El fenómeno climático que preocupa a la Casa Rosada y la posibilidad de que se declare un feriado por la Selección

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei

Esta semana se reunió la Mesa Política en la Casa Rosada. Se trata del ámbito deliberativo más importante que tiene el Gobierno en materia de seguimiento de políticas y reformas, la cual está compuesta por los principales dirigentes políticos del oficialismo. Cuando es habitual que se comuniquen los avances en la hoja de ruta legislativa de La Libertad Avanza, un apartado se coló en el resumen ejecutivo del encuentro: se habían analizado los posibles efectos colaterales que puede traer El Niño.

Y es que en el Poder Ejecutivo se elaboraron y circularon informes que ya prevén un incremento de precipitaciones “por encima de lo normal” durante la primavera y el verano, particularmente en el noreste argentino y la Cuenca del Plata, que podría afectar numerosas provincias. “Hay potencial impacto sobre la población, la infraestructura y los servicios esenciales”, afirma uno de ellos, elaborado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional encargado de la coordinación ante desastres.

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En el Gobierno son rutilantes al respecto. “No se está hablando demasiado del tema por el Mundial, pero las provincias que corren más riesgo por este tema ya están coordinando internamente en sus distritos porque si no previenen puede ser una catástrofe”, afirma una fuente gubernamental involucrada en las conversaciones.

Las previsiones de precipitaciones de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) publicado el 17 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó en su último informe sobre El Niño que Argentina enfrenta una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno se mantenga durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026, con proyecciones que anticipan lluvias muy por encima de los valores históricos en provincias como Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba. También hay alertas para el este de la Patagonia.

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El Niño, conocido científicamente como El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), no es un fenómeno evitable. Consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial en sus sectores central y oriental, un proceso que altera la circulación atmosférica a escala global, lo cual para la región implica mayores precipitaciones de las habituales. La AFE identificó 5.476.680 hectáreas potencialmente inundables con una población estimada en 920.211 personas expuestas.

En la Mesa Política del martes pasado, Karina Milei y Diego Santilli acordaron que irán durante la primera semana de agosto a la ciudad de Resistencia, Chaco, donde habrá una cumbre con gobernadores del NEA para escuchar algunas de las demandas que tienen para incrementar sus márgenes de prevención. Se trata de una nueva tarea que incorpora la hermana presidencial, que se erige en términos informales como una suerte de ministra coordinadora blue.

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En términos de fondos, la única asistencia que puede realizar el Gobierno es una erogación extraordinaria en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cuales están reservados para situaciones de contingencia. Estas pasaron a estar en manos del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien responde directamente a Santilli. En la Casa Rosada creen que podría haber flexibilizaciones para otorgarlos.

La alerta emitida por el Gobierno ante la proximidad de "El Niño" (AFE)

Aunque todo suma, estos no suelen ser por montos exorbitantes. En el caso de la provincia de Santa Fe, de los $132.219 millones invertidos en materia de infraestructura hídrica y para cuencas, tan solo $4.923 millones provinieron de los ATN. Luego de haber reunido al Comité Interministerial Operativo de Emergencia provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro marcó que hay una ventana de “aproximadamente 90 días para hacer lo que falta y llegar mejor preparados”.

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Hay provincias que están siendo afectadas por las primeras crecidas importantes de la temporada. El Gobierno de Entre Ríos informó que el norte provincial y la costa del Uruguay fueron afectados por el temporal. La Prefectura Naval emitió un reporte marcando una tendencia al alza en municipios correntinos presionando a las autoridades a activar protocolos de contingencia.

La coordinación con Nación no se limita solamente a asuntos pecuniarios, sino que abarca a cuestiones burocráticas. Hay provincias que están en diálogo con SENASA para activar permisos transitorios de traslado de hacienda. Es algo que se hizo en Entre Ríos, donde se juntaron autoridades provinciales y del organismo sanitario a diagramar un protocolo de acción para el movimiento de animales desde islas a tierra firme.

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Durante la fase cálida, el noreste argentino es el área más expuesta, especialmente en primavera y verano, cuando se registran precipitaciones por encima de los valores normales. El escenario 2026-2027 agrava ese riesgo porque las lluvias extraordinarias coincidirán con el período de mayor pluviosidad estacional de la región. Para elaborar los informes, el Gobierno tiene organismos científico-técnicos como el SMN, el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Para la respuesta coordinada con las provincias —que son quienes solicitan la colaboración, en caso de ser necesario—, la AFE coordina el despliegue de medios del Gobierno Nacional como Fuerzas de Seguridad, Armadas y personal de diferentes ministerios (pueden ser asistencias en materia de Capital Humano o de estructuras de salud por los riesgos sanitarios que traen estos fenómenos).

Se prevé que en los próximos días se reúna el Consejo Nacional AFE-SINAGIR en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional, donde se presentará formalmente el plan ante las autoridades del Gabinete Nacional; también se realizarán la tercera reunión de Coordinación Federal en la provincia de Misiones; y una reunión regional con Córdoba el 28 de julio, orientada a evaluar los escenarios de afectación específicos para esa provincia.

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La vuelta de la Selección y las chances de un feriado

No será el único tema que tenga en agenda el Ministerio de Seguridad Nacional, ya que se prevén días intensos en relación a lo que suceda con el regreso de la Selección Argentina una vez finalizada la Final del Mundial. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión en la sede ministerial con representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

Para el lunes, la planificación depende de la decisión que tomen Lionel Messi y el plantel sobre la realización de una celebración pública tras su regreso al país. La AFA, a través de Claudio “Chiqui” Tapia, será la encargada de comunicar el itinerario definitivo a las autoridades, lo que permitirá definir el operativo específico. Hasta ahora, no se confirmó el recorrido ni la modalidad del posible festejo de la Selección, pero las áreas de seguridad trabajan en escenarios preventivos y alternativas para reaccionar una vez que se comunique la decisión del plantel.

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Festejos en el Obelisco tras la victoria ante Inglaterra

En los últimos días trascendió otro encuentro —revelado por el periodista Ignacio Miri en Clarín— en el Aeropuerto de Ezeiza en donde habrían estado funcionarios de Seguridad, responsables de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la empresa Aeropuertos Argentina y emisarios de la AFA. Que se haya conocido este dato no cayó bien puertas adentro del Gobierno, comentó una fuente inobjetable del oficialismo.

Hacia el final de la semana, desde la Casa Rosada informaron que se está evaluando la posibilidad de realizar un asueto para el personal administrativo en el día que se produzcan las movilizaciones para recibir a la Scaloneta, debido a que su circulación para ir a las oficinas ubicadas en el centro de la Ciudad se verá limitada por la amplísima cantidad de personas que irán. En tanto, ante las preguntas sobre si el Presidente estaría dispuesto a realizar un feriado nacional, la respuesta era tajantemente negativa.

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Esto finalmente no sería así. En el oficialismo admiten que si Argentina gana el Mundial, Javier Milei está dispuesto a declarar Feriado Nacional. Así lo aseguran quienes hablan con el Presidente. Se trata de un caso de extrema excepcionalidad. De cualquier manera, no habrá pronunciamientos hasta una vez finalizado el Mundial y que se conozca el cronograma de la vuelta de la Selección.

La posibilidad de declarar un feriado es algo nuevo dentro del vocablo libertario. Milei también se está acostumbrando a flexibilizar su agenda y frecuentar celebraciones provinciales: el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está esperando la respuesta de la Casa Rosada para saber si el libertario irá a la Fiesta Nacional del Poncho. “Está todo dado, pero los goles no se cantan hasta que la pelota entra en el arco”, dice una fuente inobjetable. En un principio, su aparición está apalabrada de manera informal. Cuando le preguntan sobre si irá, responde que deben chequear esa información con su hermana. “Es la persona que define mi agenda de actividades”, esgrime.