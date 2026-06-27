Renunció Manuel Adorni, el funcionario que Milei defendió incansablemente y tuvo que soltar

Manuel Adorni tuvo que renunciar como jefe de Gabinete (RS Fotos)

Luego de los repetidos e insistentes intentos de Javier y Karina Milei de protegerlo desde marzo, finalmente dio un paso al costado el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. Se va solo en el gobierno nacional, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito y acorralado en el Congreso por la oposición. “Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor”, escribió, para disimular, en su cuenta de X, después de una agonía de más de 100 días.

La renuncia de Adorni, con una carta donde se presenta como víctima de una operación, se concretó esta tarde de sábado, horas antes del partido de Argentina. Cuatro meses después de la primera revelación, en Clarín, sobre los manejos de fondos de origen sospechoso de Adorni, con la inclusión de su esposa, Betina Angeletti, en el avión presidencial en el viaje de Javier Milei a Nueva York para la Argentina Week 2026, y la filtración de un viaje familiar a Punta del Este a bordo de un avión privado.

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Adorni, a quien Milei no le dio siquiera la posibilidad de una visita en Olivos, hoy, parte del Gobierno sobre el filo del abismo político, apuntado por la Justicia; abandonado por el resto del Gabinete; y cercado en el Senado y Diputados por el kirchnerismo. Esto, a pesar de que el PRO y una parte de la UCR intentaron ayudarlo (y así, congraciarse con Milei) con una serie de artilugios reglamentarios para postergar el tratamiento de los pedidos de interpelación y la moción de censura que impulsaban los opositores duros. Pero incluso los aliados ya no tenían margen para ayudarlo, y se encaminaban a votar su interpelación después de la última tregua.

La Jefatura de Gabinete quedará, muy probablemente, en manos de Diego Santilli, hasta ahora titular de Interior. El histórico dirigente de PRO no quería saber nada con ese lugar caliente, donde “te quemás”, decían en su entorno. En cambio, prefería dedicarse a hacer campaña por la gobernación de la Provincia desde el más tranquilo y adecuado ministerio político. Pero debió ceder, y en su equipo ya le buscan el lado positivo a la forzada designación. También se rumorea la posibilidad de que lo suceda el canciller, Pablo Quirno, cercano a los Caputo y de buena relación con Karina Milei.

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Milei respaldó incansablemente a Adorni, por redes, en entrevistas y en discursos, con retuits y con su propia voz. Con gestos de cariño, confianza y cercanía hizo lo mismo Karina Milei. Al punto de que su último mensaje en X, que data de marzo, es una foto de ella misma con Adorni acompañada por un mensaje de respaldo total y cariño dirigido al querido ex vocero. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad, Manuel”, decía.

Hoy, después de la renuncia forzada, “el Jefe” sostuvo esa línea para disfrazar el malestar interno. “Gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo”, le escribió. El Presidente, mientras tanto, se dedicó a retuitear sobre otros temas. Santiago Caputo reposteó un mensaje para reivindicar a Quirno.

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El edificio de Caballito donde Adorni tiene un departamento investigado (Gustavo Gavotti)

La decisión se masticaba desde hace semanas, pero terminó de tomarse en el despacho de Karina Milei el jueves, cuando Milei ya había partido hacia Europa. Y se comunicó en la mañana del viernes a los más cercanos a la cúpula. La noticia corrió a toda velocidad por los despachos importantes del mundillo libertario y llegó pronto a la prensa, siempre en off the record.

Si bien en el Gobierno aseguran que fue una determinación de Adorni, fue Karina Milei quien echó al ex vocero. Había esperado largamente que Javier Milei se convenciera de que ya no podía sostenerlo, a pesar de sus deseos, sin inmolarse. Altas fuentes del Gobierno deslizaron que el motivo de fondo, el punto de quiebre, fue el temor a que el jefe de Gabinete fuera procesado mientras aún se encontraba en funciones.

