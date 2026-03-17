Cristina Kirchner, en vivo: la ex Presidenta declara en la causa de los Cuadernos de la Corrupción

La detenida ex presidenta Cristina Kirchner llegó este martes a los tribunales federales de Retiro para ser indagada por el Tribunal Oral Federal 7 en la causa Cuadernos. Su arribo se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad, que marcó además la entrada del debate oral en un sistema mixto con presencialidad y transmisión vía remota.

Además, militantes se concentraron frente al edificio de Comodoro Py 2002 para aguardar la llegada de la ex presidenta. Se acreditaron para ingresar a la sala, entre otros, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Wado de Pedro, Juan Grabois e Itai Hagman.

Mientras tanto, militantes aguardaron en San José 1111 la partida de CFK a tribunales para mostrarle su apoyo.

Cristina Kirchner, en la puerta de su domicilio, antes de ser trasladada a Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

Los detalles de la declaración

Desde ayer su defensa anunció por escrito a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli que la ex presidenta declarará en su indagatoria y luego pidió retirarse de tribunales para volver a su domicilio de detención, donde cumple condena a seis años de prisión en la causa Vialidad y del que fue autorizada a salir con tobillera electrónica sólo para cumplir con este trámite.

CFK es indagada en la sala Auditorium (conocida como AMIA) en el subsuelo del edificio, el mismo lugar donde en diciembre de 2019 se sentó por primera vez ante un Tribunal Oral para ser juzgada en Vialidad, causa en la que tiene condena confirmada por la Corte Suprema por administración fraudulenta.