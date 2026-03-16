Política

Adorni volvió a pedir disculpas por el viaje de su esposa a Nueva York: “Fue una pésima decisión, no un delito”

El jefe de Gabinete reconoció que se equivocó al haber aceptado la invitación para que su pareja volara junto a él en el avión presidencial y aseguró que “la vara va a seguir estando en el mismo lugar, bien alta”

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El jefe de Gabinete se refirió al episodio de Nueva York

A casi una semana de la controversia que lo llevó a dar explicaciones públicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a pedir disculpas este domingo por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial y reconoció que “fue una pésima decisión”, pero remarcó también que “no se trató de un delito”.

Ya de regreso en la Argentina, el funcionario habló una vez más de lo sucedido, ratificó que la mujer fue autorizada por Presidencia a formar parte del vuelo que trasladó a la comitiva oficial a los Estados Unidos y sostuvo que no se percató “del error que iba a cometer al aceptar esa invitación”.

“Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”, destacó el ministro coordinador en diálogo con Luis Majul en LN+.

En este sentido, Adorni sostuvo que la actual administración puso “una vara altísima y la gente espera que esa vara se cumpla” porque “hay cosas que están mal y hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca”.

El funcionario respondió a las
El funcionario respondió a las críticas

“No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error. Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla”, agregó.

En cuanto al viaje a Punta del Este, Uruguay, en un vuelo privado por el que habría pagado casi 4 mil dólares, el jefe de Gabinete explicó que lo hizo porque se le abrió “una ventana” para irse con los hijos “ese fin de semana de carnaval” y remarcó que “todo el mundo sabía” de sus vacaciones.

“Yo me iba a ir en diciembre. Por la dinámica del Gobierno, que uno la aprende estando en el ejercicio del poder, las decisiones de viaje las tomás a último minuto. Yo tenía previsto irme el 26 o 27 de diciembre de vacaciones, pero en noviembre asumí la Jefatura de Gabinete y, por lo tanto, no era razonable irme en esa fecha”, señaló.

En cuanto a los fondos que utilizó en esa ocasión, el jefe de Gabinete indicó que “es dinero familiar gastado en una actividad familiar de cuatro días” y que “se van a ver claramente en las declaraciones juradas”.

En cuanto a la interna, opinó: “Yo creo que todo eston que pasó durante esta semana no fue contra mí, fue contra el Gobierno. Fue un golpe más, de todos los que vienen dando, para intentar desestabilizarlo. Hace un mes que tienen guardado un video”

Karina Milei apoyó a Manuel
Karina Milei apoyó a Manuel Adorni en las redes sociales

Al respecto, agregó que “en cuanto a lo demás, se verá quién fue” el responsable de la grabación, pero advirtió que “el video está claro que es de puertas adentro del Gobierno, obviamente que salió de ahí”.

Asimismo, insistió con que “fue absolutamente inapropiado” haber justificado el viaje junto a su esposa a Nueva York con la frase de que fue a “deslomarse” a esa ciudad y aseguró que lo que quería exponer, “era que hay mucho sacrificio detrás”.

“Con miles de errores y un montón de cosas para corregir, son cosas que vamos puliendo y vamos corrigiendo. La palabra deslomarse, me ganó la pasión de explicar que estábamos haciendo un laburo maravilloso en un evento que se desbordó de gente. Entré al consulado y me di cuenta de lo que habíamos hecho con la Argentina. Al minuto dije, ‘¿Cómo hemos perdido tanto tiempo?’. En el afán de querer contar lo que estábamos viviendo, usé la palabra equivocada", subrayó.

Por otra parte, Adorni también se refirió a algunas cuestiones de actualidad, defendió el rumbo del Gobierno, se limitó a decir que “la Justicia tiene que seguir investigando” el caso Libra y afirmó que “es todo falso lo que se le acusa al Presidente”.

Adorni defendió también el rumbo
Adorni defendió también el rumbo del Gobierno

“Esto no cambia nada. Primero, expliqué las razones y, segundo, yo no quiero ser candidato a nada, excepto que el Presidente me lo requiera. Repito, esto no fue un ataque a mi, fue un ataque al Gobierno", comentó.

Por último, defendió el plan económico de esta administración y argumentó que “en estos dos años creció de punta a punta” y se está “haciendo todo para que el crecimiento continúe”.

“El monstruo de la inflación va a morir, porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Estamos siguiendo al pie de la letra en la politica monetaria y fiscal. Hoy tenes la macroeconomía ordenada. Esto no lo vieron nunca. Tenemos un montón de resortes que hacen que este tipo de cosas hay que ver cómo evoluciona”, manifestó.

Y pidió: “La gente tiene que confiar, porque lo que el Presidente prometió, se cumplió. Falta un montón. Bajamos la pobreza a la mitad, es un gran dato. Falta un montón, jamás vamos a decir que el trabajo está hecho”.

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