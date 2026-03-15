“Habrá consecuencias”: las hipótesis oficiales por el caso Adorni y las desconfianzas que alimentan la interna del Gobierno

Manuel Adorni, Karina Milei, Lule Menem y Diego Santilli en el Congreso. Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

La plana mayor del Gobierno viene desgastada producto de diversas internas que se acumulan desde hace más de un año. Comenzó con la previa del armado electoral del año pasado y tuvo como último episodio el desplazamiento de autoridades del Ministerio de Justicia, que terminó empoderando al sector de Karina Milei en detrimento del de Santiago Caputo.

Si había algo que no le sobraba al Gobierno era un episodio que sumara desconfianza entre los propios. Y es que la cuestión central es la siguiente: alguien guardó el dato del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este durante tres semanas. Primero se dejó desprender a través de la columna de Carlos Pagni en LN+ y, dos días después, se filtraron documentos que revelaban datos del vuelo, así como un video filmado en el Aeropuerto de San Fernando.

Durante estos días hubo varias dudas que se generaron en distintos despachos oficiales. La más importante circunvala a cómo se pudieron haber producido esas diferentes filtraciones. En la declaración de viaje revelada por elDiarioAR hay sellos de organismos como la Dirección General de Aduanas de ARCA, el Ministerio de Salud de la Nación, el SENASA, entre otros. También hubo quienes pusieron el foco en la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante la revelación del video.

Pese a que hay una fuente inobjetable que desestima tajantemente esto último, otro miembro del entorno se quejó sobre su funcionamiento: “Yo no pongo las manos en el fuego por nada. No por algo queríamos que la PSA vaya adentro de la nueva Agencia Nacional de Migraciones y al final no sucedió”.

Lo cierto es que esta búsqueda por una explicación ante los hechos ocurridos en los últimos días derivó en que haya fuertes miradas a nivel interno. Hay quienes levantaron el dedo índice acusando una conspiración interna, mientras que otros prefirieron decir que genuinamente consideraban que hubo un accionar deliberado por parte de “capas geológicas” y “buches” de otras administraciones nacionales insertas en diferentes organismos estatales. “Viene de cualquier empleado que grabó y lo pasó”, dijeron desde un sector poderoso del Gobierno.

Javier Milei junto a Manuel Adorni en el Argentina Week

En lo que coinciden oficialistas y opositores es que muchas personas estaban esperando un episodio así contra Adorni. Un reciente converso al libertarianismo habló ante este medio de “karma”. Otro importante integrante del oficialismo había dicho por esos días que no le había caído bien que el Gobierno hiciera trascender que, ahora, el jefe de Gabinete podía autorizar transferencias de fondos a otras provincias y otras erogaciones. Varios se acordaron de hacer críticas en su momento de mayor debilidad. “Los amigos y los del club del helicóptero se las están cobrando todos juntos”, opinó un estrecho colaborador del Gobierno.

De acuerdo con la consultora Enter Comunicación, la conversación digital sobre el caso experimentó un aumento del 1.122% en solo un día, pasando de unas 16.000 menciones el 10 de marzo a un pico de 206.722 menciones el 11 de marzo. Es decir, empañó fuertemente la difusión que podía tener en redes la celebración del Argentina Week. Según la consultora Ad Hoc, el volumen de interacciones fue el segundo más importante de toda la administración libertaria después del escándalo $Libra.

Adorni conversó sobre este tema con los suyos en los últimos días, les dijo que va a acotar su círculo de confianza. Es decir, ve que con estos episodios pudo dar cuenta cómo se comportó cada persona del entorno presidencial. “Es lo único bueno de todo lo que pasó en la semana”, afirman cerca suyo, dando a entender que hacia el fin de la semana lo notaron con mejor semblante que cuando estalló la polémica.

Mientras hacía un saldo de lo acontecido por estos días, una fuente inobjetable confesó a Infobae: “Vamos a hacer mierda todo. Habrá consecuencias”. Otro pope del Poder Ejecutivo advirtió: “Esto no les va a salir gratis”. Al parecer, hay una hipótesis que se está imponiendo más que otras. Al menos en el sector más influyente del Gobierno. Aun así, reconocen que “nunca hay un 100% de seguridad”.

La lectura de que pudo haber sido una operación interna entusiasma a actores de la oposición, así como a integrantes del Gobierno que buscan aprovechar ese escenario para poder utilizar esa narrativa para sus fines. Quienes tienen el ojo fino adentro del Gobierno están atentos a las cuentas anónimas de X que suelen comunicar muy bien los pensamientos de uno y de otro sector del Gobierno.

La última reunión de Mesa Política

Una de las primeras voces oficiales que se activó sobre toda esta controversia fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “El que diga que Santiago Caputo opera contra el gobierno, ese es el traidor”, sentenció el miércoles a la noche, cuando los documentos y el video de Punta del Este ya se habían conocido. Aquello fue retuiteado o acompañado con otros tuits de parte de los integrantes de Las Fuerzas del Cielo. No fue un movimiento espontáneo sino que, explican, quisieron “desactivar versiones”.

