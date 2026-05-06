Ley de propiedad privada: oficialismo y aliados se acercaron en el Senado y buscan dictaminarla para sesionar

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Prensa Senado)

El oficialismo y la oposición dialoguista llegaron a un principio de acuerdo esta tarde en el Senado y, con modificaciones no menores mediante, intentarán firmar un dictamen de mayoría sobre la ley libertaria que blinda la propiedad privada, defendida semanas atrás por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La definición del asunto se consumó durante una cumbre que mantuvieron la jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), con sus pares de la UCR -allí se realizó el convite-, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales.

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Como adelantó Infobae, se dinamitará por completo el capítulo -que quería borrar la mayoría de los dialoguistas- referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una derrota para Sturzenegger, que denostó el sistema en manos de Nación y quería delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una millonada en juego.

Si bien quedan otros ítems con menores rispideces a resolver -venta de tierras a extranjeros y desalojos exprés, por ejemplo-, el inconveniente más importante es que, en el último plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, se pasó a un cuarto intermedio.

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Esto implicaría tener que convocar -con agilidad y lupa sobre el reglamento- a una reunión mañana mismo. En principio, no sería la intención del oficialismo. Por ende, se pasaría a rubricar un dictamen entre despachos. No es la primera vez que ocurriría, aunque volvería a ser, de mínima, desprolijo.

Los principales jefes del oficialismo y la oposición dialoguista: Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), Martín Goerling (PRO) y Eduardo Vischi (UCR)

La potencial sesión que se piensa para el jueves 14 de mayo tendría, además, la prórroga del programa de entrega de armas, un acuerdo con holdouts y, según confiaron desde diversos espacios, la continuidad por cinco años del camarista federal Carlos Mahiques. No ingresará la ley de falsas denuncias que empuja la radical Carolina Losada (Santa Fe), como contó semanas atrás este medio.

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Tras el encuentro en el bloque de la UCR, los legisladores bajaron del segundo al primer piso de la Cámara alta para actualizarle la agenda a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Bicamerales

Durante la jornada de hoy se conformaron tres bicamerales, siempre una cuestión espinosa. La primera fue la trascendental Mixta Revisora de Cuentas, que es el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN), quien revisa -a posteriori- los gastos del Estado.

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Allí, el ex presidente de la bancada libertaria en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), se quedó con el liderazgo de la misma, tal como anunció Infobae. En tanto, la de los fondos relacionados con la seguridad social -también estratégica- pasó a manos del senador oficialista Bruno Olivera Lucero (San Juan).

La última fue la Permanente de La Defensoría del Pueblo, que sigue sin hallar al sucesor de Eduardo Mondino. Fue el último defensor votado con dos tercios por ambas Cámaras. Es un cargo que precisa mayoría especial en el Congreso. Dejó el sitial en 2009 y, desde entonces, no se arribó a un reemplazo.

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Los misioneros renovadores Elizabeth Rojas Decut y Carlos Arce. La primera quedó como presidenta de la comisión de Educación de la Cámara alta. Ambos voltearon la ley de Ficha Limpia el año pasado (Prensa Senado)

Papelón

Una comisión activada este miércoles fue la de Educación. Recibió el generoso premio de la presidencia la misionera renovadora Elizabeth Rojas Decut, uno de los votos clave -junto a su colega Carlos Arce- con los se noqueó la ley de Ficha Limpia el año pasado. Hoy, son adhesiones trascendentales para el esquema libertario. Como los diez de la UCR, tres del PRO y otros provinciales.

Como es sabido, siempre son observados y criticados los discursos que varios diputados y senadores leen en el recinto a la hora de hacer uso de la palabra. Lo que nadie se imaginó, durante una reunión de comisión sin ningún tipo de conflicto, es que Rojas Decut se ubicara en la presidencia con una máquina personal y casi sin mover los ojos de la misma para seguir lo que tenía escrito, lo que generó risas y caras tapadas -por vergüenza- entre algunos presentes.

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