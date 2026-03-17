Judiciales

Cristina Kirchner, en vivo: la ex Presidenta declara en la causa de los Cuadernos de la Corrupción

Cristina Kirchner comenzó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 7 en el caso Cuadernos y anticipó que al final va a contestar si acepta o no preguntas

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La detenida ex presidenta Cristina Kirchner llegó este martes a los tribunales federales de Retiro para ser indagada por el Tribunal Oral Federal 7 en la causa Cuadernos. Su arribo se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad, que marcó además la entrada del debate oral en un sistema mixto con presencialidad y transmisión vía remota.

Además, militantes se concentraron frente al edificio de Comodoro Py 2002 para aguardar la llegada de la ex presidenta. Se acreditaron para ingresar a la sala, entre otros, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Wado de Pedro, Juan Grabois e Itai Hagman.

Mientras tanto, militantes aguardaron en San José 1111 la partida de CFK a tribunales para mostrarle su apoyo.

Cristina Kirchner, en la puerta
Cristina Kirchner, en la puerta de su domicilio, antes de ser trasladada a Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

Los detalles de la declaración

Desde ayer su defensa anunció por escrito a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que la ex presidenta declarará en su indagatoria y luego pidió retirarse de tribunales para volver a su domicilio de detención, donde cumple condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y del que fue autorizada a salir con tobillera electrónica sólo para cumplir con este trámite.

CFK es indagada en la sala Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo del edificio, el mismo lugar donde en diciembre de 2019 se sentó por primera vez ante un Tribunal Oral para ser juzgada en Vialidad, causa en la que tiene condena confirmada por la Corte Suprema por administración fraudulenta.

12:18 hsHoy

La ex presidenta comenzó hablando de su condena en Vialidad

Sostiene que “la condenaron sin pruebas” en el caso Vialidad, con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.

Pero Cuadernos la superó, sostuvo. “Estamos ante una causa donde el juez instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

12:14 hsHoy

CFK da sus datos personales

La ex presidenta da sus datos personales. “Usted sabe que estoy detenida, he venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria, todas estas preguntas son de público y notorio”. En el primer encontronazo con el Tribunal, el juez Méndez Signori le explicó que se trata de un interrogatorio legal.

“La jefa” gritaron desde el fondo cuando se le preguntó si tenía algún apodo. Ella dijo que no y dio su nombre “Cristina”.

También dijo que dirá si contestará o no preguntas al final de su declaración.

12:11 hsHoy

Aplauden a Cristina

Cristina Kirchner se sentó en el banquillo de los acusados en medio de aplausos y vítores del publico presente en la planta baja, a quienes saludó con la mano. “Bueno muy buenos días a todos y a todas”, arrancó su declaración indagatoria. Pero el presidente del Tribunal Ernique Méndez Signori la interrumpió para realizarle las preguntas previas de rigor.

12:08 hsHoy

Comenzó la audiencia con CFK en la sala

El Tribunal Oral Federal 7 dio comienzo a la audiencia con la ex presidenta Cristina Kirchner sentada en medio de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en primera fila.

11:56 hsHoy

Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py

La ex presidenta ingresó a la sala de audiencias AMIA en Comodoro Py, donde será indagada por la causa Cuadernos.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también citado para declarar hoy, se encontraba en el interior de la sala, a pocos metros del lugar en donde se sentó CFK. Sin embargo, los dirigentes no se saludaron.

De Vido sí fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Ezeiza y permanecía custodiado. La ex presidenta llegó con su custodia habitual.

También está presente el acusado ex funcionario Roberto Baratta, quien sí intercambió un apretón de manos con la ex presidenta.

CFK se sentó en primera fila entre sus dos abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

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