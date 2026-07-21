Desde noviembre de 2023, los salarios formales resignaron el equivalente a un sueldo por la inflación

Desde noviembre de 2023, los salarios formales perdieron capacidad de compra pese a la recuperación reciente de los ingresos registrados

Durante el mes de mayo los salarios de Argentina mostraron un leve incremento con una suba del 2,2%, según el último informe del INDEC. La inflación registrada por el Índice de Precios al Consumidor fue de 2,1% en el mismo período. Sin embargo, la evolución de los salarios, especialmente en el sector registrado, no logró igualar el aumento general de los precios.

La diferencia entre sectores y la evolución acumulada desde noviembre de 2023 evidencian una pérdida sostenida del poder de compra, según el análisis de Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

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Argañaraz explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer que, aunque los trabajadores privados formales son quienes mejor se posicionan frente a la inflación, su poder adquisitivo permanece por debajo de los niveles previos al salto cambiario de diciembre de 2023.

El sector registrado no logró compensar con sus salarios el impacto del salto inflacionario y resignó poder de compra frente a los precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista describió la situación de los empleados públicos nacionales y provinciales. Además, precisó que, si se acumulan las pérdidas de los últimos treinta meses, “da una pérdida de 8,8 salarios de noviembre del 2023”.

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Sobre los empleados públicos provinciales, Argañaraz explicó: “Hoy un empleado público provincial tiene un poder adquisitivo más bajo que el de noviembre del 2023”.

El economista vinculó este fenómeno con la política económica nacional: “Acá se ve claramente el eje de la política económica nacional, que va a una disminución del gasto público, que achique el peso del Estado en la economía para darle espacio al sector privado”. Según Argañaraz, esta estrategia explica tanto la caída del poder adquisitivo como la reducción de la cantidad de empleados públicos.

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Argañaraz vinculó la caída del poder adquisitivo y la reducción del empleo público con la política de disminución del gasto público Foto: Alerta Económica

Comparación histórica y evolución de los precios

Argañaraz evaluó el retroceso del poder de compra desde una perspectiva histórica. “Los salarios en Argentina y las jubilaciones pierden poder adquisitivo desde el año 2017”, afirmó.

Para el sector público, la pérdida es aún mayor: “Hoy tiene un tercio de poder adquisitivo menos que en el año 2017 y ha perdido de manera acumulada veintitrés salarios mensuales del año 17”. Argañaraz identificó la inflación como la condición necesaria a revertir: “Si la tasa de inflación baja, puede dar una posibilidad”.

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El especialista señaló que el cambio en los precios relativos también impactó el consumo. “Los servicios públicos han crecido un 50, un 60% su precio relativo respecto al de hace dos años o tres”, subrayó. “Si una persona hoy sigue consumiendo los mismos kilowatts de energía, los mismos metros cúbicos de gas que en el año 2023, está destinando un 60% más de lo que destinaba en ese momento para poder pagarlos.”

El aumento de los servicios públicos y la inflación presionan el consumo y complican el pago de créditos en los hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias en el consumo y la vida cotidiana

Por otra parte, el especialista resaltó que el aumento de los servicios públicos limita el margen para otros gastos. El economista también se refirió a la relación entre la pérdida salarial y el aumento de la mora crediticia: “Esta dinámica del poder adquisitivo ha incidido en personas que les ha complicado pagar su crédito”. Si bien no atribuyó el fenómeno únicamente a la caída de los salarios, reconoció su incidencia.

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Por último, Argañaraz enfatizó que, aunque algunos sectores muestran mejoras, la mayoría de los trabajadores sigue viendo afectado su poder de compra: “Somos mucho más pobres en términos de servicios públicos”, concluyó.

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