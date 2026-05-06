Política

La UBA insistió con su reclamo por la falta de fondos para los hospitales universitarios y apuntó contra el Gobierno

El vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, compartió una carta que firmó el subsecretario de Políticas Universitarias en donde reconoce que todavía no se había depositado el dinero. La respuesta del Poder Ejecutivo

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Facultad de Medicina - UBA
La UBA volvió a apuntar contra el Gobierno por la falta de financiamiento para hospitales universitarios

El conflicto abierto entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Gobierno tuvo un nuevo capítulo en las últimas horas con una publicación del vicerrector Emiliano Yacobitti, en donde mostró una carta que afirma que el Poder Ejecutivo no giró los fondos para los hospitales universitarios.

El documento en cuestión es una respuesta que realizó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en donde reconoce que todavía no se dispusieron los fondos para las instituciones médicas. Según el escrito, allí se reconoció expresamente que no hubo, hasta la fecha, transferencia alguna correspondiente a los fondos destinados a los hospitales universitarios.

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En tanto, Yacobitti el accionar del Poder Ejecutivo y señaló: “Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos. Cinco horas después de la conferencia de prensa de los médicos. Llegó la respuesta de @AleCiroAlvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte... Cumplan la ley”.

Emiliano Yacobitti

La carta firmada por Álvarez precisa: “De forma complementaria, en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2026 se dispone que, además de los créditos por universidad, una asignación específica de $79.763.113.948 debe ser destinada a la totalidad de los hospitales universitarios del sistema. Esta asignación de crédito no se encuentra distribuida por institución. Es por ello que desde esta Subsecretaría de Políticas Universitarias se están evaluando los criterios y parámetros para una distribución eficiente de estos fondos entre todas las universidades nacionales que cuentan con hospitales universitarios”.

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El eje central de la controversia gira en torno a la partida “Hospitales Universitarios”, contemplada en la Ley de Presupuesto 2026. La universidad reclama la transferencia de $75.371.896.068, lo que representa el 94,5% del total previsto para los hospitales universitarios del país. El Gobierno, en cambio, sostiene que esos recursos no pertenecen a una sola institución y que deben distribuirse entre todas las universidades nacionales que cuentan con hospitales, de acuerdo con criterios objetivos.

Alejandro Álvarez en la Comisión de Presupuesto
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez

Este nuevo cruce se originó luego de que Álvarez difundiera en redes sociales planillas con partidas presupuestarias asignadas a todas las universidades nacionales bajo el concepto de “función salud”. Sin embargo, omitió publicar los fondos específicos consignados en el presupuesto para los hospitales universitarios, un punto que fue subrayado por las autoridades de la UBA.

“Resulta inadmisible, que con amenazas de medidas de fuerza, pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado a todos los hospitales universitarios nacionales del país, queriendo imponer a esta Subsecretaria cómo distribuir esta partida presupuestaria en su favor”, señala el documento que publicó Yacobitti.

En declaraciones a Infobae, Álvarez sostuvo: “El Estado Nacional está al día con todas las transferencias que corresponden de acuerdo al presupuesto”. El funcionario rechazó la acusación de desfinanciamiento y puntualizó que “las autoridades de la UBA le están exigiendo al Estado Nacional el 94% de todo ese monto para la UBA. O sea que dejan alrededor de $4.000 millones para los tres hospitales de Córdoba, el hospital universitario de Chaco, los de Cuyo y el de La Plata”. Agregó: “Es un criterio de ´siempre primero la UBA´. Nosotros dijimos: eso no, esto tiene que estar de acuerdo a criterios objetivos”.

Desde el Ejecutivo, detallaron que mensualmente la UBA percibe $4.882.724.440 para gastos de funcionamiento. Ese monto incluye partidas para salud ($150.388.873), educación ($4.674.185.203) y ciencia y tecnología ($58.150.364). Los funcionarios remarcan que estas transferencias se realizan con regularidad y que no existe retraso en esos conceptos.

El Gobierno asegura que la UBA pide el 94% del presupuesto para los hospitales universitarios de todo el país
El Gobierno asegura que la UBA pide el 94% del presupuesto para los hospitales universitarios de todo el país

A todo esto, desde la Universidad de Buenos Aires convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el próximo martes 12 de mayo. La concentración tendrá un acto principal a las 17 en la Plaza de Mayo.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.

La citación se realizó oficialmente a través de un video, en el cual las instituciones subrayaron: “Ya marchamos. Ya defendimos la educación pública, gratuita y de excelencia. Y lo logramos. Juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley. Vos ya decidiste. El pueblo argentino ya decidió. Eso es vivir en democracia”.

El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

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