el cumplimiento de los compromisos presupuestarios y salariales con el sistema universitario nacional. Además, confirmó el pago de las transferencias a los hospitales universitarios y el cumplimiento del acta paritaria firmada el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes. La comunicación oficial se produjo a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que precisó que la cartera “continúa dando cumplimiento a las obligaciones correspondientes al sistema universitario nacional, tanto en materia de hospitales universitarios como en lo referido a la paritaria salarial y a los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales”.

El anuncio se realizó en el marco del paro nacional universitario de 24 horas convocado para el miércoles 12 de agosto por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios Docentes Universitarios Tecnológicos (FAGDUT) —que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)— y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea al personal no docente de 55 universidades públicas del país.

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Las organizaciones reclaman la aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y sostienen que siguen pendientes obligaciones vinculadas a la recomposición salarial, las becas estudiantiles y las partidas para hospitales universitarios.

La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello respondió con un comunicado en el que aseguró que “el paro anunciado para el próximo 12 de agosto constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”. El texto agregó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias “ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia”.

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La ministra de capital humano, Sandra Pettovello, confirmó la escala salariar y los giros a los hispitales universitarios Foto NA

Sobre los hospitales universitarios, el Ministerio detalló el estado de las transferencias al 10 de agosto. La Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió fondos en virtud de dos resoluciones: la N.° 420/26 por $20.000.000.000, “devengada y transferida”, y la N.° 484/26 por otros $20.000.000.000, “ya devengada y en proceso de transferencia”, según consta en el documento oficial. La Universidad Nacional de Cuyo dispone de la Resolución N.° 427/26 por $2.259.960.000, con pagos mensuales de $188.330.000. Se encuentran en trámite administrativo las asignaciones para la Universidad Nacional de Córdoba ($2.259.960.000) y la Universidad Nacional de La Rioja ($380.260.885).

En materia de paritaria salarial, el Gobierno transfirió $666.823.011.021 mediante la Resolución N.° 430/26 del 26 de junio, en concepto de gastos en personal e incrementos salariales del mes de junio y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026. A través de la Resolución N.° 478/26 del 3 de agosto, se asignaron $448.544.808.500 adicionales correspondientes al mes de julio.

El Ministerio precisó que “los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecidos oportunamente”.

El acuerdo que rige esos pagos fue suscripto el 10 de junio con los gremios docentes y no docentes y con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Estableció “una actualización salarial equivalente al 21,33% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, con vigencia a partir del 1° de junio de 2026”, según el texto de la resolución. El acuerdo total prevé un incremento del 24,33% en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. Los gremios, sin embargo, sostienen que ese pacto no equivale al cumplimiento integral de la ley.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), afiliada a Conadu Histórica —que no firmó el acta del 10 de junio—, afirmó que persiste una diferencia del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial que correspondería por la norma, y reclama además el pago retroactivo desde su entrada en vigencia, en octubre de 2025.

Conferencia de prensa. Hospital de Clínicas
Capital Humano aseguró que los hospitales universitarios realizó las transferencias presupuestarias y detalló los giros al 10 de agosto.

Los cuadros presupuestarios difundidos por Capital Humano desglosan las transferencias de julio a las universidades nacionales con un total de $473.091.450.703, distribuidos entre salarios docentes, no docentes, gastos de funcionamiento e incrementos salariales. La UBA encabeza la distribución con $18.836.747.590, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba con $7.202.779.000, la Universidad Nacional de La Plata con $5.543.508.465 y la UTN con $1.973.249.762. La cartera también autorizó la transferencia de $132.965.000 a la Red de Interconexión Universitaria (RIU), depositados en la cuenta corriente del Banco Patagonia.

El Ministerio remarcó que “los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

En un comunicado, la cartera a cargo de Pettovello expresó que: “Como ya hemos señalado en comunicaciones anteriores, se trata de un paro ilegítimo, que responde a motivaciones políticas y no tiene como prioridad la educación. Los únicos damnificados por estas medidas de fuerza son los estudiantes, cuyo derecho a aprender se ve afectado por decisiones que atentan contra la continuidad de su educación”.

El conflicto podría extenderse más allá del paro del miércoles: Conadu Histórica convocó a una huelga nacional de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto, y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales tiene prevista una “jornada de visibilización” para el 19 de ese mes, cuando se cumplirán 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.

La mesa paritaria fue convocada para el martes 1° de septiembre. Tres días después, el 4 de ese mes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebrará su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes del debate.

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