Seguramente haya que esperar semanas para divisar si habrá algún tipo de determinación de parte de la cúpula presidencial. El jueves por la tarde, tanto Javier como Karina Milei redactaron tuits respaldando al jefe de Gabinete. Lo mismo hizo el asesor presidencial y buena parte del Gabinete. Otros se limitaron a repostear los anteriores mensajes, como la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

La plana mayor del Gobierno se va a reunir el martes por la mañana en la Casa Rosada en el encuentro de la mesa política. Hace tiempo que Adorni se los había comunicado a sus pares. En ese entonces, miembros de ese círculo ya marcaban que cabía la posibilidad de que fuera un encuentro particularmente tenso. “Va a ser la primera reunión después del zimbronazo de Justicia, je je”, decía de manera jocosa uno de sus integrantes. Ninguno esperaba que aquello iba a quedar reducido a cenizas respecto de la magnitud de lo de esta semana: “Fue un cisne negro”.

Es muy probable que, a raíz de esto, el karinismo apueste por sugerir más cambios en el Gobierno. En ese raid, también dicen tener interés sobre una secretaría de corte presidencial. Interés no implica un accionar directo, al menos no por ahora. Infobae supo que la mirada está sobre dos organismos de sensibilidad supina. Su acusación es que hay “incapacidad”. Esto es algo que ya venía diciéndose desde antes, pero lo ocurrido en la última semana podría ser una ocasión que algunos podrían intentar de utilizar como argumento para esa narrativa. Aun así, en el oficialismo es completamente transversal la preocupación de que no sea la primera vez que se filtren grabaciones en aeropuertos.

Así las cosas, en la cumbre del martes van a verse las caras nuevamente todos los miembros de la mesa. La contienda entre karinistas y caputistas no es la única que hay en el Gobierno. La matriz es mucho más compleja. Si uno mira a los integrantes de la mesa política, la gran mayoría tiene un resquemor respecto de uno o más de sus pares.

Los gobernadores, clave para que el oficialismo pueda movilizar sus reformas

El Gobierno debe retomar la agenda legislativa cuanto antes si quiere dejar atrás este y otros asuntos en materia judicial que preocupan -y en gran cuantía- a la cúpula presidencial. Es por este motivo que se acelerará el llenado de las vacantes de los juzgados federales. Se priorizará esto fuertemente en el Senado. También hay gestiones para empezar a negociar los votos con gobernadores en la Cámara de Diputados para la modificación en la Ley de Glaciares.

Hace semanas que Infobae viene diciendo que quienes conocen las negociaciones legislativas del Gobierno creen que hay que acelerar cuanto antes los proyectos prioritarios para Milei para el 2026. Pese a que el Presidente dijo que se enviarán 90 paquetes de reformas estructurales, muchos están contentos si pueden impulsar cinco de las más importantes. “Muchos gobernadores ya están poniendo algunas trabas y la situación fiscal de sus provincias va a estresar ese vínculo, van a pedir mucho y en algunos casos no vamos a poder ofrecer tanto”, cuenta una figura libertaria.

Un importante gobernador aliado opinó sobre cómo prevé las tratativas con la Casa Rosada: “Hoy Milei se sostiene políticamente y está fuerte porque es la gente la que decidió no volver atrás. Los gobernadores tenemos que mirar a nuestros propios electorados. Y si ellos quieren que a Milei le vaya bien, el apoyo va a tener que seguir estando”. Esto no significa que se pueda empastar a posteriori, porque reconocen que la gran mayoría quiere desdoblar, pero la Casa Rosada va a presionar para que esto sea lo menos común posible.

En el cálculo de los gobernadores también está el factor económico. Precisamente porque creen que todo puede ser muy voluble: hay buenas noticias como la realización del Argentina Week; pero hay señales que no les simpatizan como la caída de la recaudación nacional, la cual les afecta a la coparticipación federal que financia sus arcas provinciales. “En términos de ingresos, las provincias estamos iguales que la pandemia”, dice un gobernador que se lleva particularmente bien con Milei.

Las inversiones que anuncia el Gobierno prometen tener un efecto dinamizador, pero en el mediano y largo plazo. En el mientras tanto, quienes diseñan la narrativa libertaria deben vender sensación de expectativa de mejoría en la economía. En el medio, los datos del SIPA salidos días atrás mostraron un saldo neto de reducción mensual de 12.942 empleos registrados privados y públicos (en términos desestacionalizados).

La consultora 1816, la más influyente de la City porteña, lanzó un informe especial el viernes que advierte sobre la suba de la mora. “Aumentó en enero por decimoquinto mes consecutivo aumentando desde 9,3% en dic-2025 hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de 2 décadas. El 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar, lo que habla de un fenómeno macro”. En el entorno presidencial saben que se trata de uno de los desafíos que tiene por este año además de una mayor reactivación al consumo.