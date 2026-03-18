﻿Una batalla tras otra: Milei busca retomar una agenda que parece imposible

El presidente y su entorno buscan retomar la iniciativa en la agenda pública. (REUTERS/Cristina Sille)

Manuel Adorni aún no había pisado territorio argentino cuando explotaron las nuevas revelaciones del caso Libra. Desde que comenzó el escándalo por los viajes del jefe de Gabinete (más las posteriores denuncias penales), la agenda mediática salió del control que tuvo el Poder Ejecutivo desde el triunfo electoral en octubre del ’25. Un verdadero problema para el relato libertario que busca ser figura central de cada aspecto de lo que se dice y lo que no. Y para peor, el primer escándalo golpeó de lleno al funcionario de mayor confianza de Karina Milei. “No puedo creer que haya sido tan p...”, dijo un ministro en reuniones reservadas con equipos de trabajo al ver la imagen de Adorni subiendo al avión privado una y otra vez.

El segundo directamente puso a los hermanos otra vez en la lupa judicial. En el escándalo Libra, el Presidente había dicho que solo había difundido un emprendimiento y que desconocía los detalles. El peritaje informático sobre el teléfono de Mauricio Novelli demostró todo lo contrario. Hubo cruce de llamados hasta un minuto antes del lanzamiento del tuit. “No estaba interiorizado”, “lo difundí como cientos de cosas”, “ante la duda, quité el tuit”, repitió. El peritaje demostró que ese 14 de febrero Milei y Novelli hablaron 7 veces por un total de 13 minutos y 10 segundos. Karina Milei participó en otras 6 llamadas. ¿Cuál será esta vez la estrategia del Gobierno?

El presidente Milei se mostró con Manuel Adorn en el acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La aparición del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ofrece una primera conclusión de manual en Comodoro Py: Apuntar a encontrar inconsistencias en el proceso para voltear la investigación: “Como vengo sosteniendo en todas las entrevistas yo no hablo de causas en trámite”, dijo. Pero al instante agregó: ”Si quiero aclarar para que quede claro, hay dos causas: la causa $LIBRA y la que está investigando la filtración de parte de un informe que aparentemente habría sido extraído del celular de Novelli”, dijo. Y agregó: “Es grave que se haya filtrado esa información”. Mahiques sentenció: “La cadena de custodia no está garantizada”. El martes el ministro se reunió por primera vez con la Corte Suprema e insistió en la necesidad de cubrir vacantes judiciales. Lo hizo luego de la jura de su segundo, Santiago Viola, como representante del Consejo de la Magistratura por parte del Poder Ejecutivo. Karina se encargó de que estuvieran sus protegidos en ese acto. Se observó a su armador bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja.

El otro problema para el Gobierno es la interna entre quienes rodean a Milei. Su hermana -jefe máximo- pasó de afiliar en vivo en un móvil de televisión a Patricia Bullrich a desconfiar de la senadora que mantiene relaciones en el Ministerio de Seguridad. Al mismo tiempo quiere terminar con el poder de Santiago Caputo. Hay que ir por partes. Sobre la senadora, competencia de Adorni para ir por la jefatura de gobierno porteño en 2027, pesa ahora una sospecha casi imposible de cortar. El jefe de gabinete habló de una operación interna por la filtración del vídeo en San Fernando. No detalló si apuntaban a Bullrich o a Caputo, más allá de algún tuit aclaratorio. La SIDE está en manos de Caputo. La PSA está en órbita de Bullrich. ¿Y si ninguno de ellos fue? Ya es tarde. Además de ARCA y Legal y Técnica, en las últimas horas la hermana del Presidente puso la lupa en el ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones. Los ruidos por ciertos desmanejos y la imposición a gremios intervenidos para que contraten empresas vinculadas a funcionarios del área volvieron a correr por los despachos de Casa Rosada. Ayer, tras la reunión de la mesa política, el Gobierno se apuró a mostrar acción en la agenda parlamentaria con distintos proyectos. Minutos más tarde se conoció la salida del titular de ANSES, Fernando Bearzi. Su lugar fue ocupado por Guillermo Arancibia, quien ya venía trabajando dentro del organismo.

