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El intendente de Venado Tuerto habló tras el fallo que obliga a reparar tres rutas nacionales: “Hoy da miedo transitar la 33”

Leonel Chiarella habló en Infobae al Regreso sobre la crítica situación de los corredores viales del sur de Santa Fe, el impacto en la seguridad y los costos logísticos, y el reclamo por el destino de los fondos destinados a su mantenimiento

La Justicia ordenó a Vialidad Nacional reparar y señalizar tramos de las rutas 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe
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La situación de las rutas nacionales que atraviesan el sur de Santa Fe llegó a la Justicia después de meses de reclamos de vecinos, municipios y dirigentes de la región. El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional realizar tareas urgentes de mantenimiento en distintos tramos de las rutas 7, 8 y 33, en medio de una disputa por la falta de conservación de la red vial.

En ese contexto, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, describió en Infobae al Regreso el impacto que tiene el deterioro de esas rutas en una región cuya actividad económica depende en buena medida del transporte de personas y cargas. “Hoy da miedo transitar la ruta 33 por el estado en el que está, porque no te podés tirar a la banquina por los pastos altos, los pozos, los ondulamientos”, afirmó.

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El jefe comunal sostuvo que el problema ya excede el estado de las calzadas y obliga a los municipios a intervenir sobre una infraestructura que corresponde a la jurisdicción nacional. “Nos estamos haciendo cargo en la traza urbana, de cortar el pasto, de arreglar los baches”, señaló.

Un reclamo que llegó a la Justicia

El planteo judicial fue impulsado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y quedó bajo la órbita del juez federal Aurelio Cuello Murúa. En marzo de 2025, el magistrado ordenó a Vialidad Nacional señalizar el estado de las rutas, establecer desvíos cuando fueran necesarios y ejecutar tareas de bacheo y relleno en distintos sectores de las rutas 7, 8 y 33.

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(Infobae en Vivo)
Leonel Chiarella afirmó que hoy da miedo transitar la ruta 33 por los pozos, los ondulamientos y el pasto alto en las banquinas (Infobae en Vivo)

La causa tuvo nuevas resoluciones durante 2025 y 2026. En enero de este año, el juzgado ordenó a Vialidad Nacional cortar en un plazo de 48 horas el pasto de las banquinas de las rutas 8 y 33 y recordó la obligación de continuar con los trabajos de bacheo sobre la ruta 33.

La Justicia federal, a raíz del planteo que hizo y el amparo que presentó nuestra senadora, le ordena a Vialidad Nacional que repare las rutas”, explicó Chiarella. Para el intendente, la intervención judicial expone la falta de mantenimiento sostenido de corredores fundamentales para la región.

Vialidad Nacional, por su parte, reconoció en el expediente restricciones presupuestarias y financieras que afectaron la realización de trabajos de conservación. Durante 2025, el organismo informó la ejecución de tareas de fresado, reparación de deformaciones y colocación de concreto asfáltico en distintos tramos de la ruta 33.

El costo de circular por rutas deterioradas

Para Chiarella, el deterioro de la infraestructura vial tiene consecuencias que van más allá de la comodidad o el tiempo de viaje. El intendente vinculó el estado de las rutas con la seguridad vial, los costos del transporte y la presión que los siniestros generan sobre los sistemas de salud provinciales y municipales.

(Infobae en Vivo)
El deterioro de las rutas nacionales llevó a los municipios a cortar el pasto y arreglar baches en sectores urbanos de Venado Tuerto (Infobae en Vivo)

Por cada peso que no se invierte en las rutas y que está en los plazos fijos, los accidentes terminan en los hospitales públicos”, advirtió.

También puso el foco en el transporte de cargas, central para la economía del sur santafesino. “Un 20% más de costo logístico por el estado de las rutas, por el tiempo que tardan los camiones y por las roturas”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el destino de los recursos vinculados al mantenimiento de la red vial. “Esa plata, en vez de venir al mantenimiento de las rutas, está en plazos fijos”, afirmó al referirse al fondo SISVIAL y a las investigaciones periodísticas sobre el uso de esos recursos.

El pedido para que la Provincia se haga cargo

Ante la falta de respuestas nacionales, Chiarella destacó el trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe y las inversiones realizadas por la gestión de Maximiliano Pullaro en las rutas provinciales. La situación, sostuvo, es diferente en los corredores que permanecen bajo jurisdicción nacional.

Captura - LEONEL CHIARELLA, INTENDENTE VENADO TUERTO – Infobae en Vivo
Chiarella sostuvo que el mal estado de las rutas nacionales aumenta los accidentes, la presión sobre los hospitales públicos y el costo logístico del transporte de cargas

Con las autoridades nacionales realmente no hay ningún interlocutor”, aseguró. Según explicó, esa falta de respuesta llevó al municipio a realizar tareas de mantenimiento en sectores urbanos de las rutas que atraviesan Venado Tuerto.

Pullaro reclamó que, si Nación no está en condiciones de mantener determinadas rutas, sean transferidas a la provincia. El planteo se suma a la discusión sobre el futuro de la red vial nacional, las concesiones y el esquema de peajes.

Chiarella, sin embargo, remarcó que la responsabilidad sobre esas rutas continúa siendo del Estado nacional. “El mantenimiento de las rutas viales es una obligación que tiene Vialidad Nacional”, sostuvo.

El reclamo que comenzó en el sur de Santa Fe terminó así en los tribunales. Mientras la Justicia exige intervenciones urgentes y Vialidad ejecuta trabajos puntuales, los municipios de la región siguen reclamando una solución de fondo para una red vial que consideran estratégica para la seguridad, la producción y el transporte.

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