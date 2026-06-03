Política

Bullrich habló de “partido feminista” y cuestionó la marcha: “No le importan los resultados, sino el marketing”

La senadora se refirió a la multitudinaria movilización del Ni Una Menos y defendió la gestión del Poder Ejecutivo contra los femicidios. Además, se refirió al caso Agostina: “No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo”

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich habló de "partido feminista" y cuestionó la movilización de Ni Una Menos (Fotos: Gabriel Cano/Comunicación Senado).-

En medio de una nueva multitudinaria movilización por el movimiento Ni Una Menos, la senadora Patricia Bullrich se refirió a la marcha, habló de “partido feminista” y apuntó: “No le importan los resultados, sino el marketing”. Además, por primera vez se refirió al caso Agostina y defendió las acciones que se llevaron a cabo para detener a Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la nena de 14 años.

En sus redes sociales, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación realizó una extensa publicación en la que defendió la gestión del Poder Ejecutivo y apuntó, indirectamente, contra la oposición. “El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas. Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad”, afirmó en el inicio.

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“Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores. Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel”, continuó en el posteo.

Patricia Bullrich

Y sumó: “Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar”.

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Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento donde nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda”, enfatizó en otra parte del mensaje.

En tanto, se refirió al caso de la menor de 14 años que fue brutalmente asesinada en la provincia de Córdoba y estuvo casi una semana desaparecida. “En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida”, completó la exministra de Seguridad.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje en su cuenta de X y citó con una de las frases típicas en sus publicaciones: “MASTERCLASS”.

El mensaje de Bullrich llegó en un momento de tensión con la plana mayor del Gobierno por las diferencias que marcó la propia senadora por el pliego de la jueza Michelli. Tras una cumbre con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la exministra publicó el comunicado.

Marcha Ni Una Menos - Congreso - 3 de junio - drone
La vista aérea de la movilización en el Congreso de la Nación (RSFotos)

Si bien en la previa de la manifestación desde el seno del Gobierno cuestionaron la “politización” de la movilización, lo cierto es que la brutalidad de los últimos casos de femicidios que se conocieron en los últimos días activó la presencia de más personas en el centro porteño.

En diálogo con Infobae, varias de las manifestantes que estaban en la zona del Congreso de la Nación afirmaron: Vengo para que no maten a más chicas, ni hijas, ni a nadie. Otra joven encontró un motivo más personal y familiar. “Vine porque vengo de una familia que sufrió mucha violencia. Mi papá es una persona violenta. Decido luchar por las personas que no se animan”, remarcó.

La convocatoria tuvo el epicentro cerca de las 18, cuando comenzó la lectura de un documento. Entre las personas que decidieron asistir al reclamo, había varios familiares de víctimas de femicidios que recuerdan a las mujeres y niñas con carteles y banderas.

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