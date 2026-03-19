Política

Javier Milei: “La bandera de la moral es nuestra y tenemos que recuperarla”

El Presidente participó de un homenaje en el Palacio Libertad por el 250 aniversario de la publicación del ensayo de Adam Smith, “La riqueza de las naciones”. Volvió a criticar a la oposición y aseguró: “Estamos de cara a empezar un fuerte proceso de crecimiento”

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El Presidente participó de un homenaje en el Palacio Libertad por el 250 aniversario de la publicación del ensayo de Adam Smith, “La riqueza de las naciones”.

El presidente Javier Milei participó de un homenaje que se realizó este miércoles en el Palacio Libertad por el 250 aniversario de la publicación del ensayo de Adam Smith, “La riqueza de las naciones”. En su discurso, el mandatario cuestionó a la oposición y aseguró: “La bandera de la moral es nuestra y tenemos que recuperarla”.

En ese sentido, Milei comenzó la primera parte de su disertación con referencias al trabajo que realizó el filósofo escocés, a quien denominó como el padre de la economía. “Adam Smith es un adelantado a su época. Cuando él plantea la riqueza de las naciones, lo que plantea es el crecimiento económico”, señaló el presidente.

En el recinto había gran parte del Gabinete, entre ellos, el ministro coordinador Manuel Adorni, tras la polémica por su viaje a Punta del Este y luego de que su esposa lo haya acompañado a la Argentina Week en Estados Unidos.

Javier Milei habló en el
Javier Milei habló en el homenaje a Adam Smith en el Palacio Libertad

También se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el ministro de Economía, Luis Caputo, el flamante titular de la cartera de Justicia, Juan Mahiques, como la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.

Asimismo, durante otro pasaje del discurso, el mandatario remarcó que el autor escribió “adelantado a su época”. Habló sobre la necesidad que buscaban en ese momento en medio de la revolución industrial que se estaba desarrollando en Europa y lo comparó con la actualidad: “Lo que necesitan es un mercado laboral flexible. Con todas las reformas estructurales, es obvio que los recursos se van a reasignar. Necesitamos una modernización laboral para que no haya sufrimiento en la cuestión social”.

Karina Milei y Manuel Adorni
Karina Milei y Manuel Adorni llegaron juntos al Palacio Libertad (Jaime Olivos)

En tanto, deslizó una crítica a los empresarios cuando comparó las disputas ideológicas que Smith tuvo con los mercantilistas. Estos creían que la riqueza dependía de la acumulación de oro y plata, mientras que el autor sostuvo que era el conjunto de bienes producidos y consumidos (producción y trabajo), no el dinero metálico. Así, Milei señaló que el escritor remarcaba que “con con estos monopolios artificiales, todos esos sátrapas prebendarios los van a estropear. Han pasado 250 años y nada ha cambiado parece”.

Ya sobre el final, Mieli se refirió a la actualidad y volvió a criticar a la oposición en medio de las críticas que recibió por el modelo económico. Primero, aseguró: “Estamos de cara a empezar un fuerte proceso de crecimiento, a pesar del ajuste que hicimos. El primer año, diciembre 2024 contra diciembre 2023 crecimos un 6,6 %. Es decir, en el EMAE desestacionalizado. Les guste o no a todos los que odian el modelo de la libertad”.

“El segundo año, este mismo indicador subió 3,5%. Es decir, a lo largo de dos años creciendo, acumulamos 10,5% de crecimiento y si seguimos por esta senda, seguimos creciendo”, continuó.

Y, con críticas a la izquierda, añadió: “El próximo debate importante es discutir la moral como política de Estado porque van a venir los zurdos de mierda a empezar a putear con la distribución del ingreso y todas esas cosas. Si nosotros perdemos esa batalla, vamos a estar cediendo a la justicia social y a lo que generó la decadencia de Argentina en los últimos años. ¿Cuál es la crítica de la izquierda? Dicen que es injusto".

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Diputado, Martín Menem (Jaime Olivos)

Ellos se arrogan ser los dueños de la moral. Es falso, esa bandera es nuestra y tenemos que recuperarla. Ellos de altruistas no tienen un carajo. Aparte, no tienen evidencia empírica y fue siempre un fracaso. Las pelotas que van a tener la moral de su lado”, remarcó el presidente.

Asimismo, el mandatario sostuvo que “si defendemos cosas que son justas, vamos a poder seguir avanzando”, y agregó: “¿Qué tipo de sociedad queremos? Hemos optado por una sociedad libre. Después de hundirnos en años de ideas socialistas, hay que darles un gran crédito a los argentinos. Los que verdaderamente han puesto las pelotas son los argentinos y debemos honrar ese mandato".

Javier Milei se emocionó y le dedicó un mensaje al economista Juan Carlos De Pablo

Por último, habló sobre el año legislativo que se abrió tras su discurso en el Congreso de la Nación el pasado 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias y apuntó: “El Poder Ejecutivo está muy activo en generar reformas. Agradezco a todos los miembros del Poder Legislativo que van a tener que ir a pelear con los orcos para sacar adelante a este país”.

Sobre el cierre, le dedicó unas palabras al economista Juan Carlos De Pablo que lo acompañó en la charla y se emocionó sobre el vínculo que los une.

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