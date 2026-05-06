“Los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, afirmó un intendente, tras los datos de caída en la recaudación

Passaglia afirma que la continuidad de la obra pública en San Nicolás no depende del color político de los gobiernos provincial o nacional (Facebook)

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, se diferenció públicamente de los reclamos que circularon entre sus colegas del escenario municipal bonaerense y afirmó que los municipios pueden sostenerse por sí mismos si cuentan con una administración orientada a resultados. La declaración llegó en un momento en que intendentes de distintos distritos de la provincia advirteron sobre caídas de hasta el 30% en sus ingresos respecto de lo presupuestado para el año.

La postura del jefe comunal nicoleño contrastó con el tono que prevalece entre sus pares del conurbano y del interior provincial. El planteo supone que el equilibrio fiscal es una variable que depende, en parte, de decisiones de gestión y no solo de la coyuntura macroeconómica.

PUBLICIDAD

Esa lectura choca con la de quienes advierten que las reducciones en algunos distritos llegan al 30% de lo presupuestado para el funcionamiento anual, un margen que, según esos municipios, dificulta incluso el pago de salarios y la prestación de servicios sociales básicos.

Municipios como Tigre, Morón, San Martín, Merlo, Pilar, Berisso y Quilmes —todos de conducción peronista— vienen denunciando una merma pronunciada en sus recursos. Incluso intendencias alineadas con La Libertad Avanza, como Tres de Febrero y General Pueyrredón, reconocen el deterioro, según los trascendidos que dejaron correr en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, sostiene que los municipios bonaerenses pueden sostenerse por sí mismos con buena gestión. (Facebook)

El contexto que rodea las palabras de Passaglia no es menor. Las intendencias bonaerenses aseguran estar enfrentando una doble presión: la caída en la recaudación de tasas propias y la reducción de los fondos recibidos por coparticipación provincial. En distritos como Tigre, la administración local detalló que, si bien la recaudación total del primer cuatrimestre de 2026 creció un 27,6% en términos nominales respecto del mismo período de 2025, la inflación acumulada del lapso —43,9%— pulverizó esa variación y arrojó una caída real del 11,3%. El resultado es que varios municipios ya hablan de revisión de gastos, postergación de obras y dificultades para sostener el ritmo operativo frente al deterioro del poder adquisitivo de sus ingresos.

Fue en ese escenario donde Passaglia eligió tomar distancia. A través de un mensaje publicado en X, el intendente sostuvo que en San Nicolás “administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos”. Luego añadió una frase que marcó el tono de su posicionamiento: “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”.

PUBLICIDAD

El jefe comunal también dejó en claro que la continuidad de la obra pública local no depende de quién conduzca los gobiernos de niveles superiores. “No la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, escribió, según el texto difundido en sus cuentas de redes sociales en el que defendió la propia gestión municipal. La afirmación apunta directamente al argumento más extendido entre los intendentes en dificultades, que señalan las políticas nacionales de Javier Milei como uno de los factores que impactan sobre la producción, el consumo y, en consecuencia, sobre la recaudación local.

La declaración del intendente nicoleño se produce además mientras avanza el armado político del espacio Hechos a nivel provincial, del que Passaglia forma parte. En ese marco, su posicionamiento adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente administrativo: instala un modelo de gestión como argumento diferenciador frente a otros sectores del peronismo bonaerense, que canalizan el malestar fiscal hacia reclamos de mayor asistencia y previsibilidad por parte de la Nación y la Provincia.

PUBLICIDAD

La declaración de Passaglia, además, se ubica en línea con la imagen que intenta mostrar de su gestión. En su perfil de X, el intendente describe a San Nicolás como “la ciudad más eficiente de la Argentina”.