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Fue esta semana que el jefe de Estado terminó de darse cuenta de que, a pesar de que Adorni les decía a él y a su hermana que no aparecerían más escándalos, no podían controlar las filtraciones y sus consecuencias en la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita. “Hiciéramos lo que hiciéramos, el goteo que salía de la Justicia era incesante, pero sobre todo impredecible”, dijeron. En el Gobierno asumieron que el costo Adorni era muy alto y que ponía en riesgo el principal objetivo, la reelección. Algo con lo cual Milei, de todas formas, hasta hace muy poco no estaba de acuerdo, como dejó en claro en aquella reunión de Gabinete donde dijo que estaba dispuesto a perder las elecciones con tal de no traicionar a su jefe de ministros.

De hecho, hubo varias discusiones por el caso entre los hermanos. Karina Milei le soltó la mano a Adorni antes que el Presidente, después de escuchar aquella entrevista del ministro con la señal LN+, donde intentó justificar su patrimonio en negro con la famosa “billetera fría” de su padre con 200 mil dólares. Milei, en cambio, se negaba a darle la espalda, y responsabilizaba insistentemente a la prensa de querer ensuciarlo sin razones.

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Fue en la transición hacia la salida de Adorni que el Presidente dijo, desde Madrid, el viernes por la mañana, que lo sostenía, pero mencionó por primera vez de la posibilidad de echarlo. “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada, pero yo creo en su honestidad”, dijo. Era una señal de que, presionado por su hermana y Caputo, empezaba a sentir un dejo de duda.

Karina Milei esperó el momento oportuno para que su hermano bajara la guardia y deshacerse de Adorni. Un ejemplo más de la particular mecánica de gestión de los Milei que los históricos del espacio aprendieron a entender a la fuerza, con el tiempo. “Llega un punto en el que esperan a que lo canse un tema para actuar”, explicaron.

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Incluso, deslizaron en Balcarce 50, la secretaria general esperó a que el jefe de Estado estuviera fuera del país para gestar la salida de Adorni. Se quedó en Buenos Aires para pergeñar la salida y la sucesión. Y mandó que lo secundara, en su lugar, como en pocas ocasiones, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, amiga contenedora del Presidente.

De todas formas, Karina y Caputo quisieron esperar a que Milei retornara para ejecutar el movimiento. El Presidente, que había partido el jueves hacia Europa, regresaba el sábado por la mañana, después de mantener una serie de actividades exprés y gestadas con poca antelación en Madrid. “No se iba a hacer en ausencia del Presidente, pero estaba decidido desde antes”, deslizaron en Gobierno.

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La casa de Indio Cuá, también bajo la lupa de la Justicia

La decisión de que Adorni renuncie durante el Mundial fue una idea del sector de Santiago Caputo, que también esperaba que el propio Milei terminara de convencerse de la necesidad de eyectar a Adorni. Una vez aprobada su salida consensuaron comunicar la decisión formalmente el domingo, al día siguiente del partido de Argentina vs. Jordania. Pero a lo largo del viernes, cuando el tema creció en la agenda pública, decidieron adelantar al sábado la difusión de la noticia más esperada. Adorni salió con su carta al Presidente a las 18.38 del sábado. Karina, con su tuit, dos minutos después.

La salida de Adorni es el producto de una sumatoria de factores. Además de evitar el papelón de sostener un funcionario procesado y de la necesidad de reconstruir la imagen pública del Gobierno de cara a las elecciones, los Milei privilegiaron resguardar la relación con Patricia Bullrich. A la postre, la jefa de senadores violetas resultó la gran ganadora en la historia de Adorni desde que advirtió, hace un mes y medio, que era imperioso que se fuera sin más demoras.

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Si bien on the record lo defendían, hubo varias señales de los Milei durante los últimos días que sugirieron el desenlace anti Adorni. Karina Milei se lo había deslizado a varias personas de su confianza después de las declaraciones sobre el pendrive". Y Milei había omitido mencionar a su jefe de Gabinete en la cena del martes por la noche en la Fundación Faro. Y en el viaje a Rosario por el Día de la Bandera, el sábado pasado, algunos ministros contaron que vieron a Adorni llamativamente solitario.

Ahora, hay quienes deslizan que los Milei podrían sostener a Adorni en YPF, principalmente para que cuente con fondos para defenderse en la Justicia. Si no fuera así, significaría que la relación se rompió y que Adorni, que hasta el jueves seguía convencido de su propia permanencia, quedó entregado a su propia suerte.