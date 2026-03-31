Intendentes de las principales ciudades del país cuestionaron la política económica del gobierno nacional

El Consejo Federal de Intendentes se reunió en Entre Ríos

Con duras críticas al gobierno nacional, este martes hubo una reunión de intendentes de las principales ciudades del país en Paraná, Entre Ríos.

“El gobierno nacional busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes, cuando en realidad somos quienes sostenemos la atención social, la salud, el transporte y los servicios esenciales frente al retiro del Estado nacional”, indicó el documento firmado sobre el mediodía.

El escrito fue rubricado por el COFEIN (Consejo Federal de Intendentes). El órgano agrupa a los mandatarios de los principales centros urbanos. No hay que confundirlo con la FAM (Federación Argentina de Municipios), donde participan todos.

A tono con el clima político caliente que se vivió en los debates, la capital provincial recibió a los visitantes con más de 30° de sensación térmica por la mañana. La leve brisa del río que se colaba por los ventanales ayudó a bajar la temperatura en los salones municipales donde se concretó la convocatoria.

La tónica fue de cuestionamiento al gobierno nacional. Los intendentes puntualizaron que debían hacerse cargo “de más atención social, mayor demanda en salud y jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI”. A esto sumaron que también tenían que atender “programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+”.

Quiénes firmaron

Los intendentes le hicieron reclamos al gobierno nacional, con la coparticipación como punto central

De la cumbre participaron de manera presencial la anfitriona, Rosario Romero; el titular del Ejecutivo de la vecina Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

A ellos se sumaron los mandatarios de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; y de La Plata, Julio Alak. También formaron parte del encuentro los intendentes de La Rioja, Armando Molina; de Viedma, Marcos Manuel Castro; y de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Vía teleconferencia dieron el presente Raúl Jorge (Jujuy); Emilio Durand (Salta); Norma Fuentes (Santiago del Estero); Guillermo de Rivas (Río Cuarto); y Ulpiano Suárez (Mendoza).

Asimismo, las ciudades de Formosa y Posadas participaron a través de funcionarios del gabinete municipal. Por otro lado, se sumaron al encuentro intendentes de localidades menores de Entre Ríos.

Colectivos y fondos

Rosario Romero, Daniel Passerini y Juan Pablo Poletti

Otro ítem en la agenda de reclamo fue el transporte público. Este fue el punto de amalgama de los centros urbanos tras la suspensión de los subsidios federales. “Fue el primer tema que nos convocó. Pero luego siguieron otros. Hoy hablamos mucho de los recursos de coparticipación”, puntualizó Romero tras finalizar las deliberaciones. “Es ínfimo lo que recibimos”, graficó la intendenta de Paraná.

Los mandatarios pusieron sobre la mesa que deben atender este servicio “sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA. Solo en 2025, el gobierno nacional retuvo $120 mil millones que corresponden al interior”, denunciaron en el documento.

También hubo quejas por la distribución de recursos. “Salvo los giros automáticos que no puede interrumpir, el gobierno nacional retiene fondos que corresponden a provincias y municipios. Solo en concepto de ATN, en 2025 quedaron sin distribuir 740.356 millones de pesos, incumpliendo leyes y acuerdos”.

A renglón seguido, contrastaron esta situación con la actitud de las autoridades nacionales que luego critican a los municipios “por el cobro de tasas que solo representan el 3% del costo fiscal”.

Qué propusieron los intendentes

“Dijimos basta”, sintetizó Passerini en rueda de prensa. “No podemos seguir aceptando una Argentina donde los números cierran pero la gente queda afuera. Estamos ante un gobierno nacional que confunde orden fiscal con abandono social, y que ha decidido retirar al Estado de sus responsabilidades más elementales. Los municipios no somos una variable de ajuste; somos la red que evita que el país se desmorone”, alertó el mandatario cordobés.

Asimismo, indicó que la presidenta de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Carolina Basualdo, se sumó al cónclave y se comprometió a llevar el reclamo. “Pedimos audiencias al ministro del Interior (Diego Santilli) y al presidente de la Cámara (Martín Menem) porque la distribución del impuesto a los combustibles y de ATN tiene que tener carácter de ley”, agregó.

