Crimen y Justicia

Horror en Catamarca: mataron a puñaladas a una mujer de 61 años y detuvieron a su hijo

Se trata de Norma Varela Tula. El acusado tiene 22 años y según denunció una familiar, el sospechoso tenía antecedentes de violencia familiar. Qué reveló la autopsia

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Mujer asesinada en catamarca portada
Norma Varela Tula, la mujer de 61 años asesinada en Catamarca

Norma Varela Tula, una mujer de 61 años de la provincia de Catamarca, fue asesinada de múltiples puñaladas y por el crimen detuvieron a su hijo. Según denunció la sobrina de la víctima, el sospechoso -identificado como Joaquín Tula (22)- era violento con su madre.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado domingo por la noche en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos de la Vega al 400, en el barrio La Chacarita, en San Fernando del Valle de Catamarca. Fue justamente la sobrina de Norma la que encontró el cadáver en medio de una escena espeluznante.

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“A un costado, con la cabeza hacia el sur, los pies hacia el norte, estaba ella tirada en el piso. La cara destrozada. Le había roto los lentes en su cara como si la hubieran molido a piñas. Tenía la cara destruida. Tenía una manguera negra de agua como las de PVC negro, incrustada en la sien del lado izquierdo (como de medio metro). Tenía un haragán en la vagina. La había ensartado con el haragán. Tenía los pantalones y la bombacha debajo de las rodillas, y había líquido en el piso”, señaló Soledad, la sobrina, en diálogo con el diario local El Ancasti.

Según dijo, existían antecedentes de conflictos y episodios violentos entre Norma y el hijo de 22 años, principal sospechoso del crimen. “La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, relató la mujer.

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La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, a cargo de Yésica Miranda. Según la autopsia, Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Si bien no trascendió el número exacto de puñaladas, desde la familia señalaron que la mujer recibió más de 40 puntazos.

“Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible. Ella sabía tener una heladera pegada a una pared, que estaba inclinada como si la hubieran empujado. Me da a pensar que ellos forcejearon. Había mucho desorden en la casa, propio de mi tía”, detalló.

De acuerdo con el medio local, las pericias preliminares señalaron que todo habría ocurrido entre las 12.45 y las 19 horas del domingo. Soledad contó que mientras estaba en su casa, cerca del domicilio de su tía, vio cuando el sospechoso llegó en un auto rojo, junto a un amigo.

“Estaba en mi casa haciendo limpieza. Veo que Joaquín llega con un amigo en un auto rojo. Llegan a mi casa, se estacionan al frente, conversan. Él entra a mi casa por el costado del pasillo y se dirigen a la suya, porque ellos entraban y salían por (el costado de) mi casa”, recordó.

La familiar relató que tras escuchar la disputa, observó a Joaquín salir de la casa desorientado y sin responder a sus preguntas.

“Entré a mi casa, me puse a cocinar y Joaquín salió. Habrá sido la 13.30. Salió corriendo para la avenida San Martín, por frente de mi casa”, explicó. Según la reconstrucción que pudo hacer, indicó que el joven se dirigió a la casa de un amigo, en el Barrio 240 Viviendas, donde dejó parte de sus pertenencias y habría comentado que mató a su madre", añadió.

Posteriormente se contactó a un hombre que usualmente le daba trabajo, quien notó que presentaba manchas de sangre y una mano lastimada. El conocido lo llevó a su domicilio, donde habrían mantenido una pelea. Tras el incidente, el hombre se dirigió a la casa de Soledad para avisarle que algo grave había ocurrido con su tía.

“Es un hombre grande, con un corazón inmenso. Ahí él le cuenta que había matado a su mamá. Lo retiene. Se saca las zapatillas y supuestamente una billetera. Él lo retiene y le da unas ojotas”, señaló la sobrina.

“Eran las 20.10 más o menos, y me da el dato de que le habían hecho algo a mi tía. Lo primero que hice es entrar corriendo a la casa. Entro a buscarla habitación por habitación. Entro a la habitación de él, en una punta de la cama había una bolsita con preservativos. Voy a la cocina, veo que había una hornalla encendida sin nada encima. Intenté apagarla, pero no se cerraba el gas”, relató.

Recordó que al buscarla en su habitación no la encontró, y que entonces revisó otra pieza que estaba cerrada con llave: “Abro la puerta y me encuentro con un escenario terrible”, detalló.

Desde el entorno familiar señalaron que la víctima había comenzado a cobrar su jubilación recientemente, lo que habría motivado nuevas exigencias económicas por parte del supuesto agresor. Según el relato de Soledad, el acusado no trabajaba y pretendía vivir a expensas de su madre.

“No tengo palabras para describir lo que vi. Declaré (el domingo a la noche). La agresión con mi tía venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre los dos. Ella lo corría de la casa porque él era muy violento”, finalizó.

Una sobrina, identificada como Florencia Tula, publicó un mensaje de despedida: “Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta. Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor”.

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