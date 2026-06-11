El día después de la presentación de la declaración jurada de Adorni y los planes de “reconversión”

Manuel Adorni

Treinta y seis días después de la promesa del presidente Javier Milei, Manuel Adorni presentó el detalle de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Tras la oficialización, y coincidiendo —no casualmente— con el inicio del Mundial 2026, el jefe de Gabinete cranea su relanzamiento en la gestión luego de varias semanas de bajo perfil.

Con la mente en las correcciones patrimoniales que presentó, entre las que admitió USD 300.000 de ganancias con Bitcoin, el funcionario hace un nuevo esfuerzo por dejar atrás la polémica abierta desde los primeros días de marzo, cuando trascendió la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación presidencial que viajó a Nueva York a participar de la Argentina Week.

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A más de un mes de su última conferencia de prensa, tampoco se repitieron los contactos con gobernadores que supo protagonizar durante sus primeros meses de gestión ni las apariciones televisivas que durante mucho tiempo fueron uno de sus principales activos políticos.

“A partir de hoy empieza un punto de inflexión en ascenso. Serán días de ruido mediático donde esperamos que quede claro que está todo en regla y que no es un chorro“, planteó, casi a modo de expresión de deseo, una fuente inobjetable al respecto.

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En el oficialismo admiten que el ministro coordinador cometió un error en la confección de sus primeras declaraciones juradas ya en la función pública, pero se esmeran por remarcar que no se ocultó información ni hubo irregularidades. “Cometió un error involuntario: copió las declaraciones que venía haciendo antes de ser funcionario. Con sus errores y sus virtudes son 25 años de ahorro, con ganancias cripto en 2014. Están todas las operaciones registradas”, expresaron desde su entorno.

El jefe de Gabinete junto a Karina Milei y Santiago Caputo (REUTERS)

“El error de arrastre en las declaraciones tiene que ver con que nunca fue funcionario público. Todo fue en diciembre de 2023 marcado por la hiper, problemas con las leliqs, 60% de pobreza, primeras horas de vocero, conferencias a las 8 de la mañana. Nadie en el Gobierno dormía”, lo justificó un colaborador.

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En ese contexto, y como parte de una estrategia para despejar interrogantes sobre su situación patrimonial, Adorni adhirió junto a su esposa al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) que se sancionó dentro de la ley de Inocencia Fiscal. El accionar tomó a varios integrantes del Gabinete por sorpresa. Si bien niegan que haya una directiva impartida a los titulares de los ministerios, varios aprovecharon para seguir los pasos del ministro coordinador.

“No estaba al tanto, pero es una buena recomendación contable y penal”, se expidió una voz con acceso al despacho presidencial. “No sabía ni siquiera lo que era. Mi contador no lo considera”, respondió uno de los ministros consultados. “Nunca pensé en adherir, pero es una decisión personal de cada uno en función de su situación fiscal”, planteó otro. “No lo vamos a usar para lo que lo usa la gente común. No vamos a blanquear guita ni a evadir impuestos”, alertó un tercero que se plegó a la iniciativa.

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Entre los que sí lo hicieron, uno de ellos buscó desmentir que el tapón fiscal, contemplado en el régimen, tenga impacto en materia judicial. “Es mentira que el fiscal no puede pedir información de períodos anteriores. No es judicial”, sostuvo una fuente al tanto.

El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador en Diputados

Más allá de las discusiones jurídicas y tributarias que despertó su adhesión al régimen, en el entorno del jefe de Gabinete consideran que el foco debe volver a la gestión cotidiana. Pasado el “operativo clamor”, el puntapié inicial de la reconversión, el desafío por reimpulsar la dinámica de gestión vuelve a ponerse en marcha.

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“Está firme. No hay recambio que no altere el status quo”, confesaron desde una de las tribus en pugna. En este escenario la mesa política de este jueves a las 13.30 configura una primera parada simbólica en los planes por recuperar la actividad. “Hoy será la mesa, mañana nos sentaremos a pensar agenda, pero hay que terminar con este tema”, confesaron desde la Jefatura de Gabinete.

Como parte de ese intento por dar por cerrado el capítulo patrimonial y recuperar centralidad política, el funcionario apostó a darle visibilidad mediática al asunto. El primer movimiento en esa dirección fue la entrevista que brindó, sin ahondar en detalles, con el periodista José Del Río para La Nación + en la que admitió que evaluó dejar el cargo. “Pensé en renunciar, pero entendí que era un tema más grande que mi denuncia. Me dolió un montón que me traten de chorro. Entendí que no me podía ir”, planteó.

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“Judicialmente está protegido. En tribunales le sirve esta explicación”, sostuvo un integrante del reducido círculo tras la entrevista al tiempo que evitó opinar respecto al impacto político de la causa. “Aclaró lo que tenía que aclarar. Veremos las repercusiones”, sumó un segundo actor.

Con el respaldo de Javier y Karina Milei, Adorni se prepara para encabezar un nuevo intercambio de la mesa política en sus oficinas del Ministerio del Interior el día después de la presentación. El encuentro llega además en un momento delicado para el oficialismo, todavía atravesado por las secuelas de la última sesión del Senado, en la que el oficialismo postergó el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada, lo que abrió un nuevo escenario de tensión entre la Casa Rosada y la senadora Patricia Bullrich.

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La senadora Patricia Bullrich en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires (Jaime Olivos)

Pese a esas diferencias, en la Balcarce 50 aseguran que el vínculo no atraviesa un punto de ruptura. Aquel Gobierno que hasta no hace mucho ‘ejecutaba’ a los díscolos parece haber perdido esa impronta. Hoy, a las rabietas de la jefa de bloque en el Senado le corresponden con fotos y reuniones. Y este jueves, que está cumpliendo 70 años, habrá una torta con velitas durante la reunión para agasajar a la fanática de Tita Merello.

La entrevista, la mesa política y la exposición del patrimonio del ministro coordinador forman parte de un nuevo intento de la administración libertaria por dar vuelta la página. En la Casa Rosada creen que el punto de inflexión ya empezó, pero también son conscientes de que ningún relanzamiento es posible mientras la conversación siga girando alrededor del tema. “Hay que terminar de salir de este quilombo primero”, resumió una fuente oficial.

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