“Queremos que el Presidente (Javier) Milei nos escuche”, acotó Alak. El intendente de La Plata atribuyó el ahogo financiero a “las políticas que se han implementado y que provocaron un ‘industricidio’. Estos 2 años cerraron 22 mil empresas, 290 mil personas perdieron el empleo y se ha derrumbado el consumo”.

En la conferencia de prensa, Chahla definió: “La gestión tiene que estar centrada en las personas”. La intendenta tucumana resumió en tres puntos los reclamos al gobierno nacional. El primero, que los municipios paguen 10,5% de IVA. Segundo, la coparticipación del impuesto a los combustibles: “Nos la quitaron”, se quejó. Tercero, que se distribuyan los saldos de ATN.

“Si estos planteos no se solucionan por vía de la comunicación formal, será por vía judicial”, anticipó.

Tiempo de rosca

Antes y después del acto formal, los intendentes tuvieron tiempo de conversar de política.

En la noche previa al encuentro hubo una cena en la que se dieron cita un grupo de mandatarios que arribaron con anticipación para pernoctar en Paraná. Dio la casualidad que todos eran justicialistas, aunque respondían a distintas tribus y alineamientos.

La comida se concretó en un lujoso hotel de la zona del parque Urquiza de la capital entrerriana. Participaron la anfitriona, Rosario Romero, y parte de su equipo. También estuvieron el cordobés Passerini, la tucumana Chahla y el riojano Molina. Julio Alak se sumó más tarde.

Un testigo presencial contó a Infobae que en un momento de la noche la charla derivó hacia la interna peronista. A pesar de las diferencias de matices, hubo una coincidencia absoluta: para superar su crisis actual, el PJ debe dar vuelta la página con Cristina Kirchner. Muchos mantuvieron y mantienen vínculo personal con la ex presidenta, pero evalúan que lo que viene requiere un nuevo comienzo.

En la balanza estuvo que CFK tiene un piso alto de intención de voto, pero que su techo está ahí nomás. Y que el tope es inflexible. Su figura no atrae votantes de otras filiaciones.

Al cierre de las deliberaciones y mientras algunos ya se habían abalanzado sobre los fiambres, quesos, ensaladas y empanadas que se servían en un salón lindante, apareció el gobernador local, Rogelio Frigerio.

El mandatario entrerriano fue invitado por Romero en persona. La titular del ejecutivo paranaense tiene un diálogo fluido con él. Y consideró que, habiendo intendentes de su espacio político, debía participar aunque más no sea de manera informal.

Frigerio llegó acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. Saludó uno por uno a los presentes. Los intendentes formaron un semicírculo con él y Romero en el centro. Fotógrafos y camarógrafos aprovecharon para hacer imágenes.

Tras el paso protocolar, el gobernador y algunos de los mandatarios locales se acomodaron en un sofá y sillones ubicados en un rincón del salón. Formaron un círculo. En el medio había una mesa ratona que fue cargada de sánguches, empanadas, agua mineral y gaseosa de pomelo.

Frigerio quedó en el centro del sofá cercado por peronistas. Alak se sentó a su derecha y Romero a su izquierda. En el ala derecha, en un asiento individual, se acomodó la diputada Basualdo. Frente a ella y a la izquierda de Alak, se arrimaron Passerini y Javkin. La tucumana Chahla, Colello y el santafesino Poletti se ubicaron en sillas enfrentadas a Frigerio.

Según narró a este medio un testigo presencial, la charla giró sobre asuntos impositivos. El intercambio tuvo como idea central impulsar un nuevo esquema. Sería una suerte de esfuerzo compartido. La consigna pasó por aceptar que los municipios rebajen o cancelen tasas como plantea la Nación. En contrapartida, exigirían que el Estado central elimine retenciones y otras cargas que no se coparticipan.

Frigerio fue el que más habló. Todos hicieron preguntas, realizaron aportes o comentarios a la idea. La charla se extendió durante unos 40 minutos. La salida de Chahla generó un primer corte y, casi de inmediato, partieron los demás.