“Se corta sola”: el juego de Bullrich impacta en el Senado y genera malestar en la mesa política del Gobierno

La jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, en la Cámara de Senadores (NA)

“Patricia se corta sola”, planteó este lunes un integrante de la mesa política ante Infobae para describir las diferencias entre la Casa Rosada y Patricia Bullrich. La frase resumió el clima que dejó la sesión del jueves pasado, cuando el Senado aprobó 74 pliegos judiciales y postergó el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que expuso las diferencias entre las distintas tribus libertarias.

La decisión de aplazar el debate abrió una fuerte discusión interna. En la mesa política, que tiene previsto volver a reunirse el próximo jueves, cuando la legisladora cumpla 70 años, hay tantas posiciones como integrantes y las diferencias internas impactan directamente sobre los planes legislativos.

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Mientras algunos interpretaron la maniobra como un intento por dejar abierta la posibilidad de convocar una nueva sesión para avanzar con el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, desde el entorno de Bullrich desmintieron la versión y expresaron que era necesario ganar tiempo para consolidar apoyos. Una tercera posición sostiene que se trató de un acuerdo con la bancada peronista a cambio de la aprobación de los pliegos tratados.

“La semana pasada nos faltaban dos votos. Estábamos en 35 y Patricia no se la juega con dos menos. Mirá si alguien se levantaba al baño”, sostuvo un ladero bullrichista.

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Aunque dos de los nueve integrantes de la mesa política ponían en duda -durante la tarde del lunes- la realización de una sesión el próximo miércoles, desde el bloque oficialista garantizan haber instrumentados los cambios necesarios en el proyecto que les permite contar con los respaldos necesarios para aprobarlo por lo que aseguran que la convocatoria sigue en pie.

Bullrich junto a Sturzenegger

Lo cierto es que la medida, pensada para ser tratada el pasado jueves junto a los pliegos de jueces y fiscales, debió ser postergada por orden directa de la cúpula de poder tras la falta de acuerdos reportados por la senadora. El aplazamiento habilitó un cruce de versiones y acusaciones entre las tribus libertarias en pugna.

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Por estas horas, el optimismo reina en la bancada violeta liderada por la ex ministra, donde garantizan contar con -al menos- el piso de los 37 votos necesarios para la sanción del proyecto de ley diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El problema era el capítulo de Tierras, pero está resuelto. Los votos están”, sostuvo un legislador.

En sintonía, una fuente de Casa Rosada sostuvo que el capítulo 3 -que incluye modificaciones en las leyes de manejo del fuego, de expropiaciones y de tierras rurales- encontró resistencia en un grupo de radicales, entre ellos los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Carolina Losada, algo que había comunicado la senadora al Poder Ejecutivo el pasado jueves. Además, reveló que por estas horas hay conversaciones cruzadas para aplicar modificaciones en el articulado que genera el rechazo de los aliados.

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“Hubo pedido expreso de que hubiera margen para seguir negociando una vez que nos enteramos que Patricia no llegaba con los votos para tratarlo el jueves pasado”, contó un alfil legislativo, y sumó: “Necesitamos tiempo para seguir las negociaciones internas y externas. Por eso, el miércoles no sería un día para sesionar”.

De cara a una eventual sesión el próximo miércoles, estiman reunir entre 39 y 40 votos, con el respaldo de bloques aliados si se habilita los cambios en el capítulo 3.

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Sin embargo, un tercer actor del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei habló de “mala praxis” por parte de la senadora y puso en duda su versión respecto de la falta de consensos para avanzar con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Estaba previsto que se tratara, incluso bajaron con un dictamen firmado por todos. No bajas a sesionar si no tenes los votos. Patricia hace lo que le gusta hacer: traicionar”, definió ante este medio.

La senadora Patricia Bullrich en la Catedral de Buenos Aires (Jaime Olivos)

Al respecto, el titular de la bancada de uno de los bloques de la Cámara Alta sostuvo ante este medio que el pasado jueves, “los votos estaban”, y que se optó por posponer la discusión del proyecto debido a cambios de último momento. “Para evitar un inconveniente, la pasamos porque íbamos a tener otra sesión este jueves”, justificó.

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En algunos despachos de Balcarce 50 reflotaron las acusaciones contra la senadora a la que responsabilizan de haber diseñado la sesión en función de sus necesidades y de trasladar planteos alarmistas al Ejecutivo para postergar la ley y así volver a sesionar la semana siguiente con el objetivo de avanzar en el tratamiento del pliego de Verónica Michelli. La versión fue categóricamente desmentida desde su entorno. “El pliego de Michelli se iba a discutir en la primera sesión, si se votaba tierras”, contrapusieron.

Las acusaciones no quedaron circunscriptas a la legisladora. En medio de los cuestionamientos cruzados, hay quienes sostienen que Bullrich actuó en coordinación con el asesor presidencial, Santiago Caputo, al que le facturan haber intentado restringir algunos pliegos judiciales como el de Emilio Rosatti, hijo del cortesano Horacio. “Bullrich enquilombó la sesión y empiojó la ley, dijo que se caía tierras y la extranjerización cuando no era así. Lo hizo con la anuencia de Caputo. Es su esencia, no les importa si es bueno o malo para el Gobierno”, se expidieron desde uno de los campamentos violetas.

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En paralelo, una fuente legislativa intentó vincular los movimientos de Bullrich con la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya relación con el Poder Ejecutivo es nula. “Durante el cuarto intermedio, desde el Salón Rosado, Villarruel le pedía a algunos legisladores que acompañaran a Bullrich”, reveló una fuente legislativa. No obstante, del entorno de la titular del Senado rechazaron categóricamente el postulado.

Cruce entre la senadora Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel

Pese al malestar que sobrevuela entre las autoridades de la administración libertaria, en el Poder Ejecutivo descartan la ruptura con la legisladora, algo que intentaron descartar con el retrato entre Karina Milei y Patricia Bullrich. “Está todo más que bien. Tuvo algunas diferencias que manifestó, pero tiene buena imagen y es valorada por el Presidente”, se expidió un alfil karinista. “Es un espacio plural, diverso y amplio”, coincidió otro funcionario.

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Ajena a dardos y elogios, pero por sobre todas las cosas fiel a su estilo, la senadora hizo caso omiso a las críticas internas y externas y publicó un video musicalizado con canción de Tita Merello, “Se dice de mi”, interpretada por La Joaqui. Con mucha interacción digital, Bullrich hizo mención al desafío electoral que le atribuyen rumbo a 2027. Horas antes, su intérprete, el diputado Damián Arabia había asegurado que la senadora “va a estar donde el proyecto la requiera”.