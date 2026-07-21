República Dominicana

La economía de República Dominicana creció 4.2% entre enero y mayo de 2026, según Hacienda

El titular de Hacienda dijo que el gasto de capital subió 29.7% y que la inflación general se ubica en 5.67% en República Dominicana

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El titular de Hacienda expuso cifras y una lectura incómoda sobre lo que muestran los indicadores y lo que se escucha fuera. En un almuerzo de AMCHAMDR, delineó prioridades ante la energía cara (Foto cortesía Presidencia de la República)
El titular de Hacienda expuso cifras y una lectura incómoda sobre lo que muestran los indicadores y lo que se escucha fuera. En un almuerzo de AMCHAMDR, delineó prioridades ante la energía cara (Foto cortesía Presidencia de la República)

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que la economía de República Dominicana creció 4.2% en los primeros cinco meses de 2026, el doble que un año antes, en un contexto de incertidumbre internacional y alza del petróleo.

La Presidencia de República difundió la declaración tras su exposición en un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de República Dominicana.

Entre los datos que presentó, el ministro señaló que el gasto de capital del primer semestre de 2026 aumentó 29.7% frente al mismo período de 2025, por encima del alza del gasto corriente, que fue de 6,9%. Para Díaz, ese comportamiento muestra que la inversión pública encabezó la respuesta oficial.

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El funcionario resumió esa lectura con una frase: “La economía está respondiendo”. También describió los datos oficiales como “lo que el termómetro económico dice y la calle no repite”.

La estrategia fiscal ante el alza del petróleo

Díaz explicó que, ante el alza prolongada de los precios internacionales del petróleo por el conflicto bélico reciente, el Gobierno definió tres objetivos. El primero, dijo, es preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social.

Billetes de 200, 500 y 1000 pesos dominicanos y monedas de distintas denominaciones apiladas sobre una bandera de República Dominicana.
El Gobierno exhibe estabilidad financiera y señales del mercado laboral mientras discute cambios de fondo. Entre combustibles, transferencias y nuevos mapas de pobreza, se abre una negociación clave sobre el rumbo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo consiste en amortiguar de manera razonable el impacto local del encarecimiento internacional, para evitar que el ajuste externo llegue por completo y de forma abrupta al consumidor. El tercero es impedir, en la medida de lo posible, una caída de la inversión pública y sostener una política fiscal que continúe impulsando el crecimiento.

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Según los datos expuestos por Díaz, la inflación general se ubica en 5.67%, mientras la inflación subyacente está en 4,96%, dentro del rango meta del Banco Central. Las reservas internacionales alcanzan USD 15,800 millones y el peso dominicano se ha apreciado en el período reciente.

El ministro añadió que la tasa de desempleo se mantiene en 5% y que en el primer trimestre se crearon 118,631 empleos netos. También indicó que la pobreza monetaria bajó a 15.4%, lo que representa una reducción de 2,6 puntos porcentuales respecto de 2025.

En su repaso del sistema financiero, sostuvo que la cartera de crédito bancario creció 9%, con una morosidad de 1.89% y un índice de solvencia de 18.56%, casi el doble del mínimo regulatorio exigido.

El planteo de AMCHAMDR

La presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), Francesca Rainieri sostuvo que el país cuenta con una economía reconocida por su estabilidad y dinamismo, pero planteó que el reto ya no es solo crecer, sino hacerlo mejor. Según la dirigente empresarial, ese objetivo exige mayor productividad, instituciones más sólidas, capital humano competitivo y una visión de largo plazo.

El Gobierno exhibe estabilidad financiera y señales del mercado laboral mientras discute cambios de fondo. Entre combustibles, transferencias y nuevos mapas de pobreza, se abre una negociación clave sobre el rumbo (Foto cortesía Presidencia de la República)
El Gobierno exhibe estabilidad financiera y señales del mercado laboral mientras discute cambios de fondo. Entre combustibles, transferencias y nuevos mapas de pobreza, se abre una negociación clave sobre el rumbo (Foto cortesía Presidencia de la República)

Rainieri lo resumió así: “Al Estado le corresponde ofrecer estabilidad, transparencia, eficiencia y seguridad jurídica. Al sector privado, seguir invirtiendo, innovando, generando empleos y aportando conocimiento para fortalecer las políticas públicas”.

Añadió que los ocho comités de trabajo de la cámara seguirán poniendo a disposición del país y del Gobierno su experiencia, capacidad técnica y la visión de sus empresas socias para contribuir a políticas que fortalezcan la competitividad y el desarrollo.

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara, William Malamud, señaló al abrir el almuerzo que semanas atrás, en el evento Visión de Negocios, la entidad había analizado el riesgo de que los conflictos geopolíticos afectaran de forma significativa los mercados energéticos globales.

En ese marco, dijo: “Hoy, ante una realidad internacional aún más compleja, resulta fundamental comprender cómo estos acontecimientos pueden impactar nuestra economía y qué estrategias se están implementando para preservar la estabilidad y la competitividad del país”.

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