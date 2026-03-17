Kicillof lanzó su centro de estudios y apuntó a Milei: “Nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar”

El gobernador Axel Kicillof durante el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF); su propia usina de ideas desde la que buscará confrontar con la gestión de Javier Milei, con una perspectiva hacia 2027. Fue este martes en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Al cierre de su exposición, los presentes corearon “Axel presidente…”. Solo estuvieron presentes los representantes del Movimiento Derecho al Futuro, pero el mandatario provincial planteó que “lo que se nos pide es que podamos pensar un proyecto para un desarrollo federal y con justicia social para la Argentina” y que “ese proyecto, del que no declamamos exclusividad, tiene un nuevo instrumento para construir el futuro de la Argentina entre todos”.

Para su presentación, el CEDAF —que estará a cargo de la exministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec; el exministro de Infraestructura, Agustín Simone y el gerente general de Aubasa, Pablo Ceriani— elaboró un documento en el que rebaten “Las diez mentiras de Milei y una zoncera”. Los referentes del CEDAF son parte del equipo de colaboradores de Kicillof desde hace tiempo. Hasta el tradicional teatro platense llegaron intendentes y legisladores enrolados en el MDF, además de los ministros que también tienen base política en este esquema que buscará empezar a proyectarse por fuera del territorio bonaerense. Los funcionarios provinciales que reconocen a Cristina Kirchner como su conducción no estuvieron presentes en el lanzamiento.

Axel Kicillof saluda al público durante el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), rodeado de otros participantes en el escenario.

“El programa que Milei está aplicando es absolutamente anacrónico. Yo dije el otro día y me parece que a algunos les gustó: es un corso a contramano”, dijo Kicillof durante su alocución, que se extendió por más de una hora. Antes habían hablado Ruiz Malec y el intendente de La Plata, Julio Alak, quien volvió a promover al gobernador bonaerense como el candidato presidencial del peronismo: “Dejemos de tener un gobierno que recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente para que lleve lenguas criollas a toda la Argentina y ese candidato a presidente se llama Axel Kicillof”. El recinto aplaudió, pero gestualmente, el gobernador pidió serenidad.

El mandatario bonaerense ya despliega un discurso federal. “Estamos pensando en la Argentina que viene”, dijo uno de sus ministros al ingresar al acto. Este martes no fue la excepción. La confrontación con Milei será constante. “No hay país del mundo, del planeta, más allá del grado de desarrollo y la geografía; que no esté pensando en cómo crear trabajo nacional, trabajo propio, cómo sostener la industria propia, la producción nacional, cómo ubicarse estratégicamente dentro de un mundo que cambia, dónde ir, con quién asociarse. Todo el mundo lo está discutiendo, pero a nosotros nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar y el más sometido”, dijo en uno de los puntos más altos de la confrontación con Milei.

El gobernador posó junto a un grupo de personas en el escenario durante el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDA), con el logo de la organización proyectado en la pantalla de fondo.

“Esta batería de políticas ya las conocemos. El único matiz novedoso que tiene este modelo es que, además del daño que provoca, responsabiliza a las víctimas: la culpa no es del trabajador que perdió el empleo, ni de la pyme que tuvo que cerrar, el único responsable se llama Javier Milei”, consideró.

También se refirió a la situación política y judicial de Cristina Kirchner que este martes volvió a ganar la centralidad de la agenda al prestar declaración indagatoria de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py en la causa Cuadernos. Kicillof, que mantiene distancia política con la expresidenta y no habla con ella desde el cierre de listas del año pasado, dijo este martes que el gobierno “con mentiras y estafas persigue a Cristina”.

Kicillof en un pasaje de su participación en el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro, sentado frente a micrófonos.

“Hoy han ido a montar otro show judicial para distraer de estas cosas que están pasando, que son evidentes, que están a cielo abierto —en referencia a las decisiones que toma Milei con su política económica-. Entonces, no puedo dejar de decirlo porque la palabra mentira en este marco alude al comportamiento general de este gobierno y del Presidente de la Nación”, se explayó.

“Los que piensan que Milei vino con ideas nuevas, de pronto, se encuentran con las mismas explicaciones y latiguillos cuando la economia no arranca. Igual que en el gobierno de Mauricio Macri, cuando empezaban con la luz al final del túnel, el segundo semestre y los brotes verdes”, planteó en otro tramo de su discurso.

El acto contó con la presencia de algunos referentes sindicales como Héctor Daer, Roberto Baradel, Hugo Yasky, Hugo “Cachorro” Godoy, Fabiola Mosquera, Oscar De Isasi, entre otros. También los intendentes axelistas repartidos entre los que gobiernan algunos distritos del conurbano y los del interior bonaerense. Jorge Ferraresi (Avellaneda), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Ricardo Curutchet (Marcos Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Mauro Poletti (Ramallo), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), David Angueira (Punta Indio), Gustavo Cocconi (Tapalqué), entre otros.