El gobierno se vio afectado por la filtración de los mensajes y llamadas entre Milei y Novelli

A los problemas internos se le agrega un escenario internacional tan movido como impredecible. Y el ruido afuera golpea de lleno dentro. En el Gobierno todos miran el dato de inflación y la discusión gira en torno a dos posibilidades. Relajar la meta y bajar la tasa de interés para intentar una reactivación de la actividad o darle un nuevo shock subiendo ahora que el aumento de los combustibles inyectará más nerviosismo. “Los dos caminos traerán una mala noticia, pero en Argentina no se gestionan las buenas, sino las menos malas”, explicó un economista que supo trabajar para el ministro de Hacienda cuando estaba en el sector privado. Luego de que la semana pasada el INDEC diera a conocer que la inflación de febrero fue 2,9% el techo de las paritarias que aceptará el ministerio de Trabajo pasaron del ya famoso 1% mensual a 2%. Se duplicó. Así y todo está muy por debajo del alza mensual. El primero en acatarlo fue ni más ni menos que Hugo Moyano (Camioneros). Su gremio firmó aumentos del 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio. ¿Creerá el histórico dirigente sindical que en agosto el número del INDEC arrancará con 0%? Difícil. Fue Milei en Córdoba quien habló de reconversión a su estilo. Dijo el Presidente: “Y ahí ustedes tienen dos dimensiones: tienen una dimensión a lo Schumpeter, que es la idea de la destrucción creativa. El día que Edison inventó la lamparita, bueno, los fabricantes de velas si no se ajustaban iban a tener problemas, iban a terminar quebrados. Ahora acá nos estamos iluminando todos con luz eléctrica. O a alguien se le ocurre ir a llorar por los puestos de los carteros porque apareció el email”. El mensaje para los que sufren la parálisis de la economía sigue siendo “reconviértanse”. La frase en un escritorio es interesante. Sin embargo, la realidad tiene un impacto distinto: “No hay instrumentos para la reconversión, ese es el problema”, explicó días atrás el economista Federico Poli en Infobae a las nueve.

El cierre de FATE expuso la crisis en algunos sectores de la economía (RSFotos)

Y si no hay reconversión, habrá presión. Al menos eso siente Madanes Quintanilla. Desde que decidió cerrar Fate, el Gobierno hizo lo imposible por entorpecer el procedimiento. Como nunca antes decidió meterse. Primero con una conciliación obligatoria y luego con un pedido informal, para que el empresario dueño de Aluar reubique a los 920 despedidos en otras empresas del grupo. Madanes dijo, por ahora, que no. ¿Aguantará? Quienes lo vieron durante los últimos días contaron a este medio que estaba dispuesto a dar la pelea. El Presidente lo apuntó en todo lugar donde le dieron un micrófono. Primero en X, su lugar en el mundo. Luego en cadena nacional en el Congreso. A mediados de marzo, en Nueva York frente a posibles inversores extranjeros y por último el fin de semana en España.

El nerviosismo oficial baja cuando reaparece Cristina Kirchner. Ahora no por cuestiones políticas o por un mensaje que ella busque sino por cuestiones judiciales. La expresidenta tuvo que presentarse ante Comodoro Py. Al salir, en la vereda de su departamento estaban dirigentes de La Cámpora y el kirchnerismo. El gobernador Axel Kicillof no fue. Si estaba su mano derecha, “Carli” Bianco. Su ausencia no pasó desapercibida: “No le da el coraje”, dijo un dirigente del riñón de Máximo Kirchner. La respuesta del entorno del mandatario bonaerense llegó por otra vía, más electoral: “Los enfrentamos en 16 distritos el domingo. Ganamos en 10”, soltó un funcionario.