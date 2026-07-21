Elecciones 2027: "La economía se va a llevar por encima la política", pronosticó el presidente de la Bolsa

Adelmo Gabbi junto al presidente Javier Milei, recientemente en la Bolsa de Comercio

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, respaldó la gestión de Javier Milei y afirmó que la Argentina transita el rumbo económico adecuado, aunque reconoció que el riesgo político de cara a las elecciones de 2027 sigue latente entre los inversores, en declaraciones al periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La economía, los récords y “las inversiones impensadas”

Gabbi fue directo al evaluar la política económica del Gobierno. “Nosotros creemos que la línea política y económica del Gobierno es la correcta”, afirmó, y agregó que los datos que el presidente expuso en su discurso en el acto del aniversario de la Bolsa son verificables: “Los números que el presidente dio son los reales”.

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El titular de la Bolsa enumeró los indicadores que, a su juicio, respaldan esa lectura. Señaló el récord de exportaciones y destacó que la política económica internacional posicionó al país en una situación inédita: Argentina está “muy cerca de que la recalifiquen”, en referencia a una eventual mejora en la calificación crediticia soberana del país.

Gabbi también subrayó el ingreso de capitales extranjeros como una señal concreta del cambio de clima para los negocios. “Están llegando inversiones impensadas”, dijo, y anticipó que esos flujos “van a tener sus frutos en corto plazo”.

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“¿Esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes?”

Feinmann le planteó la otra cara del cuadro: la de los argentinos que no llegan a cubrir sus gastos básicos mes a mes. La respuesta de Gabbi fue sin rodeos.

“Honestamente creo que habría que ver si esa gente en otras oportunidades llegaba a fin de mes”, dijo. La frase condensó su posición: el punto de comparación no es el presente aislado, sino la trayectoria histórica del país.

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El presidente de la Bolsa reconoció que los tiempos de la recuperación tienen sus límites. “Es muy difícil en dos años y medio solucionar los problemas de todo el país”, admitió. Aun así, sostuvo que el avance es innegable: “Se han solucionado muchísimos problemas y el país está claramente en el camino correcto y estamos en el radar de las economías internacionales”.

El riesgo 2027: “Salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”

El periodista Eduardo Feinmann también le preguntó por el peso que tiene el calendario electoral en las decisiones de los inversores. Gabbi reconoció que el temor existe, aunque tiende a moderarse con el tiempo.

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“Va disminuyendo, pero sigue existiendo el riesgo”, precisó. Y explicó por qué ese riesgo tiene una dimensión particular en el caso argentino: “Es salir del camino correcto para entrar en el camino incorrecto”.

Esa definición —que implica un juicio sobre lo que representaría un eventual regreso del peronismo al poder— tiene consecuencias directas sobre el flujo de capitales. “Una persona que tiene que venir a invertir lo piensa muy bien”, señaló.

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Con todo, Gabbi cerró esa parte de la conversación con una perspectiva optimista. Citó al ministro de Economía para sostener que la dinámica económica tiene fuerza propia: “La economía se va a llevar por encima la política”, reprodujo.

Qué le dijo Milei realmente

La entrevista arrancó por un episodio que ocurrió la semana pasada durante una visita de Milei a la Bolsa. Feinmann aludió a versiones periodísticas sobre la frase que Milei le habría dicho a Gabbi al terminar su discurso en el acto del aniversario.

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La versión publicada indicaba que el presidente le pidió: “El año que viene traelo de vuelta”. Gabbi la matizó. Contó que, al finalizar el acto, se acercó a Milei a pedirle disculpas por el episodio con el socio que lo interrumpió. La respuesta del presidente fue otra: “No, no te hagas problema, salió muy bien y ojalá el año que viene salga mejor todavía”.

“Es más o menos lo publicado, pero no exactamente las palabras”, aclaró Gabbi ante Feinmann. Y cuando el periodista le preguntó en forma directa si Milei dijo “traelo de vuelta”, respondió sin dudar: “No, no”. Aunque añadió que el presidente “dio a entender como que le había servido”.

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El ingeniero de 80 años que interrumpió a Milei

El protagonista del acto fue el ingeniero Jorge Castellanos, socio de la Bolsa desde hace más de tres décadas. Gabbi lo describió como alguien con “una línea política conocida” y le atribuyó “mala memoria”.

El argumento de Gabbi fue que la institución recibió en su momento al expresidente Néstor Kirchner y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “sin ningún inconveniente, escuchándolo y no diciendo absolutamente nada”. Castellanos, en cambio, “no resistió”.

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El episodio se desató cuando Milei hablaba de los gobiernos anteriores y Castellanos lo interrumpió con el grito: “Como ahora, terminala”. El presidente no ignoró el comentario. Le respondió de inmediato y, en un segundo intercambio, lanzó la frase que concentró la atención del auditorio: “Si no te gusta, andate, ‘kuka’”.

Gabbi evaluó que la interrupción tuvo un efecto inesperado sobre el tono del discurso presidencial. “El presidente tenía un discurso muy económico, teórico, y pasó a la práctica del día a día”, describió. Y añadió: “Fue un discurso de una gran violencia por parte del presidente al final, gracias a esta